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26.05.29 10:57최종 업데이트 26.05.29 10:57
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6·3 지방선거의 향배를 가를 사전투표(5월 29~30일)를 하루 앞둔 지난 28일, 경기 고양시장 선거에 출마한 민경선 더불어민주당 후보와 이동환 국민의힘 후보는 고양시 전역에서 막판 표심 잡기에 총력을 기울였다. 양측은 지역 발전 비전과 민생 회복 공약을 앞세우며 자신이 고양시 미래를 이끌 적임자라고 강조했다.

민경선 "청년이 머무는 도시, 일산대교 무료화 추진"

5월 28일 오후, 고양시장 선거 후보들이 사전투표를 하루 앞두고 시민들에게 지지를 호소하고 있는 거점 유세 현장 전경.민경선 후보 캠프 제공

더불어민주당 민경선 후보는 청년 정책과 교통 현안 해결을 핵심 의제로 내세웠다.

민 후보 측에 따르면, 이번 선거에서 처음 투표권을 행사하는 2008년생 유권자들의 표심을 잡기 위해 '생애 첫 투표'를 주제로 한 홍보 활동도 진행했다. 민 후보 측은 "처음 만나는 민주주의, 처음 행사하는 내 권리"라는 문구와 함께 사전투표 참여 방법을 담은 웹자보를 배포했다.

민 후보는 "2008년생 청년들이야말로 고양시의 미래"라며 "청년들이 서울로 나가지 않아도 고양시 안에서 양질의 일자리를 얻고 내 집 마련의 꿈을 꿀 수 있도록 청년 친화적인 자족 기반을 반드시 완성하겠다"고 약속했다.

이날 오전 10시에는 일산대교 톨게이트에서 정책 현장 유세를 열고 통행료 문제를 언급했다. 민 후보는 "올해 1월부터 통행료가 인하됐지만 시민들이 원하는 것은 전면 무료화"라며 "고양·파주·김포 등 인접 지자체와 적극적으로 공조해 무료화를 추진하겠다"고 말했다.

화정역 광장 집중 유세에서는 교통과 미래산업 육성 계획을 제시했다. 그는 "출퇴근 시간을 줄이기 위한 교통 혁신과 함께 한국항공대학교와 연계한 도심항공교통(UAM), 항공우주·AI 산업 육성을 통해 고양시를 미래산업 중심도시로 성장시키겠다"고 밝혔다.

이동환 "경제자유구역 지정 추진, 글로벌 자족도시 조성"

이동환 후보 고양축협 간담회 현장 및 인근 노점 할머니 인사 모습.이동환 후보 캠프 제공

이동환 국민의힘 후보는 민주당 시정 12년에 대한 심판론과 경제자유구역 지정, 생활밀착형 상권 활성화를 통한 일자리 창출을 약속했다.

이 후보는 오전 10시 30분 고양축산농협 본점에서 간담회를 열고 축산업 지원 방안을 논의했다. 후보 측에 따르면 이 후보는 "고양축협 본점 이전 지원과 사료공장 노후화 개선 및 현대화 사업 지원을 통해 축산업 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

오후에는 장날을 맞은 일산재래시장을 찾아 상인과 시민들을 만났다. 이 후보는 "고양시가 기업도시로 나아가지 못한 지난 12년을 되돌아봐야 한다"며 "경제자유구역 후보지로 선정돼 단계별 절차를 밟아온 만큼 관련 절차가 차질 없이 진행될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 이어 "반드시 글로벌 자족도시를 완성하겠다"고 강조했다.

오후 5시 30분부터 진행된 화정역 집중 유세에서는 기업 유치와 교통 인프라 확충 계획을 제시했다.
이 후보는 "지난 4년간 벤처기업 80개가 들어왔고, 서울 소재 기업 700여 곳이 이전했다"며 "재선 성공 시 일자리 30만 개 창출과 함께 신분당선 연결, 9호선 급행 대곡 연장 등 교통 인프라를 확충하겠다"고 약속했다.

늦은 밤 주엽동 야시장을 방문한 이 후보는 "골목상권과 지역축제가 활력을 찾을 수 있도록 실질적인 지원책을 마련하겠다"고 밝혔다.

시민들 "청년 정책·생활밀착 행정 중요"

사전투표를 하루 앞둔 가운데 시민들은 청년 정책과 생활밀착형 공약의 실효성을 중요하게 보고 있다고 입을 모았다.

화정역 인근에서 만난 고등학교 3학년 이아무개(2008년생) 군은 "태어나서 처음 하는 투표라 정당보다는 어떤 후보가 진짜 우리 같은 청년들이 고양시에서 자리 잡고 살 수 있게 해줄지 공약을 살펴보고 있다"며 "내 한 표가 내가 살아갈 고양시의 내일을 만든다는 생각에 벌써부터 어깨가 무겁다"고 말했다.

일산재래시장에서 건어물을 판매하는 박아무개(54)씨는 "선거 때마다 시장에 와서 손 한 번씩 잡고 가는데, 진짜 중요한 건 시장 바닥의 팍팍한 현실을 얼마나 알고 실천하느냐"라며 "거창한 개발 공약도 좋지만, 당장 물가 안정시키고 손님들 지갑 열게 만들어 줄 생활밀착형 일꾼을 뽑을 생각"이라고 말했다.

일산대교를 통해 파주로 출퇴근한다는 김아무개(41)씨는 "통행료 인하도 도움이 되지만, 장기적으로는 무료화가 필요하다고 본다"며 "교통 문제 해결이 지역 경제 활성화와도 연결된다"고 말했다.
#고양시장선거 #민경선 #이동환 #일산대교무료 #경제자유구역

6.3 지방선거
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