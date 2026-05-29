공동취재사진

박근혜 전 대통령이 지난 27일 오후 부산 기장시장을 찾아 국민의힘 정동만 의원, 박형준 부산시장 후보, 박민식 부산 북구갑 후보와 함께 시민들에게 인사하고 있다.건어물집을 운영하는 류아무개(60대, 남성)씨는 "당이 나서서 저래 나이 먹은 사람을 유세에 나서게 하는 건 좀 아닌 것 같다"라며 "당에서 얼마나 밀어붙였길래..."라며 말끝을 흐렸다.이 건어물집에서 만난 김아무개(60대, 남성)씨는 "나는 국민의힘 책임당원이지만 이번에는 대구를 위해 김부겸을 뽑을 것"이라고 말하기도 했다. 그는 "김부겸이 '마이 좀 써먹으이소'라고 하지 않았나"라며 "대구 사람들이 오랫동안 국힘에 매달렸지만 달라진 게 없다"라며 "지역 숙원사업인 신공한 이전, 대구경북 행정통합을 이루려면 여당 후보가 돼야 하지 않겠나"라고 강조했다.보리밥집을 운영하는 이아무개(70대 남성)도 "(박씨가) 왔다고 (국민의힘을 찍지 않겠다는) 마음이 흔들리지 않을 것"이라고 표심을 내비쳤다. 이어 "(대구의) 완전 보수도 (요즘은) 중도파로 돌아섰다"라며 "한 집 건너, 한집이 문을 다 닫고 있다. 젊은 사람들도 다 어디가 뿟는지 없다. 대구가 어려우니 이번에 한 번 달리 투표해 볼까 생각 중"이라고 말했다.앞서 만난 닭집 상인 여씨도 "요새는 당 보고 안 찍는다"며 "당이 무슨 의미가 있노. 당 보고 찍었다가 뒤통수를 얼마나 마이 맞았는데. 옛날하고 많이 틀려졌을끼라"라고 내다봤다.