조정훈

추경호 국민의힘 대구시장 후보가 29일 오전 대구 수성구의회에 마련된 사전투표소에서 부인과 함께 투표를 하고 있다.추경호 후보는 배우자 김희경씨와 함께 수성구의회에 마련된 범어1동 사전투표소에서 투표를 마친 뒤 "경제부총리를 지낸 전문성과 경험을 살려 대구 경제를 꼭 살리겠다는 약속을 드렸다"며 "오만한 민주당 정권을 견제하기 위해서 이번에 대구 선거를 반드시 이겨서 권력 견제에 균형추 역할을 해야 하는 중요한 선거"라고 말했다.이어 "각종 여론조사나 언론 등에서 치열한 초접전 양상이라고 평가하고 있다"며 "지금부터가 시작이라는 마음으로 투표 직전까지 한 표라도 더 얻기 위해 시민들을 만나며 끝까지 최선을 다할 작정"이라고 강조했다.그러면서 "대구 경제 살리기 위해서 진정한 일꾼이 누구냐, 그리고 오만한 저원을 견제하기 위해서 보수의 심장 대구를 꼭 지켜야 하는 중요한 선거"라며 "저는 경제부총리를 지낸 경제부총리를 지낸 경험을 살려 대구 경제를 살릴 적임자다. 보수의 심장 대구를 지키고 흔들리는 자유민주주의를 지키겠다. 대구의 자존심을 지켜 달라"고 호소했다.일부 보수층에서 사전투표를 하지 말자고 하는 것에 대해서는 "사전투표든 본투표든 각자의 여건에 따라 자유롭게 선택하면 될 문제"라며 "국민의 소중한 한 표가 꼭 행사되어 대한민국과 대구의 미래를 결정하는 선택을 해 달라"고 당부했다.