장관호 캠프 제공

전남광주 교육감 선거 TV 토론... 이번엔 정선 카지노 '공방' https://omn.kr/2id7z

통합교육감 유력 후보 김대중 "카지노 간 건 사실... 도박은 안해"

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검찰, '고교 동창 부당 채용' 이정선 광주교육감 기소

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기자회견하는 장관호 전남광주통합특별시 교육감 후보.장관호 전남광주통합특별시 교육감 후보는 28일 최근 제기된 '카지노 도박 10억 입막음 제공 시도' 의혹과 관련해 경쟁자인 김대중 후보의 사퇴를 촉구했다.장 후보는 이날 광주시교육청에서 기자회견을 열고 김대중 후보를 향해 "도박 증거를 쥔 것으로 보이는 인물에게 10억 원을 제시하며 입막음을 시도했다는 의혹은 충격"이라며 "교육 수장으로서 자격이 없다"고 비판했다.그러면서 현 전남교육감인 김 후보의 후보직 사퇴를 요구했다.장 후보는 또 현 광주교육감인 이정선 후보를 향해서도 "상대 후보를 비판할 자격이 없다"며 "이 교육감 역시 측근 부정 채용 혐의로 재판을 받고 있지 않느냐"고 했다.장 후보는 "두 후보 모두 각종 의혹과 사법 리스크에 휘말린 상황에서, 누가 당선되더라도 당선 무효와 재선거 가능성이 크다"며 "결국 그 피해는 고스란히 우리 아이들에게 돌아갈 것"이라고 주장했다.이어 장 후보는 "당선 무효와 재선거라는 재앙을 막기 위해 유권자의 선택이 중요하다"며 "부패와 비리를 투표로 심판해 달라"고 호소했다.한편 이정선 후보 측은 이날 검찰에 김 후보를 도박 혐의로 고발했다.이 후보 측은 고발장에서 김 교육감이 지난 2023년 6월 베트남 출장 당시 호텔 카지노에서 상당한 액수의 판돈을 걸고 도박을 했는지 수사해달라고 요청한 것으로 전해졌다.김 후보 측은 '10억 매수 시도'와 '카지노 도박' 등 이 후보 측 의혹 제기에 대해 "상식적으로 납득하기 어려운 허위 주장을 되풀이하고 있다"며 "이 후보 측의 허위사실 유포와 비방에 대해 강력한 법적 조치를 취할 것이며, 선거 이후에도 민·형사상 책임을 끝까지 물을 것"이라는 입장이다.