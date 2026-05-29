연합뉴스

[철근 누락]

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 28일 서울 마포구 SBS 프리즘타워에서 열린 2026 서울특별시장 후보자 토론회에 에 앞서 토론 준비를 하고 있다. 2026.5.28이날 오 후보는 본인 주도권 토론 순서에서 이른바 '아기씨당' 의혹을 꺼냈다. 아기씨당은 2001년 성동구가 향토유적 1호로 지정한 굿당인데 성동구 행당7구역 재개발 아파트가 이 굿당 기부채납 문제로 준공승인을 받지 못하고 있는 상황이다. 오 후보는 그동안 이 문제를 놓고 성동구청장이었던 정 후보의 무능 때문이라고 공세를 펴왔다.오 후보는 이날 토론회에서 "200억 원 재산 가치로 추정되는 아기씨당 굿당을 구청에서 (재개발)조합이 기부채납하도록 안내했는데, 구청은 그런 적이 없다고 발뺌한다"며 "구청이 그렇게 한 적이 없다면 조합장이 배임죄로 구속돼야 하지 않나. 구청이 하라고도 안 한 걸 조합이 했다는 것이냐"라고 따져물었다.정 후보가 "그렇게(기부채납하도록) 결정한 것은 2008년 한나라당 시절, 한나라당 구청장이 잘못 결정해 놓은 것"이라 답하자, 오 후보는 "2008년에 결정한 것을 (정 후보가 구청장이었던) 2014년에도 유지하지 않았느냐"라고 재차 따졌다.그러자 정 후보는 "제가 (구청장으로) 들어와서 잘못된 것이라고, 기부채납을 할 수 없다고 설명했지만 조합과 아기씨당 측에서 그대로 진행한 것"이라며 반박했다.두 후보는 토론회 말미 삼성역 GTX 철근 누락 사안을 놓고서도 치열한 공방을 이어갔다. 정 후보는 오 후보를 향해 "2025년 서울시 산업재해 사망자 수가 전년보다 늘었고 사망 건수도 전국 평균보다 높았다. 삼성역 부실 시공 문제는 서울시 담당 본부장(도시기반시설본부장)의 판단처럼 일반적인 부실 시공이냐, 아니면 중대한 부실 시공이냐"라고 물었다.이에 오 후보가 "19차례 회의를 하면서 철판을 덧대면 오히려 처음보다 강도를 더 강하게 만들 수 있다는 결론에 이르렀다. 공사를 계속 할 수 있는 하자라고 판단했고, 그에 상응하는 완벽한 조치를 했다"고 답하자 정 후보는 "그래서, 이게 중대한 부실이냐 아니면 일반적 부실이냐"라고 3번을 반복해서 캐물었다.질문이 계속되자 오 후보는 살짝 발끈한 듯 "지금 보완 가능하다는 게 분명히 밝혀졌다"며 "제가 왜 그걸 답변드려야 하느냐", "그 판단은 일도양단적으로 말씀드릴 일이 아니라 보완 가능하냐, 시험운행을 할 정도로 안전하느냐의 문제"라고 반박했다.이에 정 후보는 "지금 명확하게 말씀을 못 하신다. 오 후보는 아직도 삼성역 현장에 가보지도 않았는데, 그게 바로 안전 불감증이라는 걸 보여주는 것"이라고 주장했다. 오 후보는 "거기를 제가 가는 게 무슨 도움이 되느냐. 공사도 아직 안 끝났고 진행 중"이라며 맞섰다.그러자 정 후보는 "국토부와 시공사 등 모두가 중대한 부실시공이라고 말하는데 오직 서울시만 그렇지 않다고 주장한다"며 "시장이 이렇게 안전을 돌아보지 않으니까 (담당) 본부장도, 관련 업체들도 이 문제가 별 게 아니라고 생각하는 것"이라고 말했다.