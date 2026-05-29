광명시민신문

박승원 광명시장 후보가 집중유세에서 유권자에게 큰 절을 하고 있다제9회 전국동시지방선거 사전투표를 하루 앞둔 28일 광명시 철산상업지구 원형광장에서는 더불어민주당 박승원 광명시장 후보의 집중유세가 벌어졌다. 유세가 시작되기 전 선거 운동원들의 역동적이고 활기찬 율동이 더해지면서 현장의 분위기는 뜨겁게 달아올랐다.이날 집중유세에는 당원과 지지자, 임오경(광명갑)·김남희(광명을)·이인영(구로갑)·염태영(수원무) 국회의원과 광명 시도의원 후보들이 참석해 열기를 더했다.연단에 오른 박승원 후보는 "시민과 함께하면 절대로 실패하지 않는다는 신념으로 일해왔다"며, 재선 시장으로 재임하며 기본사회를 만들기 위해 추진해 온 6대 전략적 성과와 과제를 강조했다.박 후보가 밝힌 6대 성과는 ▲시민이 주인이 되는 '시민주권도시' ▲언제 어디서나 배울 수 있는 '평생학습도시' ▲미래 세대를 위한 지속 가능한 '탄소중립도시' ▲쓰레기도 자원이 되는 '자원순환도시' ▲모두의 경제를 위해 지역 내 경제 활동을 돕는 '사회연대경제도시' ▲사람과 자연이 공존하는 '정원도시' 조성 등이다. 박 후보는 이 6가지 과제를 바탕으로 앞으로의 4년도 시민과 함께해 나가겠다고 약속했다.