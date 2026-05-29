KBS부산 유튜브 갈무리

지난 26일 오후 11시 부산광역시선거방송토론위원회 주관 KBS부산 생중계로 열린 부산광역시장 후보자 토론회에서 개혁신당 정이한 후보가 거짓말탐지기를 꺼내 들어 전재수 더불어민주당 후보를 상대로 통일교 의혹 관련 질문을 하고 있는 장면.6.3 부산시장 선거 생중계 방송토론회에서 정이한 개혁신당 후보가 전재수 더불어민주당 후보를 상대로 거짓말탐지기를 꺼내 들어 논란이 된 가운데, 선거관리위원회가 "규정 위반은 아니"라고 설명했다. 그러나 제재 규정이 없어도 선거토론장에 합의되지 않은 보여주기식 돌발 행동을 방치해선 안 된다는 지적이 뒤따른다. 언론시민단체는 재발 방지가 필요하다고 비판했다.29일 부산시선관위 관계자는 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 사흘 전 부산시장 선거 토론회에서 발생한 거짓말탐지기 논란에 대해 "공직선거법과 선거방송토론위 구성·운영에 관한 규칙, 토론회 질서유지 등을 담은 선거방송토론회 주관 토론회 규정에 위반되지 않는다. 그래서 조사도 이루어지지 않았다"라고 말했다.이날 선관위는 기자들에게 별도의 자료까지 배포해 법적 문제가 되는 건 아니라고 설명했다. 앞서 <연합뉴스>, <부산일보>, <주간조선> 등 여러 언론은 선거 토론장에 등장한 거짓말탐지기를 둘러싸고, 선관위가 불법 여부를 파악하고 있다고 보도했다. 하지만 규정 위반에 해당하지 않는 데다, 별다른 조사도 없었다는 게 선관위의 입장이다.정 후보는 지난 26일 밤 선거방송토론위가 주관해 KBS부산을 통해 진행한 방송토론에서 거짓말탐지기를 활용해 주목을 받았다. 정 후보는 3차 주도권 토론에서 전 후보를 상대로 가방에서 꺼낸 미국 경찰용 탐지기를 보이며 "(통일교 금품수수 의혹) 수사가 끝났지만, 부산시민 앞에 거짓말탐지기를 통해 의혹을 떨칠 수 있는 의향이 있느냐"라고 물었다.갑작스러운 탐지기 등장에 전 후보는 "정 후보가 청년 정치인으로 토론에 임하고 있지만, 지켜야 할 선은 지켜달라"며 "저는 부산의 유일한 민주당 국회의원이다. 문제가 있었다면 한 석밖에 없는 국회의원직을 사퇴하고 출마를 했겠느냐. 보여주기식 토론을 하지 않았으면 좋겠다"라고 불쾌한 기색을 내비쳤다.이에 정 후보는 "억울함을 후배 정치인으로 부담을 덜어 드리고자 한 방식인데 유감을 느꼈다면 이 자리를 빌려 죄송하다는 말씀을 드린다"라면서도 "오히려 이번 기회에 당당하게 응하겠다 말해 주셨다면 더 좋지 않았을까 생각한다"라고 공세를 멈추지 않았다.6.3 지방선거 토론에서 거짓말탐지기와 같은 전자기기를 반입해 상대에게 질문을 퍼붓는 일이 벌어진 건 이번이 처음이다. 이를 두고 규정 위반 여부 판단이나 적절하냐는 의문이 제기됐다. 토론회 관리 규정상 토론자는 선거운동용 윗옷이나 어깨띠 등을 착용할 수 있다. 동시에 A3 용지 크기의 서류나 도표 등 참고 자료 등을 쓸 수는 있지만, 전자기기는 사전 협의가 필요하다. 그런데 정 후보는 미리 논의하지 않고 이를 사용했다.결국 선거토론 진행자도 방송 도중 "정 후보가 제시한 전자기기는 선거방송토론회와 사전에 협의되지 않았음을 알려드린다"라며 추가 해명에 나서야만 했다. 하지만 정 후보 측은 선거 직후 토론회 결과 보도자료에서 거짓말탐지기를 들이민 건 검증 차원의 의도였다고 주장했다.시민단체는 해프닝으로 가볍게 이 사안을 넘겨선 안 된다는 태도다. 부산민주언론시민연합(아래 부산민언련)은 "민주주의 핵심 공론장을 희화화하고 훼손하는 심각한 사태"라는 내용의 성명을 내어 이를 쟁점화했다. 부산민언련은 "정책·후보 자질을 토론에서 검증하는 것이 아니라 사전 협의되지 않는 보여주기식 행태로 법정토론회를 조롱의 장으로 전락시키고, 유권자와 시청자를 기만했다"라고 규탄했다.그러자 부산시 선관위는 비슷한 일이 다시 벌어지지 않도록 정비에 나서겠다고 진화에 나섰다. 시 선관위는 "앞으로 후보자 토론회에서 이와 같은 사례가 발생하지 않게 규정을 정비하고, 토론회 운영 관리를 철저히 하겠다"라고 향후 계획을 밝혔다.