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26.05.29 11:29최종 업데이트 26.05.29 11:29
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28일 김영환 국민의힘 충북도지사 후보의 부인 전은주씨는 자신의 페이스북 계정에 "여러분 걱정하지 마세요"라며 "오늘 나온 신의 여론조사는 선거전문가가 분석해보니 결과적으로 동률이랍니다”라"고 적었다.충북인뉴스

김영환 국민의힘 충북도지사 후보 부인 전은주씨가 김 후보가 열세인 여론조사 결과를 발표한 MBC충북을 '엠X신'이라고 지칭한 사실이 드러났다.

충북지역 장애인단체는 "X신이라는 말은 장애인을 멸시하고 배제하는 언어로 사용돼 왔다"며 김영환 후보와 전은주씨에게 사과를 요구했다.

게시물 공유하며 욕설 섞인 표현 사용... 이후 수정

28일 전은주씨는 자신의 페이스북 계정에 "여러분 걱정하지 마세요"라며 "오늘의 여론조사는 선거전문가가 분석해보니 결과적으로 동률이랍니다"라고 적었다.

이어 "지난번에 4% 차이로 박빙이었으니 더 좁혀진 거네요. 누굴 속이려고"라며 여론조사 결과에 불만을 표시했다.

전씨는 게시글과 함께 MBC충북을 '대한민국 대표 좌파 언론사'라고, 여론조사 결과에 대해 '조작성 여론조사'라고 표현한 A씨의 게시글도 공유했다.

A씨는 글에서 "선거 막판에 대한민국 대표 좌파언론사 MBC충북에서 ARS가 아닌 면접조사 방식으로 좌파를 위한 여론조사를 돌렸네요?"라며 "선거 직전 유권자의 눈과 귀를 가리는 조작성 여론조사를 과연 얼마나 신뢰할 수 있겠습니까?"라고 주장했다.

5월 27일 MBC충북이 보도한 충북지사 여론조사 내용.MBC충북

전씨가 문제를 삼은 MBC충북 여론조사는 지난 27일 저녁 뉴스를 통해 공개됐다.

더불어민주당 신용한 후보가 45%, 국민의힘 김영환 후보가 31%로, 신 후보가 김 후보를 오차범위 밖인 14%p 앞서는 걸로 나타났다.

MBC충북의 여론조사 결과는 하루 뒤 KBS청주방송총국이 공개한 여론조사 결과와 큰 차이가 없었다.

28일 공개된 KBS청주의 충북도지사 후보 여론조사 결과, 민주당 신용한 후보는 44%, 국민의힘 김영환 후보는 31%로 나타났다.

전은주씨의 발언에 대해 지역 장애인단체는 크게 반발했다. 충북장애인차별철폐연대는 "전은주씨의 발언은 장애인을 여전히 동등한 시민이 아니라 조롱과 비하의 대상으로 여기고 있음을 드러냈다"며 사과를 요구했다.

한편, 전은주씨의 페이스북 계정에 올라왔던 '엠X신'이라는 문구는 29일 오전 현재 MBC로 변경됐다.

[인용 여론조사 정보]

1) MBC충북·엠브레인퍼블릭 여론조사
- 조사의뢰 : MBC충북
- 조사일시 : 2026년 5월 25~27(3일간)
- 조사기관 : 엠브레인퍼블릭
- 조사대상 : 충청북도 거주 만 18세 이상 남녀 1001명
- 조사방법 : 전화면접조사
- 응답률 : 31.5%
- 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p

2) KBS청주방송총국·케이스탯리서치
- 조사의뢰 : KBS청주방송총국
- 조사일시 : 2026년 5월 23일~25일(3일간)
- 조사기관 : 케이스탯리서치
- 조사대상 : 충청북도 거주 만 18세 이상 남녀 5517명
- 조사방법 : 전화면접조사
- 응답률 : 23.2%
- 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±1.3%p

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
덧붙이는 글 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.
#충북인뉴스

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