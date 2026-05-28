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28일 KBS 광주방송총국에서 전남 담양군수 선거에 출마한 더불어민주당 박종원, 조국혁신당 정철원, 무소속 최화삼 후보가 토론하고 있다.KBS 방송 갈무리
6·3 지방선거 전남 담양군수 후보자들이 TV 토론회에서 지역 공약의 현실성과 '돈뭉치' '병역 면제' 등 각종 의혹에 대한 공방을 벌였다.
28일 KBS 광주방송총국에서 열린 토론회에는 더불어민주당 박종원, 조국혁신당 정철원, 무소속 최화삼 등 후보 3명이 참석했다.
후보자들은 주도권 토론에서 서로의 공약의 실현 가능성과 문제점을 짚었다.
박종원 후보는 정철원 후보를 향해 "'예산 3조원 시대'를 공약했다가 '지역 경제 3조원'으로 말을 바꿨다"며 "처음에는 '지역 경제 1조'였다. 공약을 봐도 구체적인 재정 설계가 보이지 않는다"고 비판했다.
정 후보는 박 후보가 약속한 '꿈의 암 치료기' 중입자가속기의 담양 유치 공약에 대해 '담양에 종합병원이 없다' '화순 유치를 공약한 같은 당 전남광주특별시장 후보와 논의했느냐'고 지적했다.
최화삼 후보는 박 후보의 달빛내륙철도 담양역 기점 유치와 대덕 분기점 나들목 변경 공약을 현실성이 부족하다고 비판했다.
정 후보는 최근 불거진 박 후보의 현금 제공 의혹을 문제 삼았다.
정 후보는 "지난해 10월 캠핑장에서 돈뭉치를 건네는 CCTV 영상이 포착돼 경찰이 수사에 나섰다"며 "수사 결과 사실로 확인되면 사과하고 책임지겠는가"라고 말했다.
이에 박 후보는 "사실과 다르다. 돈뭉치가 아니고 5만원권 2장을 자녀들 용돈으로 준 것"이라며 "앞으로 사법 절차에 당당하게 임하고 어떤 책임도 지겠다. 선거 악용에 대해 강력히 (법적) 조치하겠다"고 반박했다.
최 후보는 박 후보의 현금 제공 의혹과 정 후보의 차명 건설사 운영 및 이권 의혹 등을 문제 삼으며 "두 후보 모두 사법 리스크에 걸려 수사받고 있다. 또다시 담양군수가 재판받거나 재보궐 선거로 혈세를 낭비하는 일이 없어야 한다"고 비판했다.
정 후보는 "입에 담기 힘든 악의적인 소문이 일부 언론과 상대 캠프를 통해 유포되고 있으나 맹세코 무관하다"고 부인했다.
또한 최 후보의 병역 면제 지적에 대해 박 후보는 "결핵성 임파선염으로 5급 판정을 받았다", 정 후보는 "과거 발등뼈가 부러졌는데 제때 치료받지 못했다"고 면제 사유를 설명했다.
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