박수현후보캠프

더불어민주당 박수현 충남도지사 후보가 28일 오전 9시 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "강력한 집권 여당의 힘으로 충청남도의 핵심 현안을 해결해 내겠다”고 밝혔다.더불어민주당 박수현 충남도지사 후보가 28일 오전 9시 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "새 술은 새 부대에 담아야 한다"며 "강력한 집권 여당의 힘으로 충청남도의 핵심 현안을 해결해 내겠다"고 밝혔다.회견에서는 '충남·대전 행정통합'을 민선 9기 도정의 최우선 과제로 꼽았다.박 후보는 "당선 즉시 대전시와 행정통합추진협의체를 구성하고 연내 특별법 통과를 추진하겠다"며 "2028년 총선과 함께 새로운 통합 단체장 선출이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 이어 "이를 통해 최대 20조 원 규모의 재정지원과 공공기관 이전 우선권을 반드시 확보해 충남·대전권을 수도권에 대응하는 국가균형성장의 전초기지로 만들겠다"고 강조했다.또 다른 핵심 가치로는 'AI 수도 충남'을 내세웠다. 박 후보는 단순히 산업 분야의 혁신에 그치지 않고, 220만 도민 모두에게 혜택이 돌아가는 '사람 중심의 AI 기본사회'를 이끌겠다고 선언했다.박 후보는 민선 8기 충남도의 국비 확보 및 투자 유치 성과 주장을 겨냥해 "백번 양보해도 빚내서 잔치를 벌일 수는 없다"며 "실제로는 속이 비어 있는 '외화내빈'이자 '허장성세'라는 사실이 드러났다"고 꼬집었다.또한 지난해 발생한 12.3 불법 비상계엄 내란 사태를 두고 "상대 후보는 여전히 국민 눈높이와 동떨어진 인식을 드러냈다"면서 "이는 개인 소신의 문제가 아니라 민주주의와 헌정 질서, 역사 인식에 관한 문제"라고 비판했다.선거 종반전 가열되고 있는 네거티브 공세에 대해서는 단호한 입장을 취했다.박 후보는 "이미 8년 전에 제기돼 법적·정치적·도덕적으로 완벽하게 증명된 사안"이라며 "더 이상 의혹이 아닌 허위이자 거짓"이라고 일축했다. 그러면서 남은 기간만이라도 정책 중심의 선의의 경쟁을 펼치자고 촉구했다.마지막으로 박 후보는 "29일부터 시작되는 사전투표에서 소중한 한 표를 행사해 달라"면서 "이재명 대통령과 통하는 여당의 힘 있는 도지사가 되어 약속이 아닌 결과로 답하겠다"고 약속했다.