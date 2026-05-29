임전수 후보 캠프

임전수 세종시교육감 후보와 배우자 최정연씨가 29일 세종시 해밀동복합커뮤니티센터에 마련된 제9회 전국동시지방선거 사전투표소에서 투표하고 있다.제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일, 세종시교육감 선거가 격전지로 부상하며 초미의 관심사로 떠오른 가운데, 임전수 세종시교육감 후보가 이른 아침 투표를 마치고 유권자들에게 투표 참여를 호소했다.임전수 후보는 이날 오전 7시 30분경 배우자 최정연씨와 함께 세종시 해밀동복합커뮤니티센터 다목적체육관에 마련된 사전투표소를 찾아 소중한 한 표를 행사했다.이날 사전투표소는 출근 전 투표를 마치려는 시민들과 이른 아침부터 발길을 재촉한 유권자들이 이어졌으나, 별다른 혼잡 없이 차분하고 조용한 분위기 속에 투표가 진행됐다. 시민들은 성숙한 질서 의식을 보여주며 세종시 교육감 선거에 대한 깊은 관심을 드러냈다.투표를 마친 임 후보는 메시지를 통해 "기표소에서 도장을 찍는 그 짧은 순간에 지난 28년의 교육 인생이 머릿속을 스쳐 지나갔다"며 "오직 우리 아이들에게 부끄럽지 않은 어른으로 남고 싶다는 마음 하나로 여기까지 달려왔다"고 소회를 전했다.이어 선거의 막중한 의미를 짚었다. 임 후보는 "이번 선거는 단순히 교육감 한 사람을 선출하는 것을 넘어, 우리 아이들이 앞으로 어떤 학교환경에서 자라나고 어떤 미래를 맞이할지를 시민의 손으로 직접 정하는 중차대한 선택"이라며 "한 표 한 표가 세종의 미래 교육을 바꾸는 강력한 힘이 되는 만큼, 시민 여러분의 성숙한 시민의식과 참여 문화를 보여달라"고 강조했다.특히 임 후보는 이번 선거를 통해 생애 처음으로 투표장을 찾게 되는 청소년 유권자들을 향해 각별하고 따뜻한 응원의 메시지를 건넸다. 그는 "낯선 용어와 복잡한 선출 구조 때문에 처음 접하는 청소년들에게는 선거가 누구에게나 어렵고 헷갈릴 수 있다"고 공감하며, "모르겠다는 말이 당연하고, 낯설다는 느낌이 드는 것이 지극히 정상이다"라고 눈높이를 맞췄다.그러면서 "처음이라 헷갈려도 괜찮으니 민주주의의 주인공으로서 당당하게 참여하는 것이 맞다고, 먼저 경험한 어른들이 우리 아이들의 첫걸음을 응원하는 날이어야 한다"라며 "청소년 여러분의 첫 한 표는 그 낯섦을 당당히 이겨내고 나온 행동이기에 그 어떤 표보다 값지고 소중하다"고 격려했다.현재 세종시교육감 선거는 뚜렷한 독주 후보 없이 혼전 양상이 지속되는 격전지로 분류돼 여야 지지층 및 중도층 표심 잡기에 불이 붙은 상황이다. 임전수 후보는 세종 지역 24개 시민사회단체가 자발적으로 구성한 '세종민주진보교육감 후보단일화 추진위원회'의 공개 경선에서 추대를 받아 선출된 공식 단일 후보(임전수, 유우석 참여)로서, 선거 막판 '세종 교육의 미래를 책임질 적임자'임을 자임하며 지지세 확산과 표 결집에 총력을 기울이기 위해 유권자들에게 투표 참여 메시지를 적극적으로 피력했다.한편, 제9회 전국동시지방선거 사전투표는 29일과 30일 이틀간 세종시 관내에 마련된 사전투표소에서 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다. 유권자들은 별도의 신고 절차 없이 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 사진이 부착된 본인 신분증만 지참하면 세종시 내 어느 사전투표소에서나 편리하게 투표에 참여할 수 있다.