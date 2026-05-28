오마이뉴스 장재완

대전·세종 탈핵유권자 109인과 시민사회단체는 6.3 지방선거를 앞두고 신규 핵발전소와 소형모듈원자로(SMR)건설에 반대하는 '탈핵유권자 선언'을 발표했다.이날 발언에 나선 송순옥 대전충남녹색연합 공동대표는 "기후위기는 발 아래에 있고, 우리는 전기에 기대어 살 수밖에 없는 기후 붕괴의 시대를 살고 있다"며 "하지만 지방선거 후보들의 정책을 보면 16개 광역단체 후보 54명 중 44명이 반도체 또는 인공지능 산업 공약을 내놓았지만 기후위기 대응 공약은 찾아보기 힘들다"고 비판했다.그는 "AI, 반도체, 데이터센터 전력 수요를 핑계 삼아 신규 핵발전소와 SMR을 강행하려는 흐름은 지역의 희생을 당연시하는 것"이라며 "전력 수요지와 생산지의 불일치, 송전선로 갈등, 핵폐기물 포화 문제까지 신규 핵발전소와 SMR은 지역민을 위한 이익이라고는 없는 폭력"이라고 말했다.또 "대전에는 핵발전소에서 가져온 핵폐기물이 여전히 위험하게 존재하고, 노후 연구용 원자로 하나로도 주민 안전을 위협하고 있다"며 "위험한 핵발전과 SMR을 찬성하고 초고압 송전탑으로 학하동과 노은동 주민의 희생을 강요하는 정치인들을 단호히 거부하고 심판할 것"이라고 강조했다.또한 김명이 동네방네기후정의 활동가는 "AI 사용으로 전기 사용량이 늘어나는 상황에서 편리함도 감당할 수 있는 만큼 누려야 한다"며 "반도체 산단을 세우고 지역에서 송전탑으로 전기를 끌어오거나, 감당할 수 없는 핵폐기물을 만들면서도 핵발전을 추진하는 것은 함께 망하는 길"이라고 말했다.그는 이어 "SMR은 핵발전소가 작아졌다고 위험하지 않은 것도, 폐기물이 없는 것도 아니다"라며 "검증되지 않은 기술에 엄청난 예산을 쏟아붓는 정책은 당장 중단해야 한다"고 주장했다.