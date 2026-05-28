기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.05.28 16:55최종 업데이트 26.05.28 16:55
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
박근혜 전 대통령이 27일 오후 부산 기장시장을 찾아 국민의힘 정동만 의원, 박형준 부산시장 후보, 박민식 부산 북구갑 후보와 함께 시민들에게 인사하고 있다.공동취재사진

2017년 3월 31일 , 서울구치소의 철문이 닫히며 박근혜씨가 구속되던 순간을 똑똑히 기억한다. 헌정 사상 최초의 대통령 파면이라는 헌법재판소의 선고가 내려진 지 21일 만이었다. 당시 광장을 가득 메웠던 수백만 촛불의 명령은 단호했다. '법 앞에 성역은 없다'는 민주공화국의 원칙을 바로 세우라는 것이었다. 국정농단과 뇌물 수수 등으로 징역 22년이라는 중형을 선고받은 박씨의 사법적 단죄는 대한민국 민주주의가 거둔 결실이었다.

만약 그날, 누군가 "박근혜는 문재인 정부의 특별사면으로 수감 기간을 채 5년도 채우지 않고 풀려날 것이며, 2026년 지방선거에서는 국민의힘의 사실상 선대위원장이 되어 전국을 활보할 것"이라고 예언했다면 어땠을까. 십중팔구 헛소리 말라며 핀잔을 들었을 것이 분명하다. 상식적인 법치국가에서 결코 일어날 수 없는 시나리오였기 때문이다.

그러나 오는 6.3 지방선거를 앞둔 현재, 우리는 그 믿을 수 없는 현실을 목도하고 있다. 선거 유세장에 등장해 사실상 제1야당의 선거를 진두지휘하는 박씨와, 그를 향해 환호하는 인파를 볼 때마다 사람은 망각의 동물이란 것을 뼈저리게 느낀다. 참담함을 넘어 공포스럽기까지 한 현실이다.

촛불 정부 자임한 문재인 정부의 패착, 박근혜 사면

이 비극의 서막을 연 것은 아이러니하게도 '촛불민심'이 탄생시켰던 문재인 정부였다. 문재인 정부가 임기 말 '국민 통합'을 내세워 박씨를 특별사면했을 때의 충격은 여전히 가시지 않는다.

필자는 지난 2021년 사면 결정 당시 <오마이뉴스> 기사를 통해 이를 강력히 비판한 바 있다. "'박근혜 구속'을 외친 수많은 시민이 이러한 결말을 원하고 문 대통령을 뽑은 게 아니다"라는 지적은 면죄부가 가져올 파장을 우려한 경고였다(관련 기사: "[주장] 박근혜 사면복권? 촛불민심에 대한 배신이다").

또한 "아직도 극우 유튜버들을 중심으로 소위 '태극기 부대'라 불리는 탄핵 반대론자들이 적지 않다"며, "박씨가 사면됨에 따라 그들이 다시 사회에 준동하고 국민의힘 내에서 목소리가 커질 수 있다. 이는 거대 정당이 도로 '탄핵 논쟁'으로 퇴행함에 따라 야기되는 사회적 부담이 적지 않을 것"이라고 전망했다.

5년이 지난 지금, 그 우려는 한 치의 오차도 없이 잔인한 현실이 되어 전면화되었다. 사면이라는 시혜적 조치를 '무죄 방면'이자 '명예 회복'으로 착각한 세력들이 대한민국 보수 정당의 주류를 다시 장악하기 시작한 것이다.

헌법재판소가 "국민의 신임을 저버렸다"고 명시하며 만장일치로 파면한 인물을, 선거 전면에 내세워 표를 구걸하는 국민의힘의 행태는 민주공화국의 정당으로서의 최소한의 자존심마저 내팽개친 처사다. 선거에서 이기기 위해서라면 역사의 법정이 내린 판결마저 뒤집겠다는 심산인가.

박근혜가 행했던 그 수많은 잘못들, 벌써 잊어서는 안 된다

우리는 박근혜가 누구인지 다시 질문해야 한다. 시간이 흘렀다고 해서 그가 저지른 공적 범죄의 무게가 가벼워질 수는 없다. 그는 공적 시스템을 전면 부정하고, 공식 직함도 없는 민간인 최서원(개명 전 최순실)씨와 국정을 논하며 국가 기밀을 유출한 몸통이다. 국가 권력을 사유화하여 대기업들로부터 수백억 원에 달하는 뇌물을 갈취하고, 이에 항의하는 수백만 촛불시민의 분노에 의해 권좌에서 불명예스럽게 내려온 민주주의의 범죄자다.

