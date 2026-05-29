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26.05.29 11:05최종 업데이트 26.05.29 11:05
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하남시의 산적한 현안과 미래 발전 방향에 대한 해법을 듣기 위해 이번 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 강병덕 하남시장 후보를 28일 만나 앞으로의 계획과 구상을 들어봤다.박정훈

급격한 인구 증가와 도시 팽창 속에서도 교통난과 자족기능 부족이라는 과제를 동시에 안고 있는 도시 하남. 미사·감일·위례 등 대규모 신도시 개발로 도시 외형은 빠르게 커졌지만, 서울 의존형 출퇴근 구조와 생활 인프라 부족 문제는 여전히 시민들의 일상 속 불편으로 남아 있다.

여기에 GTX-D, 위례신사선 연장, 3호선 연계 등 대형 교통 현안과 원도심·신도시 간 균형발전 문제까지 겹치며 도시 성장의 방향성을 둘러싼 고민도 커지고 있다. AI·첨단산업 기반 자족도시 구축 필요성 역시 중요한 과제로 떠오르는 상황이다. 여기에 경기 침체와 소비 위축까지 겹치며 지역경제가 치명상을 입었다.

이에 하남시의 산적한 현안과 미래 발전 방향에 대한 해법을 듣기 위해 이번 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 강병덕 하남시장 후보를 28일 만나 앞으로의 계획과 구상을 들어봤다.

"하남은 빠르게 성장했습니다. 그런데 시민들의 삶도 함께 좋아졌느냐고 묻는다면 저는 그렇지 않다고 생각합니다."

더불어민주당 강병덕 하남시장 후보는 인터뷰 내내 '체감되는 변화'를 강조했다. 도시 규모만 커진 것이 아니라 시민들의 삶 자체가 달라져야 한다는 이야기였다.

강 후보는 "출근길은 여전히 막혀 있고, 아프면 서울로 가야 하고, 청년들은 일자리를 찾아 도시 밖으로 떠나고 있다"며 "도시는 커졌는데 왜 삶은 그대로냐는 시민들의 질문에 답하기 위해 출마했다"고 목소리를 높였다.

강 후보는 자신을 '하남 토박이'라고 소개했다. 단순히 태어난 곳이라는 의미를 넘어, 집안이 450년 넘게 하남에 뿌리를 두고 살아왔다는 점을 강조했다. 그는 "하남은 단순한 고향이 아니라 제 삶 그 자체"라며 "부모님과 가족, 제 삶의 뿌리가 모두 이곳에 있다. 결국 앞으로도 하남에서 시민들과 함께 살아갈 사람"이라고 말했다.

이어 "하남이 작은 도시에서 33만 도시로 성장하는 과정을 누구보다 가까이에서 지켜봤다"며 "지금은 40만, 50만 도시를 앞두고 있는데 성장 속도에 비해 교통·교육·의료 인프라는 제대로 따라오지 못하고 있다"고 진단했다.

강 후보는 현 시정에 대한 비판도 내놨다.

그는 "시민들을 만나보면 지난 4년 동안 기억나는 사업으로 황톳길, 모랫길, K-스타월드 정도를 이야기하는 경우가 많다"며 "화려한 구호는 많았지만 시민들이 체감하는 변화는 부족했다는 평가가 적지 않다"고 주장했다.

또 "5호선 연장 역시 미사신도시 광역교통망 계획의 일환으로 추진된 측면이 크고, 3호선 연장도 교산신도시와 함께 논의된 사업"이라며 "중요한 것은 특정 정치인의 성과 경쟁이 아니라 실제로 시민 삶을 얼마나 바꾸느냐"라고 말했다.

"이재명 정부와 일할 사람 필요… 추미애 후보에 받을 하남의 빚 있다"

강병덕 더불어민주당 하남시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 공식선거운동 첫날인 21일 덕풍시장에서 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.박정훈

강 후보는 이번 선거의 핵심을 '라인업'으로 설명했다. 그는 "이번만큼 하남에 강력한 정치적 협력 체계가 만들어진 적이 없었다"며 "이재명 정부와 추미애 경기도지사 후보, 국회의원, 시장이 함께 움직이면 하남 숙원사업을 풀 수 있는 결정적 기회가 될 수 있다"고 강조했다.

특히 그는 추미애 후보와의 관계를 강조했다.

"추미애 후보에게 하남 시민이 준 빚이 있습니다. 하남 시민이 국회의원으로 만들어줬고, 그 힘이 오늘의 도지사 후보까지 이어진 것 아닙니까. 그 빚을 하남 발전으로 받아낼 적임자는 강병덕이라고 생각합니다."

이재명 대통령에 대해서도 "하남 방문 당시 언젠가 빚을 갚겠다는 취지의 말을 한 적이 있다"며 "이재명 정부와 임기를 함께하는 시장이 하남의 철도·교통·개발 현안을 풀어야 한다"고 강조했다.

그러면서 "철도 문제는 시장 혼자 해결할 수 있는 문제가 아니다"라며 "정부와 국회, 경기도, 서울시를 움직일 수 있는 협력 구조가 필요하다. 결국 지금은 하남이 두 번 다시 오기 어려운 기회를 맞고 있는 시기"라고 말했다.

특히 하남의 현재를 "서울 의존형 도시"라고 진단했다. 그는 "아파트와 인구는 늘었지만 좋은 일자리와 산업 기반이 부족하다"며 "결국 시민들이 서울로 출퇴근하고 소비 역시 외부로 빠져나가는 구조"라고 말했다. 이어 "저는 이 구조를 반드시 바꾸고 싶다"며 "하남 안에서 배우고, 일하고, 문화와 여가를 누릴 수 있는 도시를 만들겠다"고 밝혔다.

