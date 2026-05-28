김지유

전진숙 국회의원, 신수정 후보, 정준호 국회의원.전진숙 의원도 "광주와 북구를 주민 중심으로 바꿔낼 일꾼들이 바로 신수정 후보와 이 자리에 함께하고 있는 광역의원, 기초의원 후보들이다"며 "이재명 정부의 국가균형발전과 지방자치 혁신을 민주당 지방정부가 반드시 완성하겠다"고 목소리를 높였다.민주당 원팀 유세에는 후보들은 광주시의원 후보로 이숙희·김건안·안평환·박수민·조석호 후보, 북구의원 후보로 신원근·고점례·고영임·박정하·김재덕·신정훈·김혜은·배미선·윤은경·정재성 후보 등이 참석해 시민들과 인사를 나눴다. 비례대표 후보로는 박성호·유영근·변효령 후보 등이 함께했다.신수정 후보는 연설에서 "국민의 생명과 안전보다 앞서는 것은 없다"며 "저 신수정은 주민의 생명과 안전을 그 어떤 비전보다 앞세우겠다"고 밝혔다.이어 "이번 지방선거는 이재명 정부와 함께 대한민국의 변화를 완성하는 선거"라며 "대통령 혼자 뛰게 해서는 안 된다. 민주당 지방정부가 함께 움직여야 민생도 살아나고 지역도 살아난다"고 강조했다.신수정 후보는 이날 세 가지 핵심 비전도 제시했다. 먼저 "주민이 진짜 주인인 주민주권 도시 북구를 열겠다"며 일반 구 전환을 통한 재정·행정 권한 확보와 주민 참여 확대를 약속했다.이어 청년정책과 관련해서는 "지난해 7천 명이 넘는 청년이 광주를 떠났고 전국 특·광역시 가운데 청년 유출률이 가장 높았다"며 "졸업장을 받자마자 수도권으로 향하는 청년들의 짐을 제가 반드시 풀어드리겠다"며 청년 첫 경력 보장, 창업·주거 결합 공간 조성, 청년 정착 지원 등을 통해 '청년기회도시 북구'를 만들겠다고 밝혔다.