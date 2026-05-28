충북인뉴스

새청련은 지난 해 5월 27일 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 “국민과 청년의 눈높이에서 진심으로 믿고 따를 수 있는 인물은 바로 김문수”라며 지지를 선언했다.지난 대통령선거 당시 국민의힘 김문수 후보를 지지했던 충북지역 청년단체가 이번엔 윤건영 충북교육감 후보에 대한 지지를 선언했다.28일 윤건영 후보 측에 따르면 '새로운 청년연합회'(이하 새청련)가 윤건영 후보 선거사무소를 방문해 지지를 선언했다.이들은 윤 후보와 간담회를 한 뒤 "지역 발전을 위해서는 학력신장 등 교육이 정말 중요하다"며 "AI시대 미래교육 등 윤건영 후보의 교육철학에 대해 공감한다"고 밝혔다.이 단체는 지난해 치러진 대통령선거 당시 국민의힘 김문수 후보를 지지했던 바 있다.새청련은 지난 해 5월 27일 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 "국민과 청년의 눈높이에서 진심으로 믿고 따를 수 있는 인물은 바로 김문수"라며 지지를 선언했다.또 "김문수 후보는 우리 사회에서 보기 드문 청렴한 정치인의 상징"이라며 "정직한 정치, 진실한 대통령, 청년과 함께하는 대한민국 그 중심에 김문수가 있다"고 강조했었다.