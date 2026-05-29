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5월 27일 MBC충북이 보도한 충북지사 여론조사 내용.MBC충북
전씨가 문제를 삼은 MBC충북 여론조사는 지난 27일 저녁 뉴스를 통해 공개됐다.
더불어민주당 신용한 후보가 45%, 국민의힘 김영환 후보가 31%로, 신 후보가 김 후보를 오차범위 밖인 14%p 앞서는 걸로 나타났다.
MBC충북의 여론조사 결과는 하루 뒤 KBS청주방송총국이 공개한 여론조사 결과와 큰 차이가 없었다.
28일 공개된 KBS청주의 충북도지사 후보 여론조사 결과, 민주당 신용한 후보는 44%, 국민의힘 김영환 후보는 31%로 나타났다.
전은주씨의 발언에 대해 지역 장애인단체는 크게 반발했다. 충북장애인차별철폐연대는 "전은주씨의 발언은 장애인을 여전히 동등한 시민이 아니라 조롱과 비하의 대상으로 여기고 있음을 드러냈다"며 사과를 요구했다.
한편, 전은주씨의 페이스북 계정에 올라왔던 '엠X신'이라는 문구는 29일 오전 현재 MBC로 변경됐다.
[인용 여론조사 정보]
1) MBC충북·엠브레인퍼블릭 여론조사
- 조사의뢰 : MBC충북
- 조사일시 : 2026년 5월 25~27(3일간)
- 조사기관 : 엠브레인퍼블릭
- 조사대상 : 충청북도 거주 만 18세 이상 남녀 1001명
- 조사방법 : 전화면접조사
- 응답률 : 31.5%
- 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p
2) KBS청주방송총국·케이스탯리서치
- 조사의뢰 : KBS청주방송총국
- 조사일시 : 2026년 5월 23일~25일(3일간)
- 조사기관 : 케이스탯리서치
- 조사대상 : 충청북도 거주 만 18세 이상 남녀 5517명
- 조사방법 : 전화면접조사
- 응답률 : 23.2%
- 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±1.3%p
자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
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