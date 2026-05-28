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26.05.28 19:02최종 업데이트 26.05.28 19:02
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박시선 후보가 이충우 후보 측의 통계 왜곡 주장에 대해 "현실을 외면하는 태도"라고 반박하며 여주시 주요 정책 현안을 둘러싼 공방에 다시 불을 붙였다.박시선 캠프

박시선 후보가 이충우 후보 측의 통계 왜곡 주장에 대해 "현실을 외면하는 태도"라고 반박하며 여주시 주요 정책 현안을 둘러싼 공방에 다시 불을 붙였다.

박 후보는 지난 28일 선거사무소에서 기자회견을 열고 "이충우 후보는 통계를 공격할 것이 아니라 여주의 현실에 답해야 한다"며 "숫자가 불편하다고 현실이 사라지는 것도 아니고 시민 불편이 없어지는 것도 아니다"라고 말했다.

그는 "제가 제기한 문제들은 여주를 깎아내리기 위한 것이 아니라 국가기관과 공공기관 통계가 보여주는 현실을 시민께 있는 그대로 설명한 것"이라며 "여주를 비하하는 것이 아니라 바꾸자는 것"이라고 강조했다.

이날 박 후보는 ▲청년예산 ▲청년 유출 ▲지방세 부담 ▲의료 접근성 ▲생활 인프라 등 5개 분야를 중심으로 이 후보 측 주장에 반박했다.

청년예산과 관련해 박 후보는 "이 후보 측은 국·도비 매칭사업까지 포함해 청년예산이 320억 원 수준이라고 주장하지만, 제가 문제 제기한 것은 여주시 자체 청년정책 예산"이라고 설명했다.

이어 "2025년 여주시 자체 청년정책 예산은 6억4천500만 원으로 일반회계 대비 0.08% 수준이며 경기도 31개 시·군 가운데 23위"라며 "청년의 주거와 일자리, 정착 기반에 여주시가 얼마나 직접 투자하고 있는지가 핵심"이라고 주장했다.

청년 인구 감소 문제도 언급했다. 박 후보는 "19세부터 34세까지 청년 인구가 2014년 2만617명에서 올해 1만6천818명으로 감소했다"며 "청년 순이동 역시 최근 마이너스 폭이 커지고 있다"고 말했다.

그러면서 "변명이 아니라 주거·교통·교육·문화 등 청년이 머물 수 있는 실질적인 정착 기반을 만들어야 한다"고 강조했다.

박시선 후보가 이충우 후보 측의 통계 왜곡 주장에 대해 "현실을 외면하는 태도"라고 반박하며 여주시 주요 정책 현안을 둘러싼 공방에 다시 불을 붙였다.박시선 캠프

지방세 부담 문제를 두고는 "행정안전부 지방재정연감에 근거한 공식 통계"라며 "기업과 골프장 세금이 포함됐다는 설명은 지표 자체가 틀렸다는 의미가 아니라, 확보된 재정이 시민 삶에 얼마나 환원됐느냐를 봐야 한다는 것"이라고 말했다.

의료 접근성 문제와 관련해서도 "여주시 미충족의료율은 경기도 내 최하위 수준"이라며 "야간·휴일 진료 확대와 공공의료 강화, 읍면지역 이동진료 체계 등이 필요하다"고 주장했다.

생활 인프라 분야에서는 도로포장률과 상·하수도 보급률, 지역안전지수 등을 언급하며 "생활안전과 감염병, 교통사고 분야 지표가 낮게 나타나고 있다"고 지적했다.

박 후보는 "통계가 불편하다면 왜 그런 결과가 나왔는지 설명하고 해결 방안을 제시해야 한다"며 "여주 시민 자존심은 현실을 외면한다고 지켜지는 것이 아니라 문제를 해결할 능력 있는 행정을 세울 때 지켜진다"고 말했다.

이날 기자회견에서는 중앙정치권과의 정책 협의 행보도 함께 소개됐다. 박 후보는 "농어촌특별전형 회복을 위해 교육감 후보에게 정책제안서를 전달했고, GH에는 여주형 1만 원 청년주택을 제안했다"고 밝혔다.

또 추미애 후보에게는 가남역세권 개발 정책을, 정청래 의원에게는 규제합리화 혁신도시 관련 정책을, 김교흥 의원에게는 '한글수도 여주' 조성 방안을 각각 전달했다고 설명했다.

박 후보는 "여주 시민은 무엇이 사실이고 왜곡인지 충분히 판단할 수 있다"며 "이재명 정부와 함께하는 힘 있는 여당 시장으로서 여주의 현안을 중앙정부와 연결하고 실질적인 변화를 만들겠다"고 밝혔다.
#여주시 #박시선

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