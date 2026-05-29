박정길

29일 오전 경기 부천시 역곡3동 사전투표소에서 유권자들이 투표를 하기 위해 입장하고 있다.사전투표 첫날인 29일 오전, 경기 부천시 역곡3동 사전투표소에는 이른 시간부터 유권자들의 발길이 이어졌다. 투표소 입구에는 출근 전 투표를 마치려는 시민들과 편한 복장 차림의 주민들이 잇따라 들어섰고, 내부에서는 안내 요원들의 설명에 따라 차분하게 투표 절차가 진행됐다.6·3 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 사전투표가 이날부터 이틀간 전국에서 시작됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 유권자는 29일과 30일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 3571개 사전투표소 어디서나 투표할 수 있다.이날 오전 8시께 찾은 역곡3동 사전투표소에서는 투표소 입구로 시민들의 발걸음이 꾸준히 이어졌다. 일부 유권자들은 가족과 함께 방문했고, 직장인으로 보이는 시민들은 빠르게 투표를 마친 뒤 발걸음을 옮기기도 했다. 현장 관계자는 "오전 6시 투표 시작 이후 계속해서 유권자들이 방문하고 있다"고 말했다.사전투표를 마치고 나온 한 여성 유권자는 "당일에도 투표할 수 있지만 미리 하는 게 좋다"며 "오늘은 쉬는 날이라 시간을 내 사전투표를 하러 왔다. 당일에는 일정이 생길 수도 있어 미리 참여하는 것이 마음이 편하다"고 말했다.또 다른 남성 유권자는 "선거 당일 일정이 있어 오늘 미리 투표했다"며 "생각보다 절차가 빨라 어렵지 않았다"고 말했다. 그는 자신의 주소지 내 투표소를 이용하는 관내투표 방식으로 참여했다고 설명했다.후보자의 자질을 중요하게 봤다는 시민도 있었다. 투표를 마친 한 여성 유권자는 "평소 뉴스를 꾸준히 보며 판단했다"며 "능력 있고 시민을 위해 일할 수 있는 사람을 선택했다"고 밝혔다. 이어 "깨끗하고 미래를 생각하는 후보를 지지했다"고 덧붙였다.투표소 방문 시에는 주민등록증·여권·운전면허증 등 사진과 생년월일이 포함된 신분증을 반드시 지참해야 한다. 모바일 신분증은 현장에서 애플리케이션을 직접 실행해 제시해야 하며 캡처 화면은 인정되지 않는다.이번 사전투표에서 유권자는 광역·기초단체장, 광역·기초의원, 교육감 등을 선출하기 위해 최대 7장의 투표용지를 받는다. 국회의원 재·보궐선거가 함께 실시되는 지역은 1장이 추가돼 최대 8장을 받게 된다.한편 사전투표에 참여하지 않은 유권자는 본투표일인 6월 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 주민등록지 기준 지정된 투표소에서만 투표할 수 있다.