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6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전, 덕양구 효자동에 마련된 사전투표소로 유권자들이 발걸음을 옮기고 있다.기자는 사전투표 첫날인 29일 오전, 지역 민심을 살피기 위해 덕양구 효자동 사전투표소를 직접 찾았다. 출근 시간대가 지난 오전 9시 이후에도 투표소 앞은 소중한 한 표를 행사하려는 유권자들의 발길이 꾸준히 이어졌다. 바쁜 걸음을 재촉하는 직장인부터 가벼운 외투를 걸치고 나온 동네 주민, 지팡이를 짚고 나선 어르신까지 다양한 연령대의 시민들이 차분하게 줄을 서서 차례를 기다리는 모습이었다.투표소를 나서는 시민들의 얼굴에는 지역의 변화를 향한 간절한 기대감이 묻어났다. 서울로 매일 출퇴근한다는 지축동 주민 김아무개(45) 씨는 "만성적인 출퇴근길 교통 체증과 나아지지 않는 동네 상권 문제가 이번 선거를 통해 조금이라도 해소되기를 바라는 마음으로 투표소에 나왔다"며, "선거철에만 반짝하는 거창한 구호보다는, 현장의 목소리에 귀 기울이고 실질적인 삶의 변화를 이끌어낼 수 있는 후보를 선택했다"고 말했다.