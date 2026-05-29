▲김남희 국회의원과 강찬호 후보는 29일 오전7시 사전투표를 실시했다.광명시민신문 제9회 전국동시지방선거 사전투표가 시작된 29일 오전 7시, 김남희 국회의원(광명을)과 강찬호 광명시의원 후보(1-나, 다선거구)는 하안1동 행정복지센터 사전투표소에서 투표를 마쳤다. 김남희 의원은 "이번 선거는 이재명 정부 성공을 위해 제대로 된 지역 일꾼을 뽑는 선거"라면서 "소중한 한표를 행사하여 광명시민과 지역을 위해 일할 일꾼을 뽑아달라"고 말했다. 강찬호 후보는 "투표용지 한 칸에만 정확히 기표해야 무효표가 되지 않는다"면서, "기호 '1-나'번을 선택해 달라"고 말했다. 한편, 사전투표는 29일(금)과 30일(토) 양일간 오전 6시부터 오후 6시까지 진행되며, 선거일 본투표는 6월 3일에 치러진다. 투표를 위해서는 신분증을 반드시 지참해야 한다. ▲사전투표를 위해서는 반드시 신분증을 지참해야 한다.광명시민신문 덧붙이는 글 이 기사는 광명시민신문에도 실립니다. #김남희국회의원 #광명을 #사전투표 구독하기 6.3 지방선거 이전글 김영환 후보 부인, '신용한 우세' MBC 여론조사에 "엠X신" 다음글 현근택·이상일 용인시장후보 "성평등 정책 필요성 공감" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천2 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 신성은 (kmtimes) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차2134 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 김영환 후보 부인, '신용한 우세' MBC 여론조사에 "엠X신" 현근택·이상일 용인시장후보 "성평등 정책 필요성 공감" 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크