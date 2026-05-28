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26.05.28 15:13최종 업데이트 26.05.28 15:13
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국민의힘 장동혁 대표가 28일 충남 논산시 (구) 아원백화점 앞에서 열린 지원유세에서 시민과 지지자들을 향해 연설하며 지지를 호소하고 있다.서준석

국민의힘 장동혁 대표가 28일 충남 논산을 찾아 지방선거 지원유세에 나서며 정권 심판론과 보수 결집 메시지를 강하게 쏟아냈다.

장 대표는 이날 낮 12시 30분 논산 (구) 아원백화점 앞 유세 현장에서 김태흠 후보와 백성현 후보, 논산지역 시·도의원 후보 지원유세를 벌였다. 현장에는 당원과 지지자들이 몰려 "장동혁", "백성현"을 연호하며 분위기를 끌어올렸다.

장 대표는 자신을 "충청의 아들, 보령의 아들"이라고 소개한 뒤 "이번 지방선거에서 반드시 기호 2번 국민의힘을 선택해야 대한민국을 지킬 수 있다"고 주장했다.

그는 최근 전국 유세에 나선 박근혜 전 대통령을 언급하며 "나라가 걱정돼 전국을 돌고 계신다"며 "대한민국을 사랑하는 국민들을 만나겠다는 약속을 지키고 있는 것"이라고 말했다.

이어 이재명 대통령을 겨냥해 "재판을 받지 않은 채 전국을 돌아다니고 있다"며 사법리스크 문제를 집중 부각했다. 또 민주당을 향해서는 "부끄러워해야 할 사람들이 누구인지 국민들이 알고 있다"고 목소리를 높였다.

장 대표는 "커피까지 이래라저래라 하는 나라가 돼선 안 된다"며 "자유를 지키기 위해 이번 선거에서 반드시 심판해야 한다"고 주장했다.

충남도정과 논산시정에 대한 평가도 이어졌다. 그는 김태흠 후보에 대해 "결단력 있고 일 잘하는 도지사"라고 평가하며 재선을 지원해 달라고 호소했다. 또 백성현 후보를 두고는 "논산 발전을 위해 김태흠 후보와 손발을 맞출 적임자"라고 강조했다.

백성현 후보가 28일 충남 논산시 (구) 아원백화점 앞에서 열린 국민의힘 지원유세에서 지지 연설을 하고 있다. 옆으로 장동혁 대표와 중앙선대위 관계자들이 연설을 지켜보고 있다.서준석

유세 말미에 연단에 오른 백성현 후보는 "논산은 자유민주주의와 대한민국을 지켜온 도시"라며 "논산의 가치와 미래를 시민들과 함께 더 크게 만들겠다"고 말했다.

이어 "논산딸기축제는 이제 대한민국을 넘어 세계가 찾는 축제로 성장하고 있다"며 "관광객이 많이 찾는 도시로 발전시키겠다"고 밝혔다.

백 후보는 자신을 둘러싼 선거법 논란에 대해서도 언급했다. 그는 "검찰과 충남도 징계위원회에서도 법률 검토가 이뤄졌다"며 "네거티브 정치보다 논산 발전을 위한 선택을 해 달라"고 말했다.

백성현 논산시장 후보와 장동혁 대표, 논산시의원 출마자가 28일 충남 논산시 (구) 아원백화점 앞 지원유세에서 ‘이재명 정부 5대 폐해 격파 퍼포먼스’를 위해 판넬을 들고 있다.서준석

이날 유세 현장에서는 장동혁 대표와 후보들이 무대에 올라 '이재명 정부 5대 폐해 격파 퍼포먼스'를 진행하며 지지를 호소하기도 했다.

장동혁 대표가 28일 충남 논산시 (구) 아원백화점 앞 지원유세를 마친 뒤 백성현 후보와 논산지역 시·도의원 출마자들의 손을 함께 들어 올리며 필승을 다짐하고 있다.서준석
장동혁 대표의 지원유세가 열린 28일 충남 논산시 (구) 아원백화점 앞에 당원과 지지자들이 유세 연설을 듣고 있다. 이날 현장에는 백성현 후보와 논산지역 시·도의원 출마자들도 함께했다.서준석
덧붙이는 글 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.
#논산시 #장동혁 #백성현 #지방선거 #논산시장선거

6.3 지방선거
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