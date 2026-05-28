기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.05.28 16:10최종 업데이트 26.05.28 16:10
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
대전·세종 탈핵유권자 109인과 시민사회단체는 6.3 지방선거를 앞두고 신규 핵발전소와 소형모듈원자로(SMR)건설에 반대하는 '탈핵유권자 선언'을 발표했다.오마이뉴스 장재완

대전·세종지역 시민사회단체와 탈핵유권자들이 6.3 지방선거를 앞두고 신규 핵발전소와 소형모듈원자로(SMR) 건설에 반대하며, 정의로운 재생에너지 전환을 촉구하고 나섰다.

대전·세종 탈핵유권자 109인과 동네방네기후정의, 대전녹색당, 대전충남녹색연합, 대전탈핵희망, 대전환경운동연합, 세종환경운동연합, 정의당·진보당 대전시당, 천주교대전교구생태환경위원회 등은 28일 오후 대전시청 북문 앞에서 '2026 대전·세종 탈핵유권자 선언 기자회견'을 열고 "대전·세종을 핵 없는 도시로 만들고, 신규 핵발전소와 SMR이 아니라 정의로운 재생에너지로 전환해야 한다"고 밝혔다.

이들은 공동선언문에서 "후쿠시마 핵사고로부터 15년이 흐른 2026년, 우리는 다시 중대한 갈림길에 서 있다"며 "핵발전 확대라는 위험한 과거로 회귀할 것인지, 아니면 안전하고 정의로운 에너지 전환의 미래로 나아갈 것인지 선택해야 한다"고 밝혔다.

이어 "정부와 기득권 정치세력은 AI·반도체·데이터센터 등에 따른 전력수요 증가를 명분 삼아 핵발전 확대를 정당화하고 있다"며 "정부가 11차 전력수급기본계획에 따른 신규 핵발전소 건설을 시민 의견을 충분히 수렴해 결정하겠다고 했지만, 실제로는 형식적인 토론회와 제한적 여론조사를 근거로 사회적 합의가 끝났다는 억지 논리로 신규 핵발전소 정책을 강행하고 있다"고 비판했다.

"핵발전 확대의 피해, 수도권이 아닌 지역에 집중"

대전·세종 탈핵유권자 109인과 시민사회단체는 6.3 지방선거를 앞두고 신규 핵발전소와 소형모듈원자로(SMR)건설에 반대하는 '탈핵유권자 선언'을 발표했다.오마이뉴스 장재완

그러면서 이들은 "핵발전 확대의 피해가 수도권이 아닌 지역에 집중되고 있다"고 지적했다. 영덕·울주·경주·기장 등에서 주민 의견은 배제된 채 핵산업계와 지역 기득권 정치세력의 논리만 반영돼 신규 핵발전소 유치 신청이 강행되고 있다는 것이다.

이들은 또 "전력 수요지와 생산지의 불일치 및 지역 차별, 재생에너지와의 전력 시스템 충돌, 제2의 밀양 사태를 부를 송전선로 갈등, 포화 상태인 핵폐기물 대책 부재, 동해안 핵발전소 세계 최대 밀집 위험 등 산적한 문제들이 왜 핵발전소를 지어서는 안 되는지를 분명히 말해주고 있다"고 밝혔다.

아울러 이들은 대전의 현실에 대해서도 지적했다. 이들은 "연구를 이유로 핵발전소에서 가져온 핵폐기물들은 여전히 대전에서 나가지 못하고 있고, 가동일보다 멈추는 날이 많은 낡은 연구용 원자로 '하나로'와 폐기물들이 주민들 곁에 있는데 주민 안전 대책은 멈춰 있다"고 비판했다.

계속해서 "이미 공공주차장 태양광 설치가 의무화됐는데도 대전에서는 당장 해야 할 재생에너지 확대가 아니라 기약 없는 SMR 지원을 기다리고 있다"며 "이번 지방선거에서 핵발전에 찬성하고 지역 희생을 강요하는 정치인들에게 분명한 경고를 보낸다"고 밝혔다.

이날 참가자들은 ▲지역불평등과 핵 위험을 확산시키는 신규 핵발전소·SMR 건설 반대 ▲핵발전이 아닌 정의로운 재생에너지 전환 ▲대전시민 안전을 위협하는 노후 원자로 하나로 즉각 폐로 ▲SMR 지원보다 공공주차장 태양광 확대 우선 이행 등을 요구했다.

끝으로 이들은 "우리가 살아가는 이 땅 어디도 누군가의 편리와 이윤을 위해 희생되는 핵발전 전기공장이 되어서는 안 된다"며 "생명과 안전, 정의로운 에너지 전환을 실현하기 위해 탈핵유권자의 이름으로 행동하겠다"고 밝혔다.

"지방선거 후보자들, 기후위기 대응 공약 찾아보기 힘들어"

대전·세종 탈핵유권자 109인과 시민사회단체는 6.3 지방선거를 앞두고 신규 핵발전소와 소형모듈원자로(SMR)건설에 반대하는 '탈핵유권자 선언'을 발표했다.오마이뉴스 장재완

이날 발언에 나선 송순옥 대전충남녹색연합 공동대표는 "기후위기는 발 아래에 있고, 우리는 전기에 기대어 살 수밖에 없는 기후 붕괴의 시대를 살고 있다"며 "하지만 지방선거 후보들의 정책을 보면 16개 광역단체 후보 54명 중 44명이 반도체 또는 인공지능 산업 공약을 내놓았지만 기후위기 대응 공약은 찾아보기 힘들다"고 비판했다.

그는 "AI, 반도체, 데이터센터 전력 수요를 핑계 삼아 신규 핵발전소와 SMR을 강행하려는 흐름은 지역의 희생을 당연시하는 것"이라며 "전력 수요지와 생산지의 불일치, 송전선로 갈등, 핵폐기물 포화 문제까지 신규 핵발전소와 SMR은 지역민을 위한 이익이라고는 없는 폭력"이라고 말했다.

또 "대전에는 핵발전소에서 가져온 핵폐기물이 여전히 위험하게 존재하고, 노후 연구용 원자로 하나로도 주민 안전을 위협하고 있다"며 "위험한 핵발전과 SMR을 찬성하고 초고압 송전탑으로 학하동과 노은동 주민의 희생을 강요하는 정치인들을 단호히 거부하고 심판할 것"이라고 강조했다.

또한 김명이 동네방네기후정의 활동가는 "AI 사용으로 전기 사용량이 늘어나는 상황에서 편리함도 감당할 수 있는 만큼 누려야 한다"며 "반도체 산단을 세우고 지역에서 송전탑으로 전기를 끌어오거나, 감당할 수 없는 핵폐기물을 만들면서도 핵발전을 추진하는 것은 함께 망하는 길"이라고 말했다.

그는 이어 "SMR은 핵발전소가 작아졌다고 위험하지 않은 것도, 폐기물이 없는 것도 아니다"라며 "검증되지 않은 기술에 엄청난 예산을 쏟아붓는 정책은 당장 중단해야 한다"고 주장했다.



#탈핵 #탈핵유권자선언 #신규핵발전소반대 #SMR반대 #정의로운전환

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
장재완 (jjang153) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차2075 첫화부터 읽기>
이전글 김대중 후보, '10억 회유설' 제기 이정선 후보 고발