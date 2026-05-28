김종민 의원실

28일 김종민 의원과 조상호 후보가 「행정수도 완성, 세종비전 2030 공동선언」을 전격 발표했다.6.3 지방선거를 앞두고 세종시장 선거전이 한층 뜨거워지는 가운데, 세종시갑 지역구의 김종민 국회의원이 더불어민주당 조상호 세종시장 후보와 손을 잡고 세종의 미래를 바꿀 정책 공조를 선언했다.김종민 의원은 28일 조상호 후보와 함께 '행정수도 완성, 세종비전 2030 공동선언'을 발표하며, 세종을 명실상부한 대한민국의 실질적 행정수도이자 미래전략도시로 완성하겠다는 의지를 표명했다.이날 공동선언에서 두 사람은 "세종시가 고 노무현 대통령이 시작한 대한민국의 꿈"이라는 점을 분명히 하며, "이제는 그 꿈을 완성해 대한민국의 미래를 이끄는 선도 도시로 도약해야 할 때"라고 강조했다. 이를 위해 "행정은 더 스마트하게, 경제는 더 활기차게, 문화는 더 풍성하게, 교육과 산업은 더 미래지향적으로 발전시켜 나가겠다"는 포부를 밝혔다.이번 공동선언의 핵심인 '5대 미래 비전'은 행정과 경제, 문화, 교육, 교통 등 전 분야를 아우르는 마스터플랜으로 구성됐다.가장 먼저 실질적인 행정수도 완성을 위해 행정수도특별법 제정을 추진하고, 국회의사당과 대통령집무실의 조속한 설계 및 착공을 견인하기로 했다. 아울러 안정적인 지방재정 확보를 위해 보통교부세 정률제 도입을 약속했다. 경제 분야에서는 첨단산업 벤처와 스타트업이 모여드는 창업 클러스터를 조성해 세종을 대한민국 창업 1번지로 키우겠다는 구상이다.문화와 교육 부문의 혁신안도 구체화되었다. K-컬처 클러스터와 세종디지털미디어단지, 복합아레나 등 대규모 인프라를 구축해 글로벌 문화관광도시의 기틀을 다질 예정이다. 또한 기존의 공동·복합캠퍼스를 글로벌 플랫폼 대학으로 다각화하고 첨단산업 테스트베드를 구축함으로써 세계적인 첨단지식교육도시를 실현하겠다는 계획을 덧붙였다.시민들의 최대 관심사인 교통 분야에서는 KTX 세종중앙역 신설과 BRT 고도화를 전면에 내세웠다. 사통팔달의 미래형 교통망을 구축하는 한편, 금강수목원을 국가자산화하여 시민들의 삶의 질을 한 단계 더 끌어올리겠다는 전략을 제시했다.