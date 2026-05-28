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이날 김종민 의원을 주축으로 세가 규합된 세종시 관내 35개 시민사회단체도 김 의원의 뜻에 발맞춰 조상호 후보에 대한 공동 지지를 전격 선언했다.김종민 의원실
김종민 의원은 "현장 경험과 비전, 강한 실행력을 갖춘 조상호 후보, 그리고 강준현 의원과 함께 강력한 원팀을 이루어 이번 5대 비전을 반드시 실천하겠다"며 조 후보에 대한 전폭적인 지지의사를 밝혔다. 이에 조상호 후보 역시 이번 선언은 "세종시민과 함께 새로운 세종, 더 좋은 세종의 미래를 열겠다"며, "아이 키우기 좋고 일하기 좋고, 누구나 찾고 싶은 미래도시 세종을 반드시 실천으로 증명해 보이겠다"고 화답했다.
한편, 이번 공동선언 발표와 함께 지역 시민사회단체의 지지 선언도 잇따랐다. 김종민 의원을 주축으로 세가 규합된 세종시 관내 35개 시민사회단체는 김 의원의 뜻에 발맞춰 조상호 후보에 대한 공동 지지를 전격 선언했다.
참여 단체들은 "행정수도 완성과 세종의 미래 발전을 위해서는 국회와 시정의 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"며, "김 의원과 조 후보가 원팀으로서 세종의 핵심 현안을 가장 안정적으로 추진해 나갈 적임자라고 판단했다"며 지지 이유를 밝혔다.
이날 김종민 의원과 뜻을 같이한 단체는 세종공공기관노동조합협의회 공공기관분과, 금남면청년회, 발달장애인주간활동센터, 세종북부발전위원회, 사단법인한국힙합문화협회 세종충남지부, 세종문화콘텐츠연대, 세종보건의료이음연합, 세종사랑나눔봉사협회, 세종시농구지도자협회, 세종시시그너스푸드트럭조합, 세종시축구인연합회, 세종시한국체대태권도동문회, 세종청년회, 세종한마음유기견보호센터, 세종행복문화예술협회, 나성슈퍼스타즈, 아이리스세종, 세종한별회, 연사모, 이음연대, 전국환경연합세종지부, 한국노총전국연합노동조합연맹전국환경상생노동조합세종본부, 호국보훈기념사업회세종시지부, OK봉사단, 한국민주노인회 세종지부, 세종여성행복위원회, 세종청운회, 나다움협동조합, 세종솔로프리너포럼, 행복문화협회, 세종함께클래식, 대한민국공연예술원, 세종 국대스포츠클럽, 3생4E 육아공동체 등 총 35개 단체다.
지역 정가에서는 김종민 의원이 직접 지역 시민사회의 목소리를 한데 모으고 조상호 후보와 정책적 연대를 맺은 것을 두고, 단판 선거용 이벤트를 넘어 향후 세종시정 운영에 실질적인 동력이 될 것으로 평가하고 있다. 김 의원의 강력한 국회 입법·정치력과 조 후보의 행정 실무 능력이 결합한 '원팀 공조'가 향후 세종시의 대형 현안들을 해결하고 안정적인 시정을 이끄는 데 긍정적인 발판이 될 것이라는 전망이다.
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