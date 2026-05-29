박관열 캠프

더불어민주당 박관열 광주시장 후보가 28일 이마트 경기광주점 앞에서 추미애 경기도지사 후보와 집중유세를 진행했다.더불어민주당 박관열 광주시장 후보가 28일 이마트 경기광주점 앞에서 추미애 경기도지사 후보와 집중유세를 진행했다.이 자리에는 소병훈(광주시갑)·안태준(광주시을) 국회의원을 비롯해 김승원(수원갑)·이재강(의정부을)·김성회(고양시갑) 국회의원, 김한정(전)국회의원, 안민석 경기 교육감 후보, 광주시 광역·기초의원 출마자와 당원·지지자들이 함께해 지방선거 승리를 위한 '원팀 민주당'의 결속력을 과시했다.이날 박 후보는 광주시 정책전달식을 열고 추미애 경기도지사 후보에게 광주의 핵심 현안을 담은 정책 제안서를 전달했다. 제안된 광주 3대 교통 과제는 ▲ 중첩규제 합리화와 교통·생활 인프라 확충 추진 ▲ 오포~판교 도시철도 사업 신설 방안 모색 ▲ 광주 목현 우회도로(국도 43·45호선) 추진 등이다.두 후보는 광주의 숙원사업인 출퇴근 교통난 해소와 광역교통망 확충을 위해 광주시와 경기도, 중앙정부 간 정책 공조가 필요하다는 데 공감대를 형성했다.박 후보는 "광주는 중첩규제로 인해 난개발 등 오랜 기간 주민들이 불편과 피해를 감내해왔다"며 "철도망 확충과 교통 인프라 개선은 경기도와 중앙정부의 협력이 필요한 만큼, 긴밀한 공조를 통해 시민들이 체감할 수 있는 교통대전환을 반드시 이뤄내겠다"고 밝혔다.추미애 경기도지사 후보는 "광주의 교통 문제 해결은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "박관열 후보와 함께 광주의 교통 혁신과 균형발전을 반드시 완성하겠다"고 지지를 호소했다.한편, 박관열 후보와 광역·기초의원 출마자들은 29일 사전투표 첫날을 앞두고 시민들과 소통하며 투표 독려 활동을 이어갈 예정이다.