손도선

손도선 더불어민주당 대전시의원 후보.손도선 더불어민주당 대전시의원 후보가 생활밀착형 녹색도시 조성을 위한 '그린 오아시스 3대 과제'를 발표했다.대전시의원 제6선거구(월평1·2·3동, 만년동)에 출마한 손 후보는 28일 보도자료를 통해 "도시의 경쟁력은 거대한 건물보다 주민이 일상에서 얼마나 편안하게 쉬어갈 공간이 있느냐가 중요하다"며 "생활 가까운 녹지와 안전, 돌봄을 연결해 초록 숨통이 트이는 서구를 만들겠다"고 밝혔다.손 후보가 제시한 '그린 오아시스 3대 과제'는 공영주차장 옥상 정원화, 자투리땅 마을 쉼터 조성, 수직정원 및 녹화 구축이다.우선 손 후보는 공영주차장 옥상 공간을 활용해 '하늘 위 동네 숲'을 조성하겠다고 밝혔다. 주차장 옥상을 단순한 유휴공간으로 두지 않고 주민 휴식공간과 생활녹지로 바꿔, 도심 속 녹색공간을 확대하겠다는 구상이다.또 방치된 자투리땅과 유휴공간은 '우리동네 한 뼘 쉼터'로 조성하겠다고 했다. 주민 누구나 걸어서 이용할 수 있는 작은 쉼터를 동네 곳곳에 만들어 생활권 녹지 접근성을 높이겠다는 계획이다.회색 콘크리트 공간에 수직정원과 벽면녹화를 확대하는 방안도 포함됐다. 손 후보는 이를 통해 도심 열섬현상을 완화하고 미세먼지 저감 효과도 함께 거두겠다고 설명했다.손 후보는 녹색도시 정책과 함께 생활밀착형 돌봄·안전 공약도 제시했다.그는 스마트 경로당 확대를 통해 어르신 돌봄과 생활 지원을 강화하고, 디지털 기반 건강관리와 생활복지 서비스를 확대하겠다고 밝혔다.어린이 안전 공약으로는 통학로 정비와 보행환경 개선을 추진하겠다고 했다. 아이들이 안심하고 걸을 수 있는 통학환경을 조성해 '어린이 안전 1번지 서구'를 만들겠다는 구상이다.손도선 후보는 "작은 쉼터 하나, 안전한 길 하나가 주민 삶의 품격을 바꾼다"며 "실력과 추진력으로 월평·만년의 변화를 반드시 만들어내겠다"고 말했다.