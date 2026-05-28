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26.05.28 15:03최종 업데이트 26.05.28 15:03
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청주시의원 청주 하선거구(율량·사천동) 진보당 안기원 후보충북인뉴스

청주 율량사천동 주민들에게 기호 5번 진보당 안기원 청주시의원 후보는 정당인보다 '우리 동네 청소부'로 더 친숙하다. 안 후보는 출마 선언을 하기 전부터 지난 2년 동안 동네 구석구석을 돌며 쓰레기를 줍고, 침수 방지를 위해 배수구 낙엽을 직접 제거하는 활동을 이어왔기 때문이다.

"단돈 1만 2800원 때문에 범죄자로 몰릴 뻔한 스무 살 청년의 손을 잡고 끝까지 싸우며, 정치는 억울한 사람을 살리는 일이라는 것을 깊이 새겼습니다."

안기원 후보는 최근 이슈가 된 카페 알바생의 억울함을 풀기 위해, 피해자 아버님과 변호사 상담을 하며, 진보당 기자회견을 주도했다고 말했다.

율량초, 율량중, 충북여고, 충북대를 졸업한 안 후보는 율량사천동을 "내 삶의 뿌리이자 아이들의 미래"라고 말한다.

그는 "사랑하는 이웃들의 안전한 출퇴근길과 등굣길을 지키는 것이 진짜 정치라고 믿는다"고 밝혔다.

안 후보는 "소수 정당의 한계와 낮은 정당 지지율을 우려하는 목소리도 있다"면서도 "지난 2년간 빗자루와 집게를 들고 바닥에서부터 쌓아 올린 주민들과의 신뢰로 정면 돌파하겠다"고 강조했다.

안 후보가 내건 율량사천동 맞춤형 핵심 공약은 '율봉공원 내 복합문화도서관 건립'이다.

책만 읽는 공간을 넘어 돌봄과 놀이, 문화가 함께 어우러지는 동네 거점 공간을 만들겠다는 구상이다.

청주시의원 청주 하선거구(율량·사천동) 진보당 안기원 후보 충북인뉴스

환경단체 회원으로 활동해온 안 후보는 청주의 고질적인 환경 문제를 해결하기 위한 공약을 정면으로 내세우고 있다.

청주가 전국 쓰레기 소각량의 20%를 차지하는 현실을 지적하며 , '수도권 쓰레기 반입 금지 조례 제정'과 학교·공공건물 옥상을 활용한 '햇빛연금(태양광 수익 시민 환원) 도입'을 약속했다.

생활 밀착형 공약으로 ▲청소년·대학생·어르신 무상버스 및 마을버스 도입 ▲어르신 이불 빨래방 서비스 ▲동네돌봄센터 및 공공산후조리원 건립 ▲공공심야약국 운영과 아픈 아이 돌봄센터 ▲청년수당 및 대학생 식비 및 교재비 지원 등을 제시하며 아동부터 청년, 어르신까지 빈틈 없는 돌봄 체계를 구축하겠다고 밝혔다.

안기원 후보는 "우리가 낸 세금이 내 이웃을 위해 제대로 쓰이는지 살피는 든든한 우리 편 시의원이 되겠다"라며 "율량사천이 키워준 새 일꾼 안기원이 주민들의 마음을 연결하는 튼튼한 실이 되어 동네를 확 바꾸겠다"며 지지를 호소했다.
덧붙이는 글 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.
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