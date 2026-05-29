▲박승원 광명시장 후보가 집중유세에서 유권자에게 큰 절을 하고 있다광명시민신문 제9회 전국동시지방선거 사전투표를 하루 앞둔 28일 광명시 철산상업지구 원형광장에서는 더불어민주당 박승원 광명시장 후보의 집중유세가 벌어졌다. 유세가 시작되기 전 선거 운동원들의 역동적이고 활기찬 율동이 더해지면서 현장의 분위기는 뜨겁게 달아올랐다. 이날 집중유세에는 당원과 지지자, 임오경(광명갑)·김남희(광명을)·이인영(구로갑)·염태영(수원무) 국회의원과 광명 시도의원 후보들이 참석해 열기를 더했다. 연단에 오른 박승원 후보는 "시민과 함께하면 절대로 실패하지 않는다는 신념으로 일해왔다"며, 재선 시장으로 재임하며 기본사회를 만들기 위해 추진해 온 6대 전략적 성과와 과제를 강조했다. 박 후보가 밝힌 6대 성과는 ▲시민이 주인이 되는 '시민주권도시' ▲언제 어디서나 배울 수 있는 '평생학습도시' ▲미래 세대를 위한 지속 가능한 '탄소중립도시' ▲쓰레기도 자원이 되는 '자원순환도시' ▲모두의 경제를 위해 지역 내 경제 활동을 돕는 '사회연대경제도시' ▲사람과 자연이 공존하는 '정원도시' 조성 등이다. 박 후보는 이 6가지 과제를 바탕으로 앞으로의 4년도 시민과 함께해 나가겠다고 약속했다. ▲박승원 광명시장 후보는 28일 저녁6시 집중유세를 펼쳤다광명시민신문 특히 박 후보는 대한민국 헌법 제1조를 인용하며 '헌법 친화 도시'에 대한 비전을 피력했다. 그는 "이번 선거 후보 중 최초로 '헌법 친화 도시'를 만들겠다는 공약을 내걸었다"며, 이를 위해 민주시민 교육과 시민주권센터 설립을 공약했다. 아울러 "모든 가정과 회사에 헌법책을 보급하여 모든 시민이 자신의 권리를 온전히 누리는 세상을 만들고, 시민의 힘으로 나라와 민주주의를 지키는 헌법 정신을 광명에서 다시 세우겠다"고 강조했다. 박승원 후보를 향한 지지 연설도 뜨거웠다. 이인영 국회의원은 "박승원 후보는 지난 20년간 지켜본 지방자치 일꾼 중 단연 최고이며, 가장 따뜻한 심장을 가진 사람"이라며, "광명시의 추진력에 날개를 달아줄 수 있도록 시의회 과반수 확보를 위해 나 번 후보들도 모두 당선시켜 달라"고 호소했다. ▲(왼쪽) 이인영 국회의원과 임오경 국회의원광명시민신문 임오경 국회의원은 "박승원 시장이 당선되면 신천-하안-신림선을 국가철도망에 반영시켜 광명을 찾아오는 명품 도시이자 국가대표 도시로 만들겠다"고 다짐했다. 또한 이재명 대통령과 추미애 경기도지사 후보를 거론하며, 이재명 정부를 든든하게 뒷받침할 수 있도록 압도적인 투표율을 당부했다 이날 유세에서는 지역 숙원 사업인 구일역 출입구 신설과 관련한 깜짝 대화가 오가며 눈길을 끌었다. 임오경 의원은 구로구의 이인영 의원을 향해 "광명 시민들이 전철을 타러 600m를 걸어가고 있다"고 지적하며, 이 의원에게 협조를 요청했다. 이에 이인영 의원이 "임오경 의원과 김남희 의원, 박승원 시장이 하라는 대로 하겠다"고 화답하자, 임 의원은 박승원 후보를 바라보며 "공약 하나가 해결되었다"고 말해 현장에 모인 이들의 큰 웃음을 자아냈다. 김남희 국회의원은 "이번 선거는 이재명 국민주권정부가 성공할 수 있도록 뒷받침하고 광명을 발전시키는 선거"라며, "광명 곳곳을 돌보며 진심으로 활동해 온 박승원 시장을 선택해 대한민국의 정상화를 이끌어달라"고 당부했다. ▲(왼쪽)염태영 국회의원과 박승원 광명시장 후보광명시민신문 마지막으로 3선의 수원시장을 지낸 염태영 국회의원은 "시장은 3선이 되었을 때 비로소 추진하던 일을 완수하고 도시의 품격을 바꿀 수 있다"면서 "압도적인 관록을 지닌 3선 시장을 만들어 광명시민의 행복과 획기적인 지역 발전을 완성해달라"고 전했다. 한편, 이날 유세에는 첫 투표를 앞둔 진성고등학교 3학년 이지현 학생이 교복 차림으로 참석해 박 후보의 행정력에 감동했던 일화를 소개하며 지지 연설을 펼쳐 시민들의 큰 박수를 받았으며, 집중유세는 광장에 모인 수많은 시민이 박승원 후보의 이름을 연호하는 가운데 마무리되었다. ▲첫 투표를 실시하는 진성고등학교 이지현 학생은 박승원 후보 지지연설을 했다광명시민신문 ▲박승원 광명시장 후보는 28일 저녁6시 집중유세를 펼쳤다광명시민신문 ▲박승원 광명시장 후보는 28일 저녁6시 집중유세를 펼쳤다광명시민신문 덧붙이는 글 이 기사는 광명시민신문에도 실립니다. #광명시 #집중유세 #광명시장후보 구독하기 6.3 지방선거 이전글 사전투표 첫날 참여한 서울시장 후보들... TV토론 추가 요구? 다음글 임전수 "28년 교육 인생 떠올리며 투표, 부끄럽지 않은 어른 되고파" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 신성은 (kmtimes) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차2134 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 사전투표 첫날 참여한 서울시장 후보들... TV토론 추가 요구? 임전수 "28년 교육 인생 떠올리며 투표, 부끄럽지 않은 어른 되고파" 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크