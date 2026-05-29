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26.05.29 11:42최종 업데이트 26.05.29 11:42
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김남희 국회의원과 강찬호 후보는 29일 오전7시 사전투표를 실시했다.광명시민신문

제9회 전국동시지방선거 사전투표가 시작된 29일 오전 7시, 김남희 국회의원(광명을)과 강찬호 광명시의원 후보(1-나, 다선거구)는 하안1동 행정복지센터 사전투표소에서 투표를 마쳤다.

김남희 의원은 "이번 선거는 이재명 정부 성공을 위해 제대로 된 지역 일꾼을 뽑는 선거"라면서 "소중한 한표를 행사하여 광명시민과 지역을 위해 일할 일꾼을 뽑아달라"고 말했다.

강찬호 후보는 "투표용지 한 칸에만 정확히 기표해야 무효표가 되지 않는다"면서, "기호 '1-나'번을 선택해 달라"고 말했다.

한편, 사전투표는 29일(금)과 30일(토) 양일간 오전 6시부터 오후 6시까지 진행되며, 선거일 본투표는 6월 3일에 치러진다. 투표를 위해서는 신분증을 반드시 지참해야 한다.

사전투표를 위해서는 반드시 신분증을 지참해야 한다.광명시민신문


덧붙이는 글 이 기사는 광명시민신문에도 실립니다.
#김남희국회의원 #광명을 #사전투표

6.3 지방선거
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