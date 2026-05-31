X(옛 트위터) 갈무리

박민식 국민의힘 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보는 지난해 3월 윤석열의 탄핵 심판 선고를 앞두고 헌법재판소 앞에서 열린 탄핵 반대 밤샘 농성에도 여러 번 동참했다.현재까지 밝혀진 박 후보의 12.3 내란 이후 행적은 대부분 윤석열의 탄핵 심판 선고를 앞두고 있던 지난해 2~4월에 집중돼 있다.박 후보는 지난해 2월 26일 페이스북에 '이제 대통령을 다시 받아줄 때이다'라는 제목의 글을 올렸다. 이날은 헌법재판소에서 윤석열의 탄핵 심판 최종 변론(2025년 2월 25일)이 열린 다음 날이다. 글에서 박 후보는 '국민께 혼란을 끼쳐 죄송하다', '임기에 연연하지 않고 개헌과 정치개혁에 매진하겠다' 등 윤석열의 최후 진술 일부를 인용했다.이어 "많은 국민은 대통령의 최후 진술을 듣고 그 충정심을 다시 한번 더 확인했다"며 "비상계엄의 선포 동기와 과정 그리고 실질적 피해 유무를 살펴보면 '내란죄 불성립'은 명백하다"라고 주장했다. 그러면서 "온갖 무리수를 동원해 감옥까지 보낸 것도 모자라, 국민 분열을 감수하면서 (윤석열 대통령을) 억지로 끌어내려야 직성이 풀리겠는가?"라고 적었다.헌법재판소 앞에서 열린 탄핵 반대 밤샘 농성에도 여러 번 동참했다. 그는 지난해 3월 13, 15, 18, 20, 22, 28, 30일에도 헌법재판소 앞 노숙 농성에 참여한 사진을 연달아 게재했다. 윤석열의 대통령 취임식 사진과 함께 "어찌 저 사람(윤석열)이 내란수괴인가?", "우리가 윤석열!', "그를 잊지 못해 부르는 것은 영원히 지키겠다는 다짐이다"라고 적기도 했다.박 후보는 지난해 3월 22일 헌법재판소 앞에서 윤석열의 탄핵을 반대하는 시민 모임 '국민변호인단'이 주최한 집회 연단에 오르기도 했다.당시 박 후보는 "오늘이 12일 차인데 헌법재판소 바로 앞에서 24시간 철야 노숙 투쟁을 하고 있다"면서 "정말 옆에서 지켜본 사람으로서 대통령 윤석열의 애국심은 정말 넘버원"이라고 말했다. 윤석열을 "우리의 영원한 대통령"이라고 치켜세우면서 "우리가 함께하면 반드시 우리 대통령 윤석열, 지킬 수 있다"라고도 했다.이어서 지난해 3월 29일엔 보수 유튜브 채널 '이영풍TV'와 헌법재판소 앞에서 인터뷰를 나눴다. 당시 '투쟁 현장을 지키는 애국자들' 중 한 명으로 소개된 박 후보는 윤석열의 탄핵 각하 또는 기각을 "확신한다"면서 "법률가(검사 출신)로서 확신한다. 각하가 90%, 기각이 10%"라고 주장했다.