KBS 방송 갈무리

28일 KBS 광주방송총국에서 6·3 전남광주통합특별시장 선거에 출마한 더불어민주당 민형배, 국민의힘 이정현, 정의당 강은미 후보가 토론을 벌이고 있다.후보 간 공방은 주도권 토론에서 더욱 격해졌다.민 후보에게는 민주당 독점 구조에 대한 지적이 이어졌다.이 후보는 "현재 광주와 전남 국회의원 18명 중 12명이 초선의원이고, 상임위원장은 고작 1명"이라며 "민주당은 광주에 거물 정치인을 키우는 것을 두려워하는 것 같다. 30년 독점 구도를 몰아줬는데도 전남광주 정치인과 시도민은 이런 취급을 받는다. 일자리가 없어 1년에 7000명의 청년이 고향을 떠나고 있다"고 비판했다.이에 대해 민 후보는 "당이 아니라 시민이 정치인을 키우고 선택하는 것"이라며 "시민과 주권자를 모욕하지 말라. 그래서 국힘이 전남광주에서 호응을 얻지 못한다"고 맞받아쳤다.강 후보는 당선 무효형으로 직을 상실한 전남지역 한 전직 군수가 이재명 대통령의 특별 사면을 받아 민주당 후보로 또다시 지방선거에 나선 것을 언급하며 "경쟁 없는 민주당 독점 정치가 광주와 전남을 병들게 하고 있다"고 지적했다.이어 "정치제도를 바꿔야 하는데, 기회가 있을 때마다 민주당은 국힘과 손을 잡거나 국힘 핑계를 대며 정치개혁을 제때 하지 못한 책임이 있다. 무책임하다"고 질책했다.이에 민 후보는 "지적에 공감한다. 선거 제도를 바꾸는 데 함께 노력해야 한다"고 답했다.이 후보를 향해서는 국힘에 의한 5·18 정신 헌법 수록 무산, 지도부의 스타벅스 5·18 모욕 마케팅 옹호에 대한 질타가 쏟아졌다.민 후보는 "국힘 때문에 5·18 정신의 헌법 전문 수록이 무산됐다"고 비판했으며, 강 후보는 "장동혁 대표가 (5·18을 모욕한) 스타벅스 불매운동 등을 지방선거용 인민재판으로 몰고 있고 송언석 원내대표는 광주에 더러워서 안 간다는 망언을 했다. 사과해야 하지 않느냐"고 지적했다.이에 대해 이 후보는 "안타깝고, 송구하다"고 말했다.