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6·3 지방선거 전남광주통합특별시장 후보들. 왼쪽부터 더불어민주당 민형배·국민의힘 이정현·진보당 이종욱·정의당 강은미·무소속 김광만 후보.오마이뉴스
6·3 지방선거 전남광주통합특별시장 초청 대상 후보자 토론회에서 더불어민주당 민형배 후보는 '압도적 성장', 국민의힘 이정현 후보는 '30% 득표율', 정의당 강은미 후보는 '국민의힘 심판과 민주당 견제'를 호소하며 유권자들의 표심을 공략했다.
민주당 독점 구조, 5·18 정신 헌법 수록 무산, 스타벅스의 5·18 모욕 마케팅 옹호 등에 대한 질타와 공방도 이어졌다.
28일 KBS 광주방송총국에서 열린 토론회에 참석한 세 후보는 초대 전남광주통합특별시장 선거에 임하는 각오를 밝혔다.
민주당 민형배 후보는 "5·18 이후 고립됐던 호남이 하나의 전남광주가 돼 대한민국 성장축이 되려고 한다"며 "출발부터 전남광주의 민심이 압도적이어야 이재명 정부도 힘 있게 움직인다. 그래야 국회가 전남광주를 다시 보고, 기업이 주목한다. 더 큰 전남광주, 압도적 성장에 앞장서겠다"고 말했다.
주요 공약으로 시민주권 정부, 20조원의 통합 재원을 활용한 최첨단 산업 투자와 기업 유치, 인재 양성, 사회안전망 확충 등을 제시했다.
국민의힘 이정현 후보는 "당락과 상관없이, 저에게 30%만 몰아주면 된다. 저에게 30%는 어마어마한 말의 힘을 갖게 한다. 제가 떨어지더라도 당선된 후보를 도울 수 있다"며 "국민의힘이 변할 수 있도록, 호남 포기를 포기하라고 말할 수 있도록, 당을 설득해 전남광주의 많은 문제를 해결할 수 있도록 30%를 지지해달라"고 호소했다.
이 후보는 10개 대기업 유치를 통한 일자리 확대, 동남아 글로벌 축제와 청년도시 조성, 외국인 유학생 10만 명 유치 등을 약속했다.
정의당 강은미 후보는 "견제 없는 정치는 안일해지고 그 피해는 시민들에게 돌아간다. 호남정치에 필요한 것은 익숙한 독점이 아니라, 시민을 두려워하는 정치"라며 "이번 선거에서 국민의힘 퇴행을 반드시 심판하고 민주당의 독주를 멈춰 세워야 한다. 전남광주의 변화를 반드시 만들겠다"고 강조했다.
이어 노동특별시 조성, 광역철도와 BRT 등을 통한 60분 교통망 완성, 공공의료 체계 구축, 모두의 일자리 기금 설치, 권역별 병원, 중증장애인 공공일자리 확대 등을 제안했다.
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·18 헌법 수록 무산·스타벅스 마케팅 옹호·민주당 독점 등 공방