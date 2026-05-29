광명시민신문

김남희 국회의원과 강찬호 후보는 29일 오전7시 사전투표를 실시했다.제9회 전국동시지방선거 사전투표가 시작된 29일 오전 7시, 김남희 국회의원(광명을)과 강찬호 광명시의원 후보(1-나, 다선거구)는 하안1동 행정복지센터 사전투표소에서 투표를 마쳤다.김남희 의원은 "이번 선거는 이재명 정부 성공을 위해 제대로 된 지역 일꾼을 뽑는 선거"라면서 "소중한 한표를 행사하여 광명시민과 지역을 위해 일할 일꾼을 뽑아달라"고 말했다.강찬호 후보는 "투표용지 한 칸에만 정확히 기표해야 무효표가 되지 않는다"면서, "기호 '1-나'번을 선택해 달라"고 말했다.한편, 사전투표는 29일(금)과 30일(토) 양일간 오전 6시부터 오후 6시까지 진행되며, 선거일 본투표는 6월 3일에 치러진다. 투표를 위해서는 신분증을 반드시 지참해야 한다.