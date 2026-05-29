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효자동 사전투표소 내부에 길게 줄을 선 유권자들이 안내원의 지시에 따라 신분 확인 및 투표 절차를 밟고 있다.고양e뉴스
이번 지방선거에서 첫 투표권을 행사했다는 대학생 이아무개(19)씨는 약간 상기된 표정으로 투표 소감을 전했다. 이씨는 "내 손으로 직접 지역의 대표를 뽑는다고 생각하니 신기하면서도 무거운 책임감이 느껴졌다"며 "청년들을 위한 양질의 일자리가 지역 내에 많이 생겨서, 졸업 후 굳이 서울로 떠나지 않아도 고양시에서 계속 머물며 안정적으로 살 수 있었으면 좋겠다"는 바람을 내비쳤다.
사전투표 30일까지 이틀간 진행... 신분증 지참 필수
제9회 전국동시지방선거 사전투표는 5월 29일(금)부터 30일(토)까지 이틀간, 매일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다. 유권자는 별도의 사전 신고 없이 전국에 설치된 사전투표소 어디에서나 투표할 수 있다.
투표소에 갈 때는 본인임을 확인할 수 있는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 관공서나 공공기관이 발행한 사진 부착 신분증을 반드시 지참해야 한다. 내 위치에서 가장 가까운 사전투표소는 중앙선거관리위원회 홈페이지나 포털사이트 검색을 통해 쉽게 확인할 수 있다.
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