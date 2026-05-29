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26.05.29 10:57최종 업데이트 26.05.29 10:59
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정원오 캠프 이해식 총괄선대본부장과 채현일 종합상황본부장이 29일 서울 여의도 국회 소통관에서 오세훈 캠프 불법 비방·여론조작 의혹 관련 기자회견을 하고 있다.남소연

정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선대위가 29일 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 오세훈 캠프의 김선동 총괄본부장을 서울경찰청에 고발하겠다고 밝혔다.

정원오 캠프 총괄선대본부장인 이해식 의원은 이날 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 '오세훈 캠프 불법 비방·여론조작 의혹' 기자회견을 열고 "어제 뉴스타파 보도로 오세훈 후보 선대위 내부에서 정원오 후보 비방 콘텐츠를 직접 기획·제작하고 조직적으로 유포한 정황이 매우 구체적으로 드러났다. 정원오 후보 선대위는 김 본부장 뿐 아니라 오세훈 후보도 이에 대한 책임을 물어 형법상 업무방해와 공직선거법 위반 혐의로 서울경찰청에 고발할 것"이라고 말했다.

전날 뉴스타파는 <인터넷 떠도는 '정원오 비방', 오세훈 캠프가 만들고 뿌렸다> 제목의 기사를 통해 "오세훈 캠프가 경쟁 후보인 정원오 후보에 대한 비방용 콘텐츠를 직접 제작해 인터넷에 유포한 정황이 구체적으로 확인됐다"고 보도했다.

함께 기자회견에 나선 채현일 캠프 종합상황본부장은 "보도에 따르면 오세훈 측 김선동 총괄본부장은 직접 '정원오 주사파 콘텐츠는 내가 아이디어를 냈다'고 발언했다. 수백명 규모의 단체 카카오톡방을 통해 카드뉴스와 쇼츠 영상 등이 조직적으로 확산됐다"며 "이는 선거 홍보의 범위를 일탈하는 조직적인 온라인 흑색선전이자 선거질서를 심각히 어지럽히는 여론조작"이라고 짚었다.

"단순한 캠프 실무자 일탈로 덮고 지나갈 문제가 아냐"

28일 뉴스타파는 <인터넷 떠도는 '정원오 비방', 오세훈 캠프가 만들고 뿌렸다> 제목의 기사를 통해 "오세훈 캠프가 경쟁 후보인 정원오 후보에 대한 비방용 콘텐츠를 직접 제작해 인터넷에 유포한 정황이 구체적으로 확인됐다"고 보도했다(보도화면갈무리)뉴스타파

이 선대본부장은 회견 직후 기자들과 만나 "오 후보까지 고발 대상에 포함한 것은, 통상적으로 그 정도의 조직적 기획과 유포는 본부 차원의 독단적 결정으로 가능한가 의문이고 결국 정치적 책임은 결국 후보가 져야 하기 때문"이라며 "오 후보를 고발대상에 포함시켜서 관련 유무를 명백히 하는 게 좋겠다고 생각해 고발 대상에 포함시켰다"고 밝혔다.

박경미 선대위 대변인도 같은 날 브리핑을 통해 "오세훈 후보 측은 자발적 모임이라며 꼬리 자르기를 시도하지만, 단순한 캠프 실무자의 일탈로 덮고 지나갈 문제가 아니다. 캠프 차원의 조직적인 개입과 지시가 있었는지, 어떤 방식으로 온라인 여론전이 기획되었는지 밝혀야 한다"고 짚었다. 다만 이번 고발은 민주당 차원이 아닌 정원오 캠프 차원에서 진행됐다.

<뉴스타파> 보도에 대해 오세훈 캠프 측은 "(비방 콘텐츠가 유포된) 단체 카톡방은 전동진 전 위원장이 오세훈 후보 지지를 위해 개인적으로 개설해 운영하는 것으로, 캠프와는 아무런 관계가 없다"며 "김선동 총괄본부장은 정원오 비방 카드뉴스를 제작하라고 한 적이 없다"고 해명했다.

현재 오 후보나 캠프 측은 고발에 대한 입장을 밝히지는 않은 상태다. 같은 날 오전 오 캠프 측은 서울 종로구 캠프 사무실에서 예정에 없던 현안 관련 기자회견 일정을 추가했으나, '정원오 후보 보호용 관권선거에 대한 오세훈 후보 입장'이라고만 내용을 공지했다.

한편 정원오 캠프 측은 전날 "주진우 의원은 자신의 유튜브채널에서 '서소문 고가도로에서 사망사고가 발생했는데, 정원오 캠프에서 이것조차도 선거에 활용하려고 한다'고 주장했으나, 이는 명백한 허위사실"이라며 주 의원을 공직선거법상 허위사실공표죄로 고발했다.
#오세훈 #정원오 #비방용콘텐츠 #김선동 #지방선거

6.3 지방선거
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