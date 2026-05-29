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26.05.29 10:45최종 업데이트 26.05.29 10:45
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6·3 지방선거의 향배를 가를 사전투표가 29일 전국에서 일제히 시작된 가운데, 고양시에서도 지역의 일꾼을 뽑기 위한 시민들의 발길이 오전 내내 차분하게 이어지고 있다.

중앙선거관리위원회 자료에 따르면 이날 오전 10시 기준, 고양시 덕양구의 사전투표율은 2.24%로 집계됐다. 이는 지난 2022년 치러진 제8회 전국동시지방선거 사전투표 첫날 동 시간대의 전국 평균 사전투표율인 2.56%와 비교했을 때 다소 낮은 수치다. 투표율 상승의 관건은 주말인 30일 이틀 차 사전투표에 유권자들이 얼마나 몰릴지에 달린 것으로 보인다.

6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전, 덕양구 효자동에 마련된 사전투표소로 유권자들이 발걸음을 옮기고 있다.고양e뉴스

바쁜 일상 속에서도 멈춘 발걸음... "거창한 구호보다 실질적 삶의 변화 원해"

기자는 사전투표 첫날인 29일 오전, 지역 민심을 살피기 위해 덕양구 효자동 사전투표소를 직접 찾았다. 출근 시간대가 지난 오전 9시 이후에도 투표소 앞은 소중한 한 표를 행사하려는 유권자들의 발길이 꾸준히 이어졌다. 바쁜 걸음을 재촉하는 직장인부터 가벼운 외투를 걸치고 나온 동네 주민, 지팡이를 짚고 나선 어르신까지 다양한 연령대의 시민들이 차분하게 줄을 서서 차례를 기다리는 모습이었다.

투표소를 나서는 시민들의 얼굴에는 지역의 변화를 향한 간절한 기대감이 묻어났다. 서울로 매일 출퇴근한다는 지축동 주민 김아무개(45) 씨는 "만성적인 출퇴근길 교통 체증과 나아지지 않는 동네 상권 문제가 이번 선거를 통해 조금이라도 해소되기를 바라는 마음으로 투표소에 나왔다"며, "선거철에만 반짝하는 거창한 구호보다는, 현장의 목소리에 귀 기울이고 실질적인 삶의 변화를 이끌어낼 수 있는 후보를 선택했다"고 말했다.

효자동 사전투표소 내부에 길게 줄을 선 유권자들이 안내원의 지시에 따라 신분 확인 및 투표 절차를 밟고 있다.고양e뉴스

이번 지방선거에서 첫 투표권을 행사했다는 대학생 이아무개(19)씨는 약간 상기된 표정으로 투표 소감을 전했다. 이씨는 "내 손으로 직접 지역의 대표를 뽑는다고 생각하니 신기하면서도 무거운 책임감이 느껴졌다"며 "청년들을 위한 양질의 일자리가 지역 내에 많이 생겨서, 졸업 후 굳이 서울로 떠나지 않아도 고양시에서 계속 머물며 안정적으로 살 수 있었으면 좋겠다"는 바람을 내비쳤다.

사전투표 30일까지 이틀간 진행... 신분증 지참 필수

제9회 전국동시지방선거 사전투표는 5월 29일(금)부터 30일(토)까지 이틀간, 매일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다. 유권자는 별도의 사전 신고 없이 전국에 설치된 사전투표소 어디에서나 투표할 수 있다.

투표소에 갈 때는 본인임을 확인할 수 있는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 관공서나 공공기관이 발행한 사진 부착 신분증을 반드시 지참해야 한다. 내 위치에서 가장 가까운 사전투표소는 중앙선거관리위원회 홈페이지나 포털사이트 검색을 통해 쉽게 확인할 수 있다.
덧붙이는 글 고양시의 향후 4년을 좌우할 중요한 선택의 시간이 본격적으로 막을 올렸습니다. 오전 시간 효자동 투표소 현장에서 확인한 시민들의 투표 열기처럼, 고양시민 여러분의 소중한 한 표 한 표가 모여 우리 동네의 내일을 바꾸는 가장 강력한 힘이 됩니다. 아직 투표에 참여하지 않으신 시민분들께서는 남은 사전투표 기간이나 본투표일에 가까운 투표소를 찾아 꼭 소중한 권리를 행사해 주시기를 당부드립니다.
#6·3지방선거 #사전투표 #고양시 #덕양구사전투표율 #효자동사전투표소

6.3 지방선거
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