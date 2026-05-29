▲김준식 후보 채널
김준식 후보는 유튜브를 활용해 1분 안팎의 짧은 영상을 제작하며 유권자들과 소통하고 있다.김준식
김준식 경남교육감 후보는 유튜브를 활용해 1분 안팎의 짧은 영상을 제작하며 유권자들과 소통하고 있다. 교육감 선거에서는 온라인 중심의 '양방향 유세'도 시도되고 있다.
김준식 후보는 유튜브 채널 '키다리 선생님 김준식'을 운영하며 1분 안팎의 짧은 영상을 통해 유권자들과 소통하고 있다. 다문화 교육, 교육의 가치, 미래 교육, 소통 등을 주제로 자신의 생각을 직접 설명하는 방식이다.
김 후보 측은 "유튜브 유세의 가장 큰 장점은 후보자의 생각을 왜곡 없이 정확하게 전달할 수 있다는 점"이라며 "일방적인 연설이 아니라 유권자와 함께 소통하는 양방향 선거운동"이라고 설명했다. 그러면서 "친환경 교육감 선거와 미래 교육의 가치를 함께 고민하는 과정"이라며 "시민들이 보다 편안하게 정책을 접할 수 있는 선거 문화를 만들고 싶다"고 말했다.
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