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대전·세종 탈핵유권자 109인과 시민사회단체는 6.3 지방선거를 앞두고 신규 핵발전소와 소형모듈원자로(SMR)건설에 반대하는 '탈핵유권자 선언'을 발표했다.오마이뉴스 장재완
대전·세종지역 시민사회단체와 탈핵유권자들이 6.3 지방선거를 앞두고 신규 핵발전소와 소형모듈원자로(SMR) 건설에 반대하며, 정의로운 재생에너지 전환을 촉구하고 나섰다.
대전·세종 탈핵유권자 109인과 동네방네기후정의, 대전녹색당, 대전충남녹색연합, 대전탈핵희망, 대전환경운동연합, 세종환경운동연합, 정의당·진보당 대전시당, 천주교대전교구생태환경위원회 등은 28일 오후 대전시청 북문 앞에서 '2026 대전·세종 탈핵유권자 선언 기자회견'을 열고 "대전·세종을 핵 없는 도시로 만들고, 신규 핵발전소와 SMR이 아니라 정의로운 재생에너지로 전환해야 한다"고 밝혔다.
이들은 공동선언문에서 "후쿠시마 핵사고로부터 15년이 흐른 2026년, 우리는 다시 중대한 갈림길에 서 있다"며 "핵발전 확대라는 위험한 과거로 회귀할 것인지, 아니면 안전하고 정의로운 에너지 전환의 미래로 나아갈 것인지 선택해야 한다"고 밝혔다.
이어 "정부와 기득권 정치세력은 AI·반도체·데이터센터 등에 따른 전력수요 증가를 명분 삼아 핵발전 확대를 정당화하고 있다"며 "정부가 11차 전력수급기본계획에 따른 신규 핵발전소 건설을 시민 의견을 충분히 수렴해 결정하겠다고 했지만, 실제로는 형식적인 토론회와 제한적 여론조사를 근거로 사회적 합의가 끝났다는 억지 논리로 신규 핵발전소 정책을 강행하고 있다"고 비판했다.
"핵발전 확대의 피해, 수도권이 아닌 지역에 집중"