연합뉴스

정의당 권영국 서울시장 후보가 28일 서울 마포구 SBS 프리즘타워에서 열린 2026 서울특별시장 후보자 토론회에 앞서 토론 준비를 하고 있다. 2026.5.28이날 마포구 망원2동주민센터에서 사전 투표에 나섰던 권영국 정의당 후보는 새벽에 SNS 메시지를 통해 TV토론에서 못다 한 말을 전했다. 그는 "TV토론회를 마치고 나오면 늘 아쉽지만, 이번 토론회는 특히나 아쉽게 느껴진다"라며 "51조 예산, 1000만 시민이 살아가는 수도 서울에 관한 토론은 2시간이 아니라 20시간으로도 부족하다"라고 평했다.이어 "못다 한 말이 많다. 한두 가지겠냐마는, 오늘은 여성과 기후 이야기를 따로 더 말씀드리고 싶다"라며 "지난 17일 10주기를 맞은 강남역 여성살해 사건 이야기를 해야 했지만 하지 못했다"라고 털어 놓았다. "젠더폭력과 여성혐오로부터 매일 불안감에 떠는 일상에 대한 이야기를 여성 시민들께서 기다리셨을 것 같다"라며 "'모두의 안전'을 강조하는 식으로는 이 사건의 반복을 피할 수 없다"라는 목소리였다.또한 "기후위기 토론은 사실상 없었다"라며 "우리 후보들은 기후재난으로부터 안전할 방법을 논의하지 않았다. 부끄럽다"라고 꼬집었다. 이어 "지금 서울은 무분별한 개발과 탄소 배출로 기후재난과 기후 불평등의 한복판에 서있다"라며 "오세훈 시장이 분칠한 콘크리트를 걷어내 한강과 지천에 물고기가 돌아오고, 새가 깃들고, 누구나 마음 놓고 헤엄치며 놀 수 있는 생태도시를 만들겠다"라고 약속했다.관련 정책 공약들을 설명한 그는 "가능하기만 하다면 사전투표 이후에라도 오늘 토론회에서 못다 한 주제들에 대한 추가 토론회를 갖자고 후보들께 제안드리고 싶다"라며 "토론회가 아니더라도, 저와 정의당은 남은 기간 동안 못다 한 이야기들 어떤 방식으로든 계속 해 나가겠다"라고 약속하기도 했다.