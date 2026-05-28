김보성

선거방송토론위원회 주관 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보자 토론회가 28일 오후 부산MBC 생방송으로 1시간 동안 진행됐다. 부산시 동구 범일동 부산MBC 건물 3층에 마련된 후보자 및 기자 대기실에서 관계자들이 더불어민주당 하정우, 국민의힘 박민식, 무소속 한동훈 후보의 3자 토론을 직접 지켜보고 있다.한 후보는 이재명 대통령과 하 후보를 연계해 쟁점 사안에 대해 질문을 던졌다. 예컨대 "지난번 KNN 인터뷰에서 이재명 대통령 공소취소 관련 질문받고 이렇게 말씀하셨다 '나중에 확인하겠다'"라며 "나중에 확인할 일인가? 공소취소 찬성하시느냐, 반대하시느냐?"라고 날을 세웠다.그러자 하 후보는 "여기가 검사 취조실인가? 왜 예스 오어 노(Yes or No)라고 물으시느냐?"라고 즉답을 거부했다.한 후보는 하 후보가 이재명 대통령-전재수 부산시장 후보-본인을 연결해 '무적함대' 캠페인을 하고 있는 점을 겨냥해, 연결고리를 공략하기도 했다. 부산 글로벌허브도시 특별법을 꺼내들고 "부산 시민 160만 명이 서명한 법안이다. 여기에 대해서 이재명 대통령이 '포퓰리즘'이라고 제동을 걸었다"라며 "이재명 대통령 입장에 동의하시느냐?"라는 질문을 던진 것.한 후보는 "하 후보는 이재명 대통령 얘기하는 것에서 하나도 반기를 못 드신다. 앞으로도 그럴 건가?"라고 비난했고, 하 후보는 기다렸다는 듯이 한 후보가 전직 대통령 윤석열씨에게 90도로 인사하는 사진을 꺼내들고는 "이랬던 분이 '반기를 드네 마네' 이렇게 얘기하는 게 말이 되겠느냐?"라며 반박했다.또한 한 후보는 최근 보수 진영 일각에서 민주당 후보들을 향해 릴레이 캠페인처럼 던지고 있는 "대한민국 주적은 누군가?"라는 질문도 가져왔다. 일종의 '사상검증'인 셈이다.하 후보는 "국방백서에 북한군과 북한 정부라고 나와 있는데 그걸 왜 또 물어보시느냐?"라고 답하면서도 "안보 환경이라는 게 유연하게 바뀌기 때문에 이 부분도 고려해야 되는 거 아니겠느냐?"라고 이야기했다.한 후보는 하 후보가 유튜브 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 최근 연일 출연할 것을 문제 삼기도 했다. "김어준 방송에 계속 나가고 계시잖느냐, 왜 나가시는 거냐?"라며 "정치를 할 때 한 방송에 이렇게 며칠 연속으로 나가는 경우는 없다. 특별하게 김어준씨가 생각하는 철학이나 방향에 공감하시는 건가?"라고 '색깔론'처럼 물어봤다.한 후보는 앞서 하 후보가 본인을 공격했던 '외지인' 프레임을 재활용해 "외지인 많아서 선거 물 흐리는 상황인데, 김어준 불러서, 김어준 통해서, 김어준한테 코치 받고 물 흐리는 거 아닌가?"라고 역공을 취하기도 했다.그러자 하 후보는 "제 지지자분들이 지역에서 김어준 방송에 나와주셨으면 좋겠다고 말씀을 많이들 하셨다. 그래서 짧게 통화하는 형태로 진행했다"라며 "저의 전략적 선택"이라고 설명했다. "김어준 방송인에게 코치 받은 적 없고, 지역 주민들이 방송에 출연해서 현지 상황을 좀 알려달라고 해서 열심히 설명을 드렸던 것"이라고 되받아쳤다.한 후보는 이어 선거 공보물 표지도 문제 삼았다. 그가 "전재수 형님이 시작한 일 마무리하겠다고 하셨고, 그리고 공보물에는 본인 얼굴을 안 넣으셨다"라며 "왜 공보물에는 본인의 얼굴 안 넣고 전재수 얼굴이 보이느냐, 표지에?"라고 따져 묻자, 하 후보는 "본인 얼굴을 반드시 넣어야 되는 법이 있냐"고 반박했다. 이어 "그렇게 틀에 박힌 형태로 일을 하다 보니까 창의성이 결여되는 거고, AI 시대에는 항상 혁신적인 선거 전략이 필요한 거 아니겠느냐?"라는 식으로 응수했다. 그러자 한 후보는 "역사 이후 처음 본 것 같다"라며 "혁신적으로 자기가 아니라 전임자 얼굴을 공보물에 넣은 게 AI 시대의 혁신적인 선거 전략인가?"라고 비꼬기도 했다.그러자 하 후보는 "전재수 후보가 그렇게 마음에 안 들면 왜 전재수를 따라 하겠다고 말씀하셨느냐?"라고 반격했다. 한 후보는 전재수 부산시장 후보가 해당 지역구에서 해낸 성과와 유권자를 대하는 태도를 분리해서 설명했다. "전재수 후보가 시민들한테 정말 살갑게 하는 거, 그거 배우고 싶고 정말 그래도 열심히 하고 싶다"라며 "그렇지만 성과가 있느냐는 다른 문제이다. 저는 성과가 없었다고 생각한다"라고 답변했다.1·2등 사이 논쟁만 격화된 게 아니다. 추격자인 박민식 국민의힘 후보도 한 후보를 향해 열심히 견제구를 던졌다. 특히 하 후보가 먼저 제기했던 의제를 이어받아 지적하는 장면도 나왔다.앞서 하 후보는 "제가 (한 후보가)명의도용을 했다는 뉴스를 본 적이 있다"라며 국민의힘 '당원 게시판' 의혹을 꺼내 들었다. 한 후보의 가족들이 당원 게시판에 당시 대통령 윤석열씨를 비방하는 기사나 글을 올린 데 대해, 한 후보의 가족이 아니라 한 후보 본인이 직접 올렸던 것은 아닌지 의문을 제기한 것.한 후보는 "당원 게시판 얘기를 박민식 후보가 하면 모르겠지만, 이렇게 하정우 후보가 들고 나올 줄은 좀 몰랐다"라며 "제 가족이 윤석열 대통령 부부의 잘못된 부분을 지적한 사설이나 칼럼을 게시한 것이다. 익명 게시판에 그게 잘못된 건가?"라고 따져 물었다. 하 후보는 '명의도용' 여부에 집중해 재차 질문했고, 한 후보는 "그런 건 없다고 이미 충분히 말씀드렸다"라고 응수했다.그러자 박 후보는 "우리 보수 지지층들 사이에 엄청난 상처를 준 사건이다"라며 "거기 뭐 누가 개목걸이가 어떻고, 입에 담지도 못할 욕지거리를 한동훈 후보의 가족이 했다고 했는데…"라고 비난했다.그러자 한 후보는 곧바로 "제 가족이 쓴 바가 없는데 그렇게 얘기하면 어떻게 하느냐?"라며 "개목걸이라는 말을 제 가족이 썼다는 건가? 그건 철회하셔야 된다. 사실이 아닌 것"이라고 목소리를 높였다.