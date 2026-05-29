최현덕 캠프

최현덕 후보와 김원기 후보가 수도권 동북부 광역 생활권 구축을 위한 공동 정책협약을 체결하며 ‘메가시티 연대’에 나섰다.최현덕 후보와 김원기 후보가 수도권 동북부 광역 생활권 구축을 위한 공동 정책협약을 체결하며 '메가시티 연대'에 나섰다.두 후보는 지난 28일 남양주시 별내면 청학밸리리조트 인근에서 공동 정책협약식을 열고, 교통과 산업·문화 분야를 아우르는 초광역 협력 체계를 구축하겠다고 밝혔다. 이날 행사에는 양측 캠프 관계자와 지역 주민들이 참석했다.이번 협약은 남양주와 의정부 접경지역인 별내면 청학리 일대에서 진행돼 상징성을 더했다. 특히 두 후보는 수도권 동북부 교통 혁신의 핵심 사업으로 '지하철 8호선(별내선) 의정부 연장'을 공동 추진하겠다고 선언했다.현재 8호선은 별내역에서 별내별가람역까지 연결하는 사업이 국가철도망 계획에 반영돼 추진 중이다. 여기에 더해 두 후보는 별내청학역과 의정부 고산지구까지 추가 연장을 추진하겠다는 구상이다.사업이 현실화될 경우 교통 소외지역으로 꼽혀온 별내면 청학리와 의정부 고산지구의 서울 접근성이 크게 개선되고, 4호선 진접선과 8호선 연계 효과로 오남·진접권 대중교통 체계 역시 변화할 것으로 전망된다.최 후보는 "8호선 의정부 연장은 별내동·별내면뿐 아니라 오남·진접 주민들의 오랜 숙원"이라며 "이재명 대통령과 추미애 경기도지사 후보, 김원기 후보와 원팀이 돼 반드시 실현시키겠다"고 밝혔다.김 후보 역시 "행정구역 경계를 넘어 생활권 중심으로 도시가 연결돼야 한다"며 "의정부와 남양주가 수도권 동북부 공동 성장축이 되도록 만들겠다"고 강조했다.이날 협약에는 교통 분야 외에도 산업·문화 분야 협력 방안이 포함됐다.두 후보는 ▲GTX-G 노선 국가철도망 반영 공동 대응 ▲광역 순환버스 노선 신설 ▲초광역 자율주행자동차 시범운행지구 지정 추진 등을 교통 공약으로 제시했다.산업 분야에서는 바이오·메디컬과 첨단 IT 산업벨트 연계 발전, 청년 창업 플랫폼 공동 활용 등을 추진하기로 했다.또 수락산 도립공원 공동 개발과 문화·체육시설 상호 할인제 도입 등을 통해 생활권 연계도 강화하겠다고 밝혔다.두 후보는 "이번 협약이 단순한 선거 공약에 그치지 않도록 당선 즉시 '남양주·의정부 상생발전 행정협의회'를 구성해 실무 협의에 착수하겠다"고 말했다.