용인시민신문

챗GPT 활용해 제작한 이미지사단법인 경기도여성단체협의회 용인시지회, 용인성폭력상담소, 용인여성회는 용인특례시장 후보를 대상으로 진행한 성평등 정책질의서 회신 결과를 발표했다고 밝혔다.이번 정책질의는 용인특례시가 직면한 디지털 성폭력, 스토킹·교제폭력, 직장 내 성희롱·성폭력, 노동권 사각지대, 여성 건강, 여성노인 빈곤, 가족 다양성 등 지역사회 과제에 대한 후보자의 입장과 실행 의지를 확인하기 위해 추진됐다.질의서에는 모두 10대 성평등 정책과제가 담겼다.주요 과제는 ▲ 디지털 성폭력 통합대응체계 구축 ▲ 스토킹·교제폭력 등 친밀한 관계 안에서 발생하는 여성폭력 통합 지원 ▲ 여성폭력 피해자 긴급 생계비 지원 ▲ 찾아가는 폭력예방교육사업 삭감 예산 복원 ▲ 직장 내 성희롱·성폭력 피해자 지원 대책 마련 ▲ 단시간 일자리 최소생활노동시간 보장제 ▲ 여성노인 빈곤 해소와 생애주기별 안전망 구축 ▲ 여성 생애주기별 맞춤형 건강지원 ▲ 차별금지 조례 제정 ▲가족 다양성 보장과 새로운 가족 형태 지원 등이다.회신 결과 두 후보 모두 지역 성평등 정책의 필요성에 공감하며 주요 정책과제에 대해 대체로 긍정적인 입장을 보였다.현근택 더불어민주당 후보는 제안된 성평등 정책과제 전반에 공감의 뜻을 밝혔다. 디지털 성폭력 통합대응체계 구축, 스토킹·교제폭력 통합 지원, 여성폭력 피해자 지원, 찾아가는 폭력예방교육사업 예산 복원, 직장 내 성희롱·성폭력 피해자 지원, 여성노인 안전망, 여성 건강지원, 차별금지 조례, 가족 다양성 보장 등 주요 과제에 찬성 입장을 냈다.일부 과제에 대해서는 현장 여건과 실행 가능성을 고려해 신중히 검토하겠다는 입장을 밝혔다.현 후보는 종합 의견으로 여성·청소년 안심 통합 상담망 구축, 여성새로일하기센터 확대 추진, 여성·청소년 폭력피해지원 시설 지원 확대 등을 제시했다.이상일 국민의힘 후보는 10대 정책과제 전반에 찬성 입장을 밝혔다.이 후보는 종합 의견을 통해 "모두가 안전하고 함께 존중받는 가족행복도시 용인"을 비전으로 제시했다.주요 과제로는 임신·출산·보육 지원 확대와 돌봄 공백 해소, 다함께돌봄센터·방과후 돌봄 강화, 경력단절 여성 재취업과 디지털 직무교육 확대, 여성·청년 창업과 경제활동 참여 기회 확대 등을 밝혔다.여성안심 귀갓길, 지능형 폐쇄회로 카메라, 비상벨 확대 설치도 포함됐다. 디지털 성범죄와 스토킹·교제폭력 대응체계 강화, 여성·아동·1인 가구 생활안전 지원 확대, 장애여성·한부모가정·돌봄가족 맞춤형 복지 강화도 추진 과제로 제시했다.이 후보는 성별 갈등이 아닌 시민 삶의 질 향상 중심의 생활형 성평등 정책을 추진하겠다는 입장도 밝혔다.용인 지역 여성단체들은 "성평등 정책은 특정 집단만을 위한 정책이 아니라 시민의 안전, 노동, 돌봄, 건강, 복지, 인권 전반을 다루는 생활정책"이라고 강조했다.이어 "후보자들이 회신한 내용을 바탕으로 선거 이후에도 공약 이행 여부를 지속적으로 확인하고 시민사회와 함께 정책 실현을 요구해 나가겠다"고 밝혔다.단체들은 디지털 성폭력과 스토킹·교제폭력이 이미 지역사회가 함께 대응해야 할 중요한 안전 의제가 됐다고 설명했다. 피해자 지원뿐 아니라 예방교육, 점검, 전문 인력 양성, 예산 확보까지 포함한 통합 대응체계가 필요하다고 강조했다.이들은 "용인특례시가 시민 모두가 안전하고 존중받는 도시로 나아가기 위해 성평등 정책을 시정의 핵심 과제로 다뤄야 한다"고 밝혔다.세 단체는 이번 질의서 회신 결과를 시민들에게 공유하고 향후 당선자와의 정책 간담회, 공약 이행 점검 활동을 이어갈 계획이다.