충북인뉴스

"단돈 1만 2800원 때문에 범죄자로 몰릴 뻔한 스무 살 청년의 손을 잡고 끝까지 싸우며, 정치는 억울한 사람을 살리는 일이라는 것을 깊이 새겼습니다."

청주시의원 청주 하선거구(율량·사천동) 진보당 안기원 후보청주 율량사천동 주민들에게 기호 5번 진보당 안기원 청주시의원 후보는 정당인보다 '우리 동네 청소부'로 더 친숙하다. 안 후보는 출마 선언을 하기 전부터 지난 2년 동안 동네 구석구석을 돌며 쓰레기를 줍고, 침수 방지를 위해 배수구 낙엽을 직접 제거하는 활동을 이어왔기 때문이다.안기원 후보는 최근 이슈가 된 카페 알바생의 억울함을 풀기 위해, 피해자 아버님과 변호사 상담을 하며, 진보당 기자회견을 주도했다고 말했다.율량초, 율량중, 충북여고, 충북대를 졸업한 안 후보는 율량사천동을 "내 삶의 뿌리이자 아이들의 미래"라고 말한다.그는 "사랑하는 이웃들의 안전한 출퇴근길과 등굣길을 지키는 것이 진짜 정치라고 믿는다"고 밝혔다.안 후보는 "소수 정당의 한계와 낮은 정당 지지율을 우려하는 목소리도 있다"면서도 "지난 2년간 빗자루와 집게를 들고 바닥에서부터 쌓아 올린 주민들과의 신뢰로 정면 돌파하겠다"고 강조했다.안 후보가 내건 율량사천동 맞춤형 핵심 공약은 '율봉공원 내 복합문화도서관 건립'이다.책만 읽는 공간을 넘어 돌봄과 놀이, 문화가 함께 어우러지는 동네 거점 공간을 만들겠다는 구상이다.