정은아

오산시 조용호 후보 선거사무소에서 열린 ‘민선 9기 상생행정 협약식’ 직후 대화를 나누며 환하게 웃고 있다.더불어민주당 조용호 오산시장 후보, 이재준 수원시장 후보, 정명근 화성시장 후보가 28일 오산시 조용호 후보 선거사무소에서 '민선 9기 상생행정 협약식'을 열고 경기남부 광역 생활권 공동 대응 체계 구축에 나섰다.세 후보는 이날 교통·환경·문화·생활행정 분야 협력을 강화하고 경기남부권 상생 발전을 추진하기로 합의했다.협약서에는 GTX-C 노선 연장과 경기남부 광역교통망 구축, 동탄트램 수원·오산 연결 지원, 황구지천·오산천 생태하천 복원, 생활폐기물·하수처리 문제 공동 대응 등의 내용이 담겼다.문화 분야에서는 수원의 '정조대왕 능행차 축제', 화성의 '효 축제', 오산의 '독산성 축제'를 연계해 경기남부 대표 역사문화 관광벨트를 조성하겠다는 계획도 포함됐다.이재준 후보는 "세 도시는 따로 성장할 수 없는 구조"라며 "교통과 산업, 문화 정책까지 함께 갈 때 시너지 효과가 난다"고 말했다.정명근 후보는 "수원·화성·오산은 이미 하나의 생활권"이라며 "광역교통망과 미래 산업 정책까지 원팀으로 협력하겠다"고 밝혔다.이번 협약식을 주관한 조용호 후보는 "행정구역은 나뉘어 있지만 시민들의 삶은 이미 연결돼 있다"며 "시민들이 체감할 수 있는 생활밀착형 공동 행정을 만들어가겠다"고 강조했다.한편 수원·화성·오산은 민선 5·6·7기 민주당 시장 체제에서도 광역교통과 환경 분야를 중심으로 상생 협력 사업을 추진한 바 있다.