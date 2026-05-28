공동취재사진

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 28일 서울 종로구 선거사무소에서 열린 기자회견에서 발언을 마친 뒤 고개 숙여 인사하고 있다.오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 유력 경쟁자인 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 향해 "네거티브 때문에 토론회 못 나오겠다라는 후보자는 아마 전 세계 처음이 아닐까 생각한다"라고 공세를 폈다.서소문 고가차도 붕괴 사고 이후 이틀 째 선거 운동을 중단한 상태인 오세훈 후보는 28일 오후 서울 종로구 캠프사무실에서 기자간담회를 열고 "네거티브를 멈추라"고 요구한 정 후보를 향한 강경한 메시지를 내놨다.오 후보는 "우리 캠프나 우리 당에서 근거 없는 얘기를 한 거는 하나도 없다. 본인이 과거에 잘못을 저질렀거나 했던 일에 대해서 해명을 요구했던 것"이라며 "스스로 (추가) 토론에 응하지 않음으로써, 아직 준비되지 않은 후보임을 드러내 보였다는 걸 부끄럽게 생각하라"고 목소리를 높였다.정원오 후보는 이날 오전 기자간담회에서 "오 후보 측은 처음부터 끝까지 저에 대한 네거티브로 일관하면서 토론을 더 하자는 건 정직하지 못하고 뻔 한 의도"라며 "지금이라도 네거티브를 멈추라"고 요구한 바 있다.오 후보는 특히 이날 오후 11시 중앙선관위원회 주관으로 서울시장 후보자 TV토론회가 열린다는 점을 언급하면서 "유일무이한 토론회"라며 "사전투표 전 처음이자 마지막으로 토론회가 열린다. 비록 단 한 번뿐이고 매우 늦은 시간이지만 꼭 지켜봐주시고 냉정하게 비교해 달라"고 당부하기도 했다.