광주MBC유튜브 갈무리

전남광주통합교육감 '카지노 공방' 격화... "10억 매수 시도" 주장까지

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전남광주 교육감 선거 TV 토론... 이번엔 정선 카지노 '공방' https://omn.kr/2id7z

통합교육감 유력 후보 김대중 "카지노 간 건 사실... 도박은 안해"

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검찰, '고교 동창 부당 채용' 이정선 광주교육감 기소

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26일 열린 TV 토론회에서 이정선 후보(현 광주교육감)와 김대중 후보(현 전남교육감)가 설전을 벌이는 모습.김대중 전남광주통합특별시 교육감 후보 캠프는 28일 김 후보의 카지노 도박 의혹과 관련해 '10억 회유설'을 제기한 이정선 후보와 이 후보 측 김애옥 대변인을 경찰에 고발했다고 밝혔다.김 후보 측은 "회유 의혹은 모두 허위"라며 두 사람을 공직선거법상 허위사실공표 혐의와 형법상 명예훼손 혐의로 처벌해 달라는 내용의 고발장을 광주경찰청에 제출했다.김 후보 측은 광주시선거관리위원회에도 같은 취지의 고발장을 냈다고 덧붙였다.김 후보 측은 이 후보 측 김 대변인이 후보 승인 아래 지난 27일 긴급 기자회견을 열어 김대중 후보를 낙선시킬 목적으로 악의적인 허위사실을 유포했다고 주장했다.특히 "카지노 출입 관련 결정적 증거를 보유한 핵심 관계자에게 접근해, 이 사실을 은폐하고 입을 막는 대가로 10억 원을 주며 조직적인 회유와 매수를 시도했다"는 이 후보 측 주장에 대해 "명백한 허위"라고 반박했다.이어 "그 누구에게도 10억 원을 제안하거나 매수를 시도한 사실이 없으며, 소위 '입막음 공작'도 존재하지 않는다"며 "이 후보 측이 패색이 짙어지자 선거 막판 흑색선전을 벌이고 있다"고 주장했다.앞서 이 후보 측은 김 후보를 도박 혐의로 검찰에 고발했으며, 광주지역 교육시민단체도 경찰에 두 후보를 각각 도박과 공직선거법상 허위사실 유포 혐의로 경찰에 고발하는 등 카지노 의혹을 둘러싼 공방이 이어지고 있다.