박정훈

"하남은 빠르게 성장했습니다. 그런데 시민들의 삶도 함께 좋아졌느냐고 묻는다면 저는 그렇지 않다고 생각합니다."

하남시의 산적한 현안과 미래 발전 방향에 대한 해법을 듣기 위해 이번 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 강병덕 하남시장 후보를 28일 만나 앞으로의 계획과 구상을 들어봤다.급격한 인구 증가와 도시 팽창 속에서도 교통난과 자족기능 부족이라는 과제를 동시에 안고 있는 도시 하남. 미사·감일·위례 등 대규모 신도시 개발로 도시 외형은 빠르게 커졌지만, 서울 의존형 출퇴근 구조와 생활 인프라 부족 문제는 여전히 시민들의 일상 속 불편으로 남아 있다.여기에 GTX-D, 위례신사선 연장, 3호선 연계 등 대형 교통 현안과 원도심·신도시 간 균형발전 문제까지 겹치며 도시 성장의 방향성을 둘러싼 고민도 커지고 있다. AI·첨단산업 기반 자족도시 구축 필요성 역시 중요한 과제로 떠오르는 상황이다. 여기에 경기 침체와 소비 위축까지 겹치며 지역경제가 치명상을 입었다.이에 하남시의 산적한 현안과 미래 발전 방향에 대한 해법을 듣기 위해 이번 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 강병덕 하남시장 후보를 28일 만나 앞으로의 계획과 구상을 들어봤다.더불어민주당 강병덕 하남시장 후보는 인터뷰 내내 '체감되는 변화'를 강조했다. 도시 규모만 커진 것이 아니라 시민들의 삶 자체가 달라져야 한다는 이야기였다.강 후보는 "출근길은 여전히 막혀 있고, 아프면 서울로 가야 하고, 청년들은 일자리를 찾아 도시 밖으로 떠나고 있다"며 "도시는 커졌는데 왜 삶은 그대로냐는 시민들의 질문에 답하기 위해 출마했다"고 목소리를 높였다.강 후보는 자신을 '하남 토박이'라고 소개했다. 단순히 태어난 곳이라는 의미를 넘어, 집안이 450년 넘게 하남에 뿌리를 두고 살아왔다는 점을 강조했다. 그는 "하남은 단순한 고향이 아니라 제 삶 그 자체"라며 "부모님과 가족, 제 삶의 뿌리가 모두 이곳에 있다. 결국 앞으로도 하남에서 시민들과 함께 살아갈 사람"이라고 말했다.이어 "하남이 작은 도시에서 33만 도시로 성장하는 과정을 누구보다 가까이에서 지켜봤다"며 "지금은 40만, 50만 도시를 앞두고 있는데 성장 속도에 비해 교통·교육·의료 인프라는 제대로 따라오지 못하고 있다"고 진단했다.강 후보는 현 시정에 대한 비판도 내놨다.그는 "시민들을 만나보면 지난 4년 동안 기억나는 사업으로 황톳길, 모랫길, K-스타월드 정도를 이야기하는 경우가 많다"며 "화려한 구호는 많았지만 시민들이 체감하는 변화는 부족했다는 평가가 적지 않다"고 주장했다.또 "5호선 연장 역시 미사신도시 광역교통망 계획의 일환으로 추진된 측면이 크고, 3호선 연장도 교산신도시와 함께 논의된 사업"이라며 "중요한 것은 특정 정치인의 성과 경쟁이 아니라 실제로 시민 삶을 얼마나 바꾸느냐"라고 말했다.