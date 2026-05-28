▲"정선 카지노 안 갔나"26일 열린 TV 토론회에서 이정선 후보(현 광주교육감)와 김대중 후보(현 전남교육감)가 설전을 벌이는 모습.광주MBC유튜브 갈무리 김대중 전남광주통합특별시 교육감 후보 캠프는 28일 김 후보의 카지노 도박 의혹과 관련해 '10억 회유설'을 제기한 이정선 후보와 이 후보 측 김애옥 대변인을 경찰에 고발했다고 밝혔다. 김 후보 측은 "회유 의혹은 모두 허위"라며 두 사람을 공직선거법상 허위사실공표 혐의와 형법상 명예훼손 혐의로 처벌해 달라는 내용의 고발장을 광주경찰청에 제출했다. 김 후보 측은 광주시선거관리위원회에도 같은 취지의 고발장을 냈다고 덧붙였다. 김 후보 측은 이 후보 측 김 대변인이 후보 승인 아래 지난 27일 긴급 기자회견을 열어 김대중 후보를 낙선시킬 목적으로 악의적인 허위사실을 유포했다고 주장했다. 특히 "카지노 출입 관련 결정적 증거를 보유한 핵심 관계자에게 접근해, 이 사실을 은폐하고 입을 막는 대가로 10억 원을 주며 조직적인 회유와 매수를 시도했다"는 이 후보 측 주장에 대해 "명백한 허위"라고 반박했다. 이어 "그 누구에게도 10억 원을 제안하거나 매수를 시도한 사실이 없으며, 소위 '입막음 공작'도 존재하지 않는다"며 "이 후보 측이 패색이 짙어지자 선거 막판 흑색선전을 벌이고 있다"고 주장했다. 앞서 이 후보 측은 김 후보를 도박 혐의로 검찰에 고발했으며, 광주지역 교육시민단체도 경찰에 두 후보를 각각 도박과 공직선거법상 허위사실 유포 혐의로 경찰에 고발하는 등 카지노 의혹을 둘러싼 공방이 이어지고 있다. [관련기사] 장관호 "카지노·채용 비리 의혹, 김대중·이정선 사퇴 촉구" https://omn.kr/2iege 전남광주통합교육감 '카지노 공방' 격화... "10억 매수 시도" 주장까지 https://omn.kr/2idwq 전남광주 교육감 선거 TV 토론... 이번엔 정선 카지노 '공방' https://omn.kr/2id7z 통합교육감 유력 후보 김대중 "카지노 간 건 사실... 도박은 안해" https://omn.kr/2i05k 검찰, '고교 동창 부당 채용' 이정선 광주교육감 기소 https://omn.kr/2gk07 ▲초대 통합 교육감 4파전 압축전남광주통합특별시 교육감 선거 후보자 4인. 왼쪽부터 강숙영 전 전남교육청 장학관, 김대중 전남교육감, 이정선 광주교육감, 장관호 전 전교조 전남지부장. 중앙선거관리위원회 #교육감선거 #통합교육감 #이정선 #김대중 #카지노 구독하기 6.3 지방선거 이전글 박수현 "당선 즉시 충남·대전 행정통합 협의체 구성, 연내 특별법 통과 추진" 다음글 대전·세종 탈핵유권자 109인 "신규 핵발전소·SMR 반대" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천2 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 김형호 (demian81) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차2075 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 박수현 "당선 즉시 충남·대전 행정통합 협의체 구성, 연내 특별법 통과 추진" 대전·세종 탈핵유권자 109인 "신규 핵발전소·SMR 반대" 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크