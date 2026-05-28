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28일 울산시 중구 울산시선거관리위원회 앞에서 더불어민주당 김상욱, 진보당 김종훈 울산시장 후보가 김상욱 후보로의 단일화를 선언하고 함께 손을 잡고 인사하고 있다. 왼쪽부터 김태선 민주당 울산시당위원장, 김상욱 후보, 김종훈 후보, 방석수 진보당 울산시당위원장. 2026.5.28민주-진보 울산광역시장 단일 후보에 더불어민주당 김상욱 후보가 확정됐다.28일 오전 9시부터 오후 5시까지 민주당 김상욱 후보와 진보당 김종훈 후보 간 여론조사 경선이 진행됐고 그 결과 김상욱 후보가 앞선 것으로 나타났다.개표는 오후 5시 30분 완료됐고, 진보당 김종훈 후보는 울산선관위에 후보 사퇴서를 제출했다. 두 후보와 양 당 울산시당위원장은 함께 5시 50분 울산선관위 마당에서 기자회견을 열고 입장을 밝혔다.김종훈 후보는 "이 어려움을 넘어서 울산에서 새로운 변화를 만들어낼 수 있는 조그만 힘이라도 되었으면 좋겠다"라며 "그동안 마음을 다해서 함께해주신 분들께 감사를 드리며 특히 9개월을 거리에서 살았던 저희 당원들에게 감사드린다"라고 밝혔다.이어 "참 정치 어렵다는 생각을 해보지만 그래도 그 진심들이 시민들의 가슴을 울릴 수 있었고, 많은 시민들이 응원해 주셔서 감사하다"라며 "내란 청산과 울산대전환을 위해서 함께 힘 모으고 저도 역할과 책임을 다할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.김상욱 후보는 "반드시 시민 주권, 민주 도시 울산을 회복해야만 한다는 그 간절함 때문에 아쉬움도 아픔도 속으로 삼키면서 우리가 하나가 되는 과정을 본 것"이라며 "우리 민주당과 진보당 또 조국혁신당 동지들, 또 응원해 주신 시민 여러분들께 진심으로 깊은 감사의 말씀드린다"라고 말했다.이어 "이제 시작으로 우리는 아직 넘어야 될 큰 산이 있다"라며 "한 번 넘어 될 것도 아니고 넘고 또 넘어야 울산에 뿌리 박혀있는 강한 기득권 카르텔을 고쳐낼 수 있다"라고 덧붙였다.한편 두 후보는 앞서 23일~24일 여론조사 경선을 진행했지만 김상욱 후보가 24일 '역선택 장치 누락' 등을 이유로 중단을 선언하면서 파행을 겪었다. 하지만 27일 김종훈 후보가 김상욱 후보가 요구한 재경선을 받아들이면서 단일 후보 경선이 성사됐다.민주-진보 후보 단일화로 6.3 지방선거의 울산광역시장 선거는 민주당 김상욱 후보, 국민의힘 김두겸 후보, 무소속 박맹우 후보의 3파전인 '민주 1 대 보수 2' 구도가 됐다.