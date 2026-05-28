서준석

국민의힘 장동혁 대표가 28일 충남 논산시 (구) 아원백화점 앞에서 열린 지원유세에서 시민과 지지자들을 향해 연설하며 지지를 호소하고 있다.국민의힘 장동혁 대표가 28일 충남 논산을 찾아 지방선거 지원유세에 나서며 정권 심판론과 보수 결집 메시지를 강하게 쏟아냈다.장 대표는 이날 낮 12시 30분 논산 (구) 아원백화점 앞 유세 현장에서 김태흠 후보와 백성현 후보, 논산지역 시·도의원 후보 지원유세를 벌였다. 현장에는 당원과 지지자들이 몰려 "장동혁", "백성현"을 연호하며 분위기를 끌어올렸다.장 대표는 자신을 "충청의 아들, 보령의 아들"이라고 소개한 뒤 "이번 지방선거에서 반드시 기호 2번 국민의힘을 선택해야 대한민국을 지킬 수 있다"고 주장했다.그는 최근 전국 유세에 나선 박근혜 전 대통령을 언급하며 "나라가 걱정돼 전국을 돌고 계신다"며 "대한민국을 사랑하는 국민들을 만나겠다는 약속을 지키고 있는 것"이라고 말했다.이어 이재명 대통령을 겨냥해 "재판을 받지 않은 채 전국을 돌아다니고 있다"며 사법리스크 문제를 집중 부각했다. 또 민주당을 향해서는 "부끄러워해야 할 사람들이 누구인지 국민들이 알고 있다"고 목소리를 높였다.장 대표는 "커피까지 이래라저래라 하는 나라가 돼선 안 된다"며 "자유를 지키기 위해 이번 선거에서 반드시 심판해야 한다"고 주장했다.충남도정과 논산시정에 대한 평가도 이어졌다. 그는 김태흠 후보에 대해 "결단력 있고 일 잘하는 도지사"라고 평가하며 재선을 지원해 달라고 호소했다. 또 백성현 후보를 두고는 "논산 발전을 위해 김태흠 후보와 손발을 맞출 적임자"라고 강조했다.