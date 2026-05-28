박시선 캠프

박시선 후보가 이충우 후보 측의 통계 왜곡 주장에 대해 "현실을 외면하는 태도"라고 반박하며 여주시 주요 정책 현안을 둘러싼 공방에 다시 불을 붙였다.박시선 후보가 이충우 후보 측의 통계 왜곡 주장에 대해 "현실을 외면하는 태도"라고 반박하며 여주시 주요 정책 현안을 둘러싼 공방에 다시 불을 붙였다.박 후보는 지난 28일 선거사무소에서 기자회견을 열고 "이충우 후보는 통계를 공격할 것이 아니라 여주의 현실에 답해야 한다"며 "숫자가 불편하다고 현실이 사라지는 것도 아니고 시민 불편이 없어지는 것도 아니다"라고 말했다.그는 "제가 제기한 문제들은 여주를 깎아내리기 위한 것이 아니라 국가기관과 공공기관 통계가 보여주는 현실을 시민께 있는 그대로 설명한 것"이라며 "여주를 비하하는 것이 아니라 바꾸자는 것"이라고 강조했다.이날 박 후보는 ▲청년예산 ▲청년 유출 ▲지방세 부담 ▲의료 접근성 ▲생활 인프라 등 5개 분야를 중심으로 이 후보 측 주장에 반박했다.청년예산과 관련해 박 후보는 "이 후보 측은 국·도비 매칭사업까지 포함해 청년예산이 320억 원 수준이라고 주장하지만, 제가 문제 제기한 것은 여주시 자체 청년정책 예산"이라고 설명했다.이어 "2025년 여주시 자체 청년정책 예산은 6억4천500만 원으로 일반회계 대비 0.08% 수준이며 경기도 31개 시·군 가운데 23위"라며 "청년의 주거와 일자리, 정착 기반에 여주시가 얼마나 직접 투자하고 있는지가 핵심"이라고 주장했다.청년 인구 감소 문제도 언급했다. 박 후보는 "19세부터 34세까지 청년 인구가 2014년 2만617명에서 올해 1만6천818명으로 감소했다"며 "청년 순이동 역시 최근 마이너스 폭이 커지고 있다"고 말했다.그러면서 "변명이 아니라 주거·교통·교육·문화 등 청년이 머물 수 있는 실질적인 정착 기반을 만들어야 한다"고 강조했다.