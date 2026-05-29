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"정확한 도표인지 저는 인정할 수가 없다."

제9회 전국동시지방선거 서울특별시장 후보자 토론회에서 권영국 후보가 제시한 자료. 박원순 전 시장 시절과 비교해 오세훈 시장이 공공임대주택 공급에 소홀했다는 점을 지적하는 통계였다. 오 후보는 정확하지 않은 자료라고 부인했지만, 확인 결과 공식 통계 자료에 근거한 그래프였다.오세훈 국민의힘 서울특별시장 후보가 통계를 부정했다. 권영국 정의당 서울시장 후보가 정확한 통계를 제시하며 오 시장 재임 시절 공공임대주택 정책을 비판했는데, 사실관계를 부정하며 "박원순 (전) 시장 때에 비해서 제 임기 때 매입 임대주택 공급 실적이 더 많다"라고 주장한 것이다.28일 오후 11시부터 서울 SBS프리즘타워에서 시작한 중앙선거관리위원회의 제9회 전국동시지방선거 서울시장 후보자 토론회에서, 권영국 후보는 서울의 공공임대주택 부족을 지적했다. 그러면서 도표를 하나 제시했다.권 후보가 "오세훈 후보와 박원순 시장의 공공임대주택 실적을 비교한 그림"이라며 제시한 것은 박원순 전 서울시장 시정 성과로 분류한 2018~2021년과 오세훈 시장 재임 기간인 2022~2024년의 SH공사 임대주택 재고 증가분을 비교한 막대그래프였다. 권 후보는 2018~2021년 SH공사 매입임대주택 재고 증가분을 1만8764호, 장기공공임대주택 재고 증가분을 약 3만9000호로 제시했다. 반면 2022~2024년에는 각각 2213호, 약 1만 호 증가하는 데 그쳤다고 비교했다.권 후보는 "오세훈 후보는 세입자를 위해 무슨 일을 했다는 것인가? 보시다시피 공공임대주택 실적도 형편이 없다"라며 "이렇게 세입자 대책 없이 닥치고 재개발·재건축하면 진짜 전·월세난 온다. 세입자를 위해서 무엇을 했다는 건지 잘 알 수가 없다"라고 날을 세웠다.그런데 오세훈 후보는 "지금 도표를 보여주셨는데, 그 도표가 정확한 도표인지 저는 인정할 수가 없다"라며 "정확한 통계 자료"를 제시할 것을 요구했다. 그러나 <오마이뉴스>가 국가통계포털(KOSIS)의 임대주택 재고현황 자료를 대조한 결과, 권 후보가 제시한 수치는 KOSIS 자료에서 산출되는 값과 대체로 일치했다. 특히 매입임대주택 재고 증가분은 정확히 일치했다.박원순 전 시장이 사망한 것은 2020년 7월이고, 재보궐선거로 오세훈 시장이 취임한 것은 2021년 4월이었다. 다만, 주택 공급 사업은 전년도 예산과 사업계획의 영향을 크게 받는 만큼, 권 후보는 2021년까지를 박원순 시정 성과로 묶어 비교한 것으로 보인다.국가통계포털에 등록된 공공임대주택 재고 현황을 확인하면, 2021년 SH공사의 매입임대주택 누적 재고는 3만3295호였다. 2017년 SH공사 매입임대 누적 재고는 1만4531호였다. 즉, 임기 내 실적으로 순증가량을 계산하면 1만8764호로 권영국 후보가 토론회에서 언급한 숫자와 정확하게 일치한다.오세훈 시장 시절(2022~2024년) 실적도 마찬가지이다. 2024년 SH공사의 매입임대주택 재고는 3만5508호였다. 2021년 재고(3만3295호)를 빼면, 오세훈 시장 임기 3년 간 2213호만 증가한 것으로 이 역시 권 후보가 제시한 숫자와 똑같다.SH공사의 장기공공임대주택도 마찬가지이다. 2024년 장기공공임대주택 재고는 23만91호였고, 2021년은 22만495호였다. 재고 증가량은 9596호로, 권 후보가 제시한 1.0만 호와 거의 유사한 수치이다. 또한, 2018년 말 기준 장기공공임대주택 재고는 18만1589호로, 박 전 시장 임기 동안 3만8906호가 추가된 셈이다. 권영국 후보가 가져온 3.9만 호와 맞아 떨어진다. (영구임대, 50년임대, 국민임대, 행복주택, 통합공공임대, 장기전세, 10년임대, 기존주택등매입임대 등을 합산한 기준)즉, 권영국 후보가 제시한 매입임대주택 재고 증가량(1만8764호 > 2213호)과 장기공공임대주택 증가분(3.9만 호 > 1.0만호) 비교는 국가에서 공인된 정확한 통계 숫자였다. 오 후보가 이를 제대로 확인하지도 않고 부정확한 통계라고 부정한 것이다.