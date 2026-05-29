이은채 후보 SNS갈무리

더불어민주당 경기 광주시의회 의원선거에 출마한 두 후보는 29일 공동 보도자료를 통해 ‘그냥 해드림 센터’ 설치와 ‘내 가족 내가 돌봄 인정 UP!’ 사업 추진을 약속하며 "시민들이 일상에서 체감할 수 있는 복지정책을 최우선 과제로 추진하겠다"고 밝혔다. 소병훈 의원과 공동유세를 진행하고 있는 두 후보 모습.이경선 후보와 이은채 후보가 어르신과 돌봄 가정을 위한 생활밀착형 복지 공약을 발표했다.더불어민주당 경기 광주시의회 의원선거에 출마한 두 후보는 29일 공동 보도자료를 통해 '그냥 해드림 센터' 설치와 '내 가족 내가 돌봄 인정 UP!' 사업 추진을 약속하며 "시민들이 일상에서 체감할 수 있는 복지정책을 최우선 과제로 추진하겠다"고 밝혔다.이경선 후보는 가선거구(퇴촌·남종·남한산성·탄벌·송정동), 이은채 후보는 나선거구(쌍령·경안·광남1·2동)에 출마했다.두 후보가 제시한 첫 번째 공약은 '그냥 해드림 센터' 설치다.이 사업은 형광등 교체와 수도꼭지 수리, 문고리·방충망 보수, 낙상방지 손잡이 설치 등 고령층이 일상에서 겪는 소규모 생활 불편을 공공이 직접 방문해 해결해 주는 서비스다.현재 운영 중인 돌봄 서비스가 안부 확인이나 대규모 주거 개선 중심으로 이뤄지는 반면, 어르신들이 실제로 필요로 하는 생활수리 지원은 부족하다는 점에 착안했다는 설명이다.두 후보는 소득 수준과 관계없이 65세 이상 어르신만 거주하는 가구를 대상으로 서비스를 제공하고, 재료비를 포함한 무상 지원 체계를 구축하겠다고 밝혔다.이들은 "고령화와 독거노인 증가에 따라 생활 속 작은 불편이 안전사고로 이어지는 경우가 적지 않다"며 "광주시 직영 체계를 통해 지역과 관계없이 동일한 서비스를 제공할 수 있도록 하겠다"고 말했다.또 "어르신들의 낙상 위험을 줄이고, 자녀들의 돌봄 부담도 덜어주는 효과가 있을 것으로 기대한다"고 덧붙였다.두 번째 공약은 가족 요양보호사 지원 확대를 골자로 한 '내 가족 내가 돌봄 인정 UP!' 사업이다.현재 치매나 노환 등으로 가족을 직접 돌보는 가족 요양보호사들은 실제 돌봄 시간에 비해 급여 인정 기준이 제한적이라는 지적이 제기돼 왔다.두 후보는 현행 '1일 60분, 월 20일' 수준인 급여 인정 기준을 '1일 60분, 월 31일' 수준으로 확대하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.이를 통해 가족 돌봄에 대한 보상을 현실화하고, 돌봄 가정의 경제적 부담을 줄이겠다는 구상이다.이경선 후보와 이은채 후보는 "가족이라는 이유만으로 돌봄 노동의 가치가 제대로 인정받지 못하는 구조를 개선해야 한다"며 "가족 돌봄 역시 사회가 함께 책임져야 할 중요한 복지 영역"이라고 강조했다.이어 "시설 입소를 늦추고 가정 중심 돌봄을 유지하기 위해서는 가족 돌봄에 대한 공적 지원 확대가 필요하다"며 "예산 확보와 조례 제정을 통해 광주시 맞춤형 돌봄 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.두 후보는 "이번 공약은 거창한 개발사업보다 시민들의 일상에 직접 도움이 되는 정책에 초점을 맞췄다"며 "당선 후 신속하게 제도화해 광주시형 생활복지 모델로 정착시키겠다"고 말했다.