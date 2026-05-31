영화사 진진

'굶주림은 없을 것이다'

'우리는 함께 먹을 때 더 단단해진다'

영화 <나의 올드 오크> 스틸 이미지오랫동안 닫혀 있던 뒷방을 연 건, 카메라였다. 두리번거리는 야라에게 TJ는 삼촌이 남긴 카메라를 중고로 파는 대가로 고장 난 카메라를 고쳐오겠다고 제안한다. 난민의 현실을 담고 있는 야라를 보며 TJ는 치열한 파업 현장을 기록했던 삼촌을 떠올린 게 아닐까.사진 속 TJ 어머니가 남긴 말들을 보며 야라는 미소를 짓는다. 전쟁으로 피폐한 나날, 시리아의 엄마들도 똑같은 이야기를 나누며 이웃들과 밥을 먹고 버텼다며. 끝이 보이지 않는 고통 속에서 더럼의 노동자와 시리아 난민을 버티게 했던 힘은 함께 먹는 '밥심'이었다.얼마 후, 야라는 동네 아이들과 시리아 사람들이 외부와 소통하지 못한 채 고립된 생활을 하고 있다는 사실을 깨닫는다. 그때 '함께 먹을 때 더 단단해진다'라는 문구를 떠올리며, TJ에게 올드 오크 뒷방을 무료 급식소로 만들어 모두 함께 밥을 먹자는 제안을 한다.좋은 의도라는 사실을 알았지만 TJ는 단칼에 제안을 거절했다. 뒷방을 개방했다가는 그나마 얼마 남지 않은 앞방 단골들마저 떠날 것이 분명했다. 과거 매일 수백 명씩 밥을 해 먹이던 어머니의 밥심을 믿고 있었지만, 자신의 밥줄인 맥주를 포기하긴 힘들었던 것이다.올드 오크에서 자주 보이는 맥주는 카스크 에일(Cask ale)이다. 카스크 에일은 영국의 전통 방식으로 양조한 에일 맥주를 말한다. 이 맥주는 원래 저항의 상징이었다. 1970년대 대형 맥주 회사들이 전통 에일을 없애고 획일적인 라거 맥주로 시장을 장악하려 할 때, 캄라(CAMRA : Campaign for Real Ale)라는 조직을 중심으로 전통 에일 살리기 운동이 시작되었다.캄라는 대자본에 저항하며 영국 전통 에일 복원과 확산에 앞장섰다. 카스크 에일 인증 기준을 마련하고 지속적으로 관리를 하며 어떻게든 펍에 거품 없는 적갈색 에일이 올라올 수 있도록 노력했다. 이 맥주가 사라지면, 영국의 정체성도 사라진다는 사실을 그들은 누구보다 알고 있었다.이런 카스크 에일이 영화 속에선 배척의 상징으로 전락한다. 펍에 모여 카스크 에일을 마시는 주민들은 영어를 하지 못하고 맥주도 마실 수 없는 난민들을 향해, 자신들과 섞일 수 없는 존재라고 낙인을 찍고 있었다. TJ 또한 그 경계에서 고뇌한다. 맥주는 분명 분열을 의미했지만, 그에게는 오랜 친구들과 자신을 연결하고 있는 유일한 끈이기도 했다.