강 후보가 제시한 핵심 비전은 '자족도시'다.

그는 "하남 안에서 배우고, 일하고, 문화와 여가를 누릴 수 있는 도시를 만들겠다"며 "교산신도시를 단순 주거단지가 아니라 AI·바이오·미래산업 중심 혁신도시로 키우겠다"고 밝혔다.

이를 위해 글로벌 AI 혁신클러스터 조성과 산학연 협력 체계 구축, 미래산업 기업 유치 등을 추진하겠다는 계획도 내놨다.

또 "포스텍, 카네기멜론대, 싱가포르국립대 등과 연계한 AI 혁신 생태계를 만들고, 한예종 유치를 통해 산업과 문화·예술이 함께 성장하는 도시를 만들겠다"고 말했다.

"6철 시대 열어 하남 교통지도 바꿀 것... 아침 출근길부터 변화시키겠다"

하남시의 산적한 현안과 미래 발전 방향에 대한 해법을 듣기 위해 이번 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 강병덕 하남시장 후보를 28일 만나 앞으로의 계획과 구상을 들어봤다.박정훈
하남시의 산적한 현안과 미래 발전 방향에 대한 해법을 듣기 위해 이번 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 강병덕 하남시장 후보를 28일 만나 앞으로의 계획과 구상을 들어봤다.박정훈

"시민들에게 필요한 건 10년 뒤 계획만이 아닙니다. 내일 아침 출근길이 실제로 달라져야 합니다."

강 후보는 교통 문제에 대해서도 강한 의지를 드러냈다. 그는 GTX-D, 위례신사선 연장, 3호선 하남 연계, 9호선 연장 등을 묶어 '6철 시대'를 열겠다고 밝혔다.

다만 장기 철도망 구축만으로는 시민들이 체감하기 어렵다고 했다. 이를 위해 미사·위례·감일에 출퇴근 전용 프리미엄 버스를 즉시 도입하고, 서울 광역버스 증차와 노선 개편, 지하철 배차 간격 단축 등을 함께 추진하겠다고 밝혔다.

그는 "교통은 결국 말이 아니라 사업을 실제 움직일 수 있는 추진력이 중요하다"며 "정부·국회·경기도와 협력 체계를 이미 만들어왔다"고 강조했다.

권역별 현안에 대해서도 구체적인 해법을 제시했다. 미사에 대해서는 경정장으로 인한 교통 혼잡과 소음 문제를 언급하며 "미사섬 K-가든 국가정원 프로젝트를 통해 시민을 위한 친환경 공간으로 돌려드리겠다"고 말했다.

그러면서 "미사에서 과밀학급 문제가 심각하게 발생했다면 감일과 위례에서도 같은 문제가 생길 것을 예견했어야 한다"며 "미리 준비하지 않고 문제가 터진 뒤 대책을 내놓는 것은 무책임한 행정"이라고 지적했다.

이에 감일은 과밀학급 문제 해결을 위해 하남지원청 신설과 도시형 캠퍼스 도입, 친환경 모듈러 교실 확대 등을 추진하겠다고 밝혔다.

또 위례와 창우동 H2 부지는 의료특화단지와 상급병원 유치를 통해 의료 인프라를 강화하겠다는 계획도 내놨다.

"시민 참여형 행정구조 전환... 지역화폐 확대 및 복지서비스 강화"

일상적 토론회가 아닌 권역별 시민들을 직접 찾아 현장에서 질의응답을 진행하는 직문직답 현장 모습.강병덕 sns갈무리

강 후보는 시민 중심 행정에 대해서는 "시민 삶을 실제로 바꾸는 행정"이라고 정의했다. 그는 지역화폐 '하머니' 확대와 청년 취업 지원, 출산·돌봄 지원, 노후 아파트 시설 개선 등을 생활밀착형 정책으로 제시했다.

또 시장 직속 시민행정협의회와 QR 기반 통합 민원 시스템을 도입해 시민 참여형 행정을 강화하겠다고 밝혔다.

"시민이 나중에 결과만 통보받는 행정이 아니라 처음부터 정책 과정에 참여하는 구조를 만들겠습니다."

강 후보는 임기 1년 안에 시민들이 가장 먼저 체감할 변화로 교통 개선과 생활 민원 해결을 꼽았다.

그는 "프리미엄 전세버스 확대와 광역버스 증차, 노선 개편 등을 통해 시민들의 하루를 바꾸겠다"며 "출근길이 달라지면 삶의 질 자체가 달라질 수 있다"고 말했다.

10년 뒤 하남의 모습에 대해서는 "완전히 다른 도시가 돼 있을 것"이라고 했다.

"6철 시대가 완성되면 하남은 수도권 30분 생활권 중심 도시가 될 것입니다. 교산신도시는 AI·바이오 혁신클러스터로 성장하고, H2 의료특화단지는 미래 의료산업 중심축이 될 것입니다. 미사섬 국가정원은 문화·관광·녹색산업을 연결하는 새로운 성장축이 될 겁니다."

강 후보는 마지막으로 "이번 선거는 단순히 시장 한 명을 뽑는 선거가 아니라 하남의 미래를 결정하는 선택"이라고 강조했다.

그는 "교통·교육·의료·환경 혁신을 통해 시민들이 '하남에 살아서 행복하다'고 느끼는 도시를 만들겠다"며 "서울을 따라가는 도시가 아니라 스스로 성장하는 대한민국 대표 자족도시를 반드시 완성하겠다"고 말했다.

하남시청 전경박정훈

#하남시 #강병덕

6.3 지방선거
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