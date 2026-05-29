연합뉴스

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 인천 연수구 송도1동 행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다.앞으로 4년 동안 지역의 살림살이를 꾸려갈 일꾼들을 뽑는 제9회 전국동시지방선거일이 이제 닷새 앞으로 다가왔다. 오늘부터 내일까지(29일~30일)는 선거일 당일 투표가 어려운 유권자들을 위한 사전투표가 실시된다. 이틀간 진행되는 사전투표를 감안하면, 우리 지역의 미래를 결정할 위대한 여정은 이미 시작된 것이나 다름없다.주권자의 신성한 권리 행사가 본격화되면서, 군민들의 눈과 귀는 지역을 위해 헌신하겠다고 나선 후보자들에게 쏠리고 있다. 투표일을 앞두고 이미 마음의 결정을 내린 유권자들도 있겠지만, 아직도 고심하고 있는 다수의 유권자들도 존재할 것이다. 어떤 후보가 진정으로 지역 발전을 이끌 수 있을지 고민하는 것은 주권자로서 당연한 의무이자 책임감 있는 모습이다.최근 중앙선거관리위원회가 발표한 '유권자 의식조사' 결과는 후보 검증의 좋은 길잡이가 되어 준다. 조사에 따르면, 이번 선거에서 유권자들은 소속 정당이나 화려한 경력보다 후보가 내세운 '정책과 공약'을 가장 중요한 선택 기준으로 꼽았다. 이는 과거의 맹목적인 정당 투표나 개인적인 인연에서 벗어나, 실질적인 지역 발전 대안을 가진 후보를 선택하겠다는 이성적 판단이 작용하고 있음을 보여준다. 흥미로운 점은 세대 간 시각 차이다.20대부터 40대까지의 젊은 층은 미래 비전과 '정책·공약'을 최우선으로 삼은 반면, 50대 이상의 장노년층은 실무 역량을 검증할 수 있는 '능력·경력'을 가장 중요한 잣대로 보았다. 이러한 결과는 세대를 불문하고 결국 '지역을 실질적으로 변화시킬 수 있는 준비된 일꾼'을 원한다는 점에서 맥이 통한다. 또한 수도권을 제외한 중소도시에서는 지방소멸의 위기감이 반영되면서 '일자리 창출 및 우수 기업 유치' 능력을 최우선으로 꼽았다.인구소멸 위기와 전복 양식업을 비롯한 수산업의 장기 침체로 어려움을 겪고 있는 완도의 우선순위는 어디에 있어야 하겠는가. 우리 지역의 특수성을 감안할 때, 당면한 인구감소 방지와 군민의 실질적인 소득증대 대책을 실현할 역량을 갖춘 후보가 최우선 선택지임은 자명하다. 주권자의 선택이 곧 완도의 운명을 결정짓는다. 그러므로 우리는 이번 선거에서 혈연·지연·학연 등 사적인 인연이나 온정주의에 결코 얽매여서는 안 된다. 위기에 빠진 완도 경제를 구하고 군민의 삶을 향상시키기 위해 최선을 다할 수 있는 역량과 열정을 가진 후보가 누구인지 냉정하게 객관적으로 판단해야 한다.선택에 앞서 오늘날 우리 완도가 직면한 네 가지 당면 과제를 차분히 짚어볼 필요가 있다.첫째, 가장 시급한 문제는 '인구 감소와 고령화, 이로 인한 의료·복지 사각지대 심화'이다. 청년 인구의 유출이 심각한 수준에 이르렀고 홀로 거주하는 어르신들의 비율이 급증하면서, 농어촌 지역의 의료 공백과 안전 문제는 생명을 위협하는 실질적인 위기로 다가오고 있다. 이를 극복할 촘촘한 복지망과 정주 여건 개선이 시급하다.둘째, 완도 경제의 뿌리인 '수산업(전복·해조류)의 위기와 해양 생태계 변화'다. 전복 양식업은 최근 가격 폭락과 국내외 소비 둔화로 어민들의 시름을 깊게 하고 있다. 설상가상으로 기후변화에 따른 고수온 현상이 빈번해지면서 양식 생물의 대량 폐사 위험을 키우고 있다. 바다를 지키고 수산업의 고부가가치화를 이끌어 낼 혁신적인 대안이 절실하다.셋째, '도서 지역 교통 인프라(연륙·연도교) 구축 및 물류 애로' 해결이다. 섬과 육지를 잇는 교량 건설은 주민들의 이동권을 보장하는 생존의 문제이자 관광객 유입의 선결 과제다. 게다가 액화산소 수송차량 등의 여객선 선적 제한 조치로 인해, 어민들은 물류 운반에 있어 막대한 비용과 불편을 감수하며 이중고를 겪고 있다.넷째, 고질적인 '도서 지역 물 부족 문제'다. 노화도와 보길도를 비롯한 일부 도서 지역은 식수 부족 현상이 연례행사처럼 되풀이되고 있다. 기후 위기 시대에 대응하는 근본적이고 안정적인 용수 공급 인프라 확충은 더 이상 미룰 수 없는 과제다.결국 우리가 뽑아야 할 인물은 명확해진다. 당면한 현안들을 탁상공론이 아닌 현장 중심의 사고로 해결할 수 있는 역량을 가진 리더여야 한다. 특히 막대한 예산이 수반되는 인프라 구축과 규제 완화를 위해서는 중앙부처 및 국회와의 연결고리가 확실한 인적 네트워크를 갖춰야 하며, 세일즈 행정 능력도 필수적이다. 또한, 이러한 과제들을 현장에서 집행하는 주축은 결국 우리 군 산하의 공무원들이다. 아무리 좋은 정책이 있어도 조직이 흔들리면 아무것도 이룰 수 없다. 행정 조직을 신속하게 안정시키고, 공직자들이 오직 군민만을 바라보며 역량을 발휘할 수 있도록 신뢰와 책임의 리더십으로 조직을 이끌 지도자를 골라야 한다.지방선거는 단순히 지도자 한 명을 뽑는 행위를 넘어, 우리 후손들이 살아갈 완도의 향후 10년, 20년의 주춧돌을 놓는 중차대한 역사적 선택이다. 사적인 인연이라는 장막을 과감히 걷어내고, 누가 과연 완도의 위기를 기회로 바꿀 적임자인지 꼼꼼하게 따져보자. 현명한 유권자의 올바른 선택만이 풍요로운 완도의 내일을 담보할 수 있다. 완도의 밝은 미래를 여는 위대한 한 표를 당당하게 행사하자.