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기자회견하는 장관호 전남광주통합특별시 교육감 후보.장관호 캠프 제공
장관호 전남광주통합특별시 교육감 후보는 28일 최근 제기된 '카지노 도박 10억 입막음 제공 시도' 의혹과 관련해 경쟁자인 김대중 후보의 사퇴를 촉구했다.
장 후보는 이날 광주시교육청에서 기자회견을 열고 김대중 후보를 향해 "도박 증거를 쥔 것으로 보이는 인물에게 10억 원을 제시하며 입막음을 시도했다는 의혹은 충격"이라며 "교육 수장으로서 자격이 없다"고 비판했다.
그러면서 현 전남교육감인 김 후보의 후보직 사퇴를 요구했다.
장 후보는 또 현 광주교육감인 이정선 후보를 향해서도 "상대 후보를 비판할 자격이 없다"며 "이 교육감 역시 측근 부정 채용 혐의로 재판을 받고 있지 않느냐"고 했다.
장 후보는 "두 후보 모두 각종 의혹과 사법 리스크에 휘말린 상황에서, 누가 당선되더라도 당선 무효와 재선거 가능성이 크다"며 "결국 그 피해는 고스란히 우리 아이들에게 돌아갈 것"이라고 주장했다.
이어 장 후보는 "당선 무효와 재선거라는 재앙을 막기 위해 유권자의 선택이 중요하다"며 "부패와 비리를 투표로 심판해 달라"고 호소했다.
한편 이정선 후보 측은 이날 검찰에 김 후보를 도박 혐의로 고발했다.
이 후보 측은 고발장에서 김 교육감이 지난 2023년 6월 베트남 출장 당시 호텔 카지노에서 상당한 액수의 판돈을 걸고 도박을 했는지 수사해달라고 요청한 것으로 전해졌다.
김대중 측 "이정선 측 허위 주장 되풀이... 책임 물을 것"
김 후보 측은 '10억 매수 시도'와 '카지노 도박' 등 이 후보 측 의혹 제기에 대해 "상식적으로 납득하기 어려운 허위 주장을 되풀이하고 있다"며 "이 후보 측의 허위사실 유포와 비방에 대해 강력한 법적 조치를 취할 것이며, 선거 이후에도 민·형사상 책임을 끝까지 물을 것"이라는 입장이다.
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