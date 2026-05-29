단디뉴스

김용국·이규섭 시의원 후보 “전기자전거 타고 주민 소통”정의당 김용국 진주시의원 라 선거구(천전·가호·성북동) 후보는 유세 차량과 확성기 없는 선거운동을 이어가고 있다. 그는 동네 곳곳을 누비는 전기자전거에 '꾹이'라는 이름까지 붙였다.김 후보는 "아이들이 '전기자전거 아니야?', '시의원 후보 김용국?'이라고 이야기하며 웃고 지나간다"며 "중학생들이 '꾹이' 옆에서 학교 간부 후보 연설을 흉내 내며 즐거워하는 모습도 봤다"고 말했다. 이어 "선거가 시민들에게 스트레스와 소음의 시간이 아니라 유쾌한 기간이 될 수 있도록 더 고민하겠다"며 "시민들과 함께 즐기는 선거 문화를 만들고 싶다"고 말했다.진주시의원 다 선거구(평거·신안동) 이규섭 후보의 선거운동 수단은 전기자전거 뒤편에 설치한 선거용 상자다. 그는 주민 불편을 줄이기 위해 확성기를 사용하지 않는다. 선거 소음을 줄이고 탄소 배출까지 낮추는 '조용하지만 진정성 있는 선거운동'을 강조하고 있다.이 후보는 선거운동 과정에서 시민들에게 가장 많이 듣는 말로 "싸우지 마라"를 꼽았다. 과열된 네거티브 선거와 비방전에 대한 피로감이 지역사회에 적지 않다는 지적이다.