그뿐인가. 대한민국 역사상 가장 가슴 아픈 참사 중 하나인 세월호 당일, 그 긴박했던 '7시간' 동안 통치권자로서의 최소한의 책무도 다하지 않았음이 훗날 검찰 조사로 밝혀졌다. 온 국민이 바다로 가라앉는 아이들을 보며 피눈물을 흘리던 그 시각, 관저에 고립된 채 최서원씨가 청와대에 들어올 때까지 사실상 아무런 국가적 대응도 하지 못했던 무능과 무책임의 상징이 바로 박근혜씨다.

이러한 역사적 사실들을 어찌 잊을 수 있단 말인가. 그럼에도 유세장에 나타난 박씨를 향해 환호하고 손을 흔드는 인파를 보고 있으면 보수 진영의 집단적 기억상실증이 얼마나 심각한 수준에 이르렀는지 절감하게 된다. 과거의 잘못을 너무나 쉽게 외면하는 대가는 결국 우리 사회 전체의 침전으로 돌아올 뿐이다.

"박근혜 탄핵 정당했는지 국민적 관심 다시 불러일으킬 것"이라는 국힘... 이젠 '박어게인'인가

이제 국민의힘은 한 걸음 더 나아가, 대한민국 헌법 체제의 근간을 흔들고 있다. 신동욱 국민의힘 최고위원은 26일 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 이번 선거에서 박근혜의 유세가 "탄핵을 당하긴 했습니다만 과연 그 탄핵이 정당한 탄핵이었는가에 대한 어떤 국민적 관심을 다시 불러일으키는 계기가 될 것"이라고 발언했다.Youtube '박성태의뉴스쇼' 갈무리

더욱 분노를 자아내는 것은 박씨를 선거에 이용하는 국민의힘의 행태다. 국민의힘은 걸핏하면 이재명 대통령을 향해 "전과 4범"이라며 도덕성을 힐난해왔다. 그렇다면 징역 22년을 선고받고 수백 억의 뇌물을 받은 박씨를 상전으로 모시며 선거운동을 하는 국민의힘의 이중성은 대체 어떻게 설명해야 할까. 이것이야말로 극단적 '내로남불'의 전형이다.

이제 국민의힘은 한 걸음 더 나아가, 대한민국 헌법 체제의 근간을 흔들고 있다. 신동욱 국민의힘 최고위원은 26일 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 이번 선거에서 박근혜의 유세가 "탄핵을 당하긴 했습니다만 과연 그 탄핵이 정당한 탄핵이었는가에 대한 어떤 국민적 관심을 다시 불러일으키는 계기가 될 것"이라고 발언했다.

또한 "요즘 제가 밖에 나가서 들어보면 박 전 대통령의 탄핵은, 또 가해졌던 어떤 가혹한 형사적 처벌 선고나 이런 부분들이 좀 우리가 너무 과했던 것 아닌가라는 말씀을 하시는 분들을 개인적으로 많이 만난다"며 마치 국민 여론이 바뀐 것처럼 주장했다. 이젠 '윤어게인'으로 모자라 '박어게인'인가. 민주공화국의 공당이라면 이럴 수는 없는 노릇이다.

현재 국민의힘이 보여주는 모습은 과거를 성찰하여 미래로 나아가는 보수가 아니다. 도리어 현재의 선거 공학적 이익을 위해 과거의 범죄와 야합하고, 억압과 피해자 서사를 만들어내는 퇴행적 집단에 불과하다. 그들은 박근혜 탄핵마저 '아무런 잘못이 없는데 민주당과 촛불 세력이 강제로 몰아간 정치적 박해'라는 가짜 서사를 구축하려 시도하고 있다.

그러나 역사가 증명하듯, 과거를 잊은 세력에게 미래는 없다. 과거의 잘못을 엄격하게 기억하고 단죄하는 것만이 현재의 공동체를 살리고 발전시키는 유일한 길이다. 지금 대한민국 보수는 눈앞의 표를 위해 민주공화국의 가치와 법치주의라는 보수의 핵심 가치마저 시궁창에 내던졌다.

과거가 현재를 살리기 위해선 잘못을 외면하지 않아야 한다. 지금 우리는 과거의 잘못을 너무나 쉽게 외면하고 있는 것은 아닌지 되물어야 한다. 이는 비단 우리뿐만 아니라, 정의의 기준이 무너진 사회를 물려받아야 할 후세대에도 크나큰 죄를 짓고 있음을 알아야 한다.
#박근혜 #국민의힘 #신동욱 #박어게인

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
박성우 (ahtclsth) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차2088 첫화부터 읽기>
이전글 조용호·이재준·정명근 "생활권은 하나"… 수원·화성·오산 상생행정 협약