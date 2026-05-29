임병도

손등에 찍은 기표 도장, 투표 용지가 여섯 장이라 도장도 여섯번 찍었다기표소에서 기표용 도장을 자신의 손등이나 별도의 종이 등에 찍어 나중에 투표소 밖에서 인증샷을 찍는 것은 가능하지만, 기표소 내에서 투표용지를 촬영하는 것은 금지돼 있습니다.투표를 마치고 나오는 길에 같은 오피스텔에 사는 어르신에게 "투표 잘하셨어요?"라고 한 마디 건네니 "이번에는 좀 바꿨어"라고 말했습니다. 그러자 곁에 있던 다른 분은 "그래도 부산은 부산이지"라고 목소리를 높였습니다.과거에는 사전투표를 젊은 층이 주로 하는 것으로 알려졌지만, 오늘 기자가 사전투표소에서 만난 시민들은 대부분 50대 이상이었습니다. 물론 평일인 금요일이고, 시각이 아침이라 그럴 수 있습니다. 내일은 토요일이니 20~30대도 본격적으로 투표를 할 것이라는 전망도 나옵니다.투표를 마치고 나가는 길에 문득 후보자가 누군지도 잘 모르고 시의원에게 투표를 했다는 생각이 들었습니다. 제9회 지방선거에서 부산은 전국적인 관심을 받는 곳 중의 하나입니다. 어제 덕천동에 취재를 갔다가 북갑에 누가 출마하는지는 알아도 구청장 후보는 누구인지 잘 모른다는 말을 들었습니다. 지방선거는 지역 일꾼을 뽑는 선거인데, 주객이 전도된 느낌입니다. 그래도 일찍 투표를 마치니 뭔가 큰일을 해낸 것 같은 아침이었습니다.