이인자

정해진 목적지 대신 여러 갈래의 길을 두고 이정표만 남깁니다.

어디서 멈추고 무엇을 할지는 당신에게 맡기려고 합니다.

우리 도서관에서 경험은 '선택'과 '탐색'의 여정입니다.

-여의도 브라이튼 도서관 개관 기념 전시 기획 노트 <머무는 방식> 중에서

정말 낙서해도 되나요?여의도 브라이튼 도서관은 대형 서점처럼 A, B, C, D 구역으로 나뉘어 있었다. 하지만 이곳에서는 필요한 공간을 향해 곧장 걸어가게 되지 않았다. 목적지를 찾아 직진하는 공간이라기보다, 마음이 흐르는 대로 걷다 보면 그곳이 어느새 목적지가 되어있는 공간에 가까웠다. 그런 의미에서 조용히 오래 앉아 책에 깊이 몰입하고 싶은 사람에게는 조금 산만하게 느껴질 수도 있겠다는 생각이 들었다. 머물고 싶은 공간이 계속 생기니 자꾸만 시선과 발걸음이 다른 곳으로 흘러갔기 때문이다.'산책'이라고 쓰인 흰색 노트를 발견했다. '여의도 브라이튼 도서관'의 개관 기획 노트였다. 한 장 한 장 넘기며 그 안의 문장들을 읽다 보니, 내가 왜 한 곳에 오래 머물지 못하고 계속 거닐게 되었는지 알 것 같았다. 이 도서관이 지향한 공간의 본질은 결국 '산책'이었던 것이다. 노트 속 문장들은 놀라울 만큼 감각적이었다. 읽고 있자니, 이 글을 쓴 사서가 혹시 시인은 아닐까 싶은 생각이 들었다.