▲ 딸기 농사랑 스벅 커피랑 뭔 상관? 이 대통령 겨냥한 장동혁의 무리수 장동혁 국민의힘 대표가 28일 충남 지원유세 현장에서 "딸기 농사를 지으려고 했더니 대통령이 다니면서 논산은 딸기 농사 짓지 말고 벼농사 하라고 하면 어떻게 되겠나"라며 "딸기를 할지 벼농사를 할지는 여러분이 결정하는 것 아니겠나"라고 운을 띄웠다. 그러면서 "근데 내 돈 내고 내가 사먹는 커피, 대통령이 이래라 저래라 간섭하고 있다"며 "그런 나라를 공산당이라 부른다"고 말했다. 스타벅스 5.18 폄훼 논란과 관련해 비판 목소리를 낸 이재명 대통령을 겨냥한 발언이다. (영상 : 서준석 / 편집 : 이주영) ⓒ 서준석