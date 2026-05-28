김찬휘

헌법재판소 앞에서 '내 표 그대로 - 선거제도전면개혁연대'가 릴레이 1인시위를 하고 있다.국회의원 선거 3% 봉쇄조항 위헌 판결처럼 5% 봉쇄조항에 대한 헌재의 결정이 지연된다면, 이번 지방선거에서 시민들의 다양한 목소리가 원천 차단되는 "회복하기 어려운 중대한 손해"가 발행하고, 선거가 끝나버리면 위헌 판결이 나오더라도 낙선한 후보와 사표가 되어 버린 유권자의 권리는 "영원히 회복할 수 없기"(이는 국회의원 선거 3% 봉쇄조항 위헌 결정문 안에 있는 표현임) 때문에 이 싸움은 매우 중요합니다.봉쇄조항 외에도 비례대표 선거가 사표를 양산하는 이유가 또 있습니다. 국회의원 선거에서 두 번이나 연속으로 출몰했던 '비례위성정당'은 거대 양당이 비례대표 의석까지 독식하기 위해 만들었습니다. 비례위성정당 등장으로 비례대표 선거에서도 사표가 지역구 선거 수준으로 치솟았습니다.또 하나, 지방의회 비례대표 선거는 의석이 너무 적습니다. 기초의회 비례대표 의석은 90% 이상이 1-2석에 불과합니다. 1석일 경우 정당투표 득표율 1등 정당만이 비례대표 의석을 가져가게 되니, '1등 당선제'와 똑같은 규모의 사표가 생깁니다. 이번 지방선거에서 무려 513명의 무투표 당선자가 생겼는데, 기초의원 비례대표에서만 97명이 생긴 이유가 바로 그것입니다.사표는 유권자의 '사표 거부 심리'를 자극하여 "될 사람을 찍자"는 행동을 유발하므로 기득권 양당 정치를 강화합니다. 또한 사표는 자기가 던진 표의 '효능감'을 떨어뜨려 투표 참여의 의지 자체를 없애 버립니다. 당선권에서 멀어진 후보는 출마 자체를 포기하게 되니 무투표 당선이 속출합니다.결론적으로 이 문제를 해결하는 방법은 헌법 제67조의 '평등 선거' 원칙을 공직선거법 상에서 제대로 이행하는 것입니다. 평등선거란 단순한 '1인 1표'의 형식적 평등은 물론이고 각 표가 선거 결과에 미치는 영향력이 실질적으로 같아야 함을 의미합니다. 즉 유권자가 던진 표가 '내 표 그대로' 효력을 발휘해야 한다는 것입니다. '등가성'의 원칙입니다.'내 표 그대로-선거제도전면개혁연대'는 올해 4월 1일에 출범했습니다. "사표가 엄청 많이 나온대"라는 말이 만우절의 거짓말이 되는 날을 앞당기기 위해 '내 표 그대로'는 노력하겠습니다. 앞으로도 '내 표 그대로'의 활동에 많은 관심과 참여 부탁드립니다.'내 표 그대로-선거제도전면개혁연대' 집행위원장 김찬휘