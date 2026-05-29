김병욱 캠프

김병욱 후보 선거대책위원회도 같은 날 신 후보와 선대위 관계자들을 형법상 무고 및 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 경찰에 고발했다고 밝혔다.반면 김병욱 후보 선거대책위원회도 같은 날 신 후보와 선대위 관계자들을 형법상 무고 및 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 경찰에 고발했다고 밝혔다.김 후보 측은 "신 후보 측의 고발 자체가 객관적 사실에 반하는 허위 신고"라며 "선거를 앞두고 상대 후보를 흠집 내려는 정치적 고발"이라고 주장했다.이어 "김 후보가 제기한 공공기여금 문제와 관련해 성남시 담당 부서가 토지 평가 오류를 인정하고 보완 용역에 착수한 사실이 이미 언론 보도를 통해 알려졌다"며 "정당한 정책 검증 문제 제기를 허위사실로 몰아가고 있다"고 반박했다.앞서 김 후보 선대위는 신 후보에 대한 맞고발과는 별도로, 지난 27일 흑색선전과 허위사실을 유포해 선거의 공정성을 해치고 유권자의 올바른 성택을 방해한 전직 공무원 신모 씨 등 8명을 공직선거법 위반 등 혐의로 고발 조치했다고 밝혔다.김 후보 선대위는 "앞으로도 근거 없는 흑색선전과 허위사실 유포 행위에 대해서는 좌시하지 않고 단호하게 대응하겠다"며 "주민 재산권이 걸린 공공기여금 문제를 제기한 것은 후보로서 마땅한 책무"라며 "수사기관을 동원해 정당한 정책 검증을 틀어막으려는 시도에 단호히 대응하고, 분당 재건축 주민들을 위한 진실 규명을 끝까지 이어가겠다"고 말했다.