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부산진구의회의원선거 바선거구 무투표 실시 안내문임병도
투표소 입구에는 "부산진구 바선거구(부전2동, 범천1·2동)는 등록된 후보자 수가 의원 정수와 같아 구의원 투표를 실시하지 않는다"는 안내문이 붙어 있었습니다. 이른바 '무투표 당선'인 셈입니다.
부산에서는 기초의원 무투표 대상 후보자가 48명인데, 그중 부산진구가 6곳 12명으로 가장 많았습니다. 중앙선관위 보도자료에 따르면, 6.3지방선거 무투표 당선자는 504명 이상 될 것으로 보입니다. 참고로 제8회 지방선거 때는 490명, 제7회 때는 89명이 무투표 당선됐습니다. 현재의 2인 선거구가 많다는 점에서 거대 여당과 야당만이 후보를 내는 구조를 바꿔야 한다는 비판이 와닿는 대목입니다.
제가 받아 든 투표용지 6장은 교육감, 광역자치단체장(부산시장), 기초자치단체장(구청장), 지역구 광역의원(부산시의회), 광역의원 비례대표 정당(부산시의회), 기초의원 비례대표(부산진구) 등이었습니다.
투표를 마치고 나오는 한 어르신은 "왜 이리 투표용지가 많아"라며 불만을 토로했습니다. 기자인 저도 헷갈리는데 지역구 기초, 비례대표 기초, 광역의원 등이라는 용어는 일반 유권자에게는 혼란스러울 수밖에 없어 보였습니다.
참고로 재·보궐 선거가 치러지는 지역 유권자는 국회의원 선거 투표용지를 따로 받습니다. 6월 3일 투표일에 투표를 하는 경우 두 차례에 나눠 투표용지를 받지만, 사전투표의 경우 한 번에 받아 투표를 합니다.