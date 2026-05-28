용은성

안민석 경기도교육감 후보가 28일 양평물맑은시장 앞 라온광장에서 지역 특화교육을 결합한 맞춤형 공약으로 생태환경 대안학교 설립과 미국의 세계적인 요리 명문 CIA 한국캠퍼스 유치를 추진하겠다고 밝혔다.안민석 경기도교육감 후보가 25개 교육지원청 교육장 공모제 선발을 꺼냈다. 안 후보는 28일 양평물맑은시장 앞 라온광장에서 한 유세에서 "교육장을 임명할 수 있는 기득권을 내려놓아 지역 현장으로 분산하겠다"며 이같이 밝혔다.그는 "교육장은 지역 교육을 잘 이해하는 사람이 맡아야 한다"며 "양평군민과 학부모들이 양평교육장을 뽑도록 하고, 교육장들에게 교장 임명 권한도 넘길 것"이라고 말했다. 이어 "교육 현장의 일선 선생님들은 대부분 한 지역에 오래 머물지 않고 잠깐 들르는 곳으로 인식하는 현실"이라며 "교사를 지키는 게 교육감의 역할이기에 양평에 부임한 선생님들이 양평에 오래 머물고 싶어 하도록 만들겠다"고 했다.그러면서 지역 특화 교육을 결합한 맞춤형 공약을 발표했다. 그는 "아름다운 자연과 환경이 잘 갖춰진 양평에 생태환경 대안학교를 만들고 이를 활용한 교육 모델을 키우겠다"고 말했다.또 "세계적인 요리 명문 CIA(Culinary Institute of America) 한국 캠퍼스와 장거리 통학 학생들을 위한 무상 통학버스 운영도 추진하겠다"고 강조했다.안 후보는 이날 유세에 앞서 오일장을 맞은 양평물맑은시장에서 시장 상인·고객들과 만나 지지를 당부했다.안 후보는 지난달 22일 민주·진보 단일후보로 확정됐다.