"미래항공센터, 이것은 2.7km에 달하는 활주로가 만들어진다. 해미비행장, 군산비행장, 사람을 태우고 다니는 청주공항이 2.7km인 것으로 알고 있다. 무인기를 밤낮없이 시험한다는 것이다. 우리 군민들께서 수용할 수 있겠는가? 대한항공, LIG, 한화가 부천, 사천, 저 밑 부산에까지 인프라를 만들고 있다. 기업은 이윤을 추구하는 집단인데, 그런 기업들이 태안에 와서 새로운 공장을 짓겠다? 상식선에서는 도저히 이해가 안된다. 사업주체도 ADD 국방과학연구소인데, (근흥면) 안흥의 국방과학연구소 어떤가. 군사보호구역으로 묶어놓고 개미 한 마리 들어갈 수 없다. 여기도 똑같은 상황이 될 것이다."
▲ 삭발 결행하는 강철민 태안군수 후보 강철민 태안군수 후보가 28일 "태안 군사도시는 절대 안된다"며 삭발식을 결행하고 있다. ⓒ 김동이
6.3지방선거가 코앞으로 다가온 가운데 충남 태안군수 선거의 최대 이슈로 떠오르고 있는 '국방미래항공연구센터'를 두고 더불어민주당 후보와 국민의힘 후보간 확연한 입장차를 드러내고 있다. 강철민 민주당 태안군수 후보는 '국방미래항공연구센터'를 군사시설로 규정하며 삭발을 감행한 뒤 '기회발전특구' 카드를 대안으로 꺼내 들었다.
태안군수 선거는 강철민 후보와 국민의힘 윤희신 후보의 양자 대결로 치러진다. 지난 22일 태안군선거방송토론위원회 주관으로 열린 '6.3지방선거 태안군수 후보 TV토론회'에서도 두 후보는 '국방미래항공연구센터'를 놓고 "관광 레저형 기업도시에 2.7㎞ 군사용 활주로를 들이는 것은 태안의 정체성을 훼손하는 일"(강철민), "방산·드론·미래항공 산업을 태안으로 끌어올 절호의 기회"(윤희신)라며 정면으로 충돌했다.