울산시의회

김두겸 국민의힘 울산시장 선대위 문호철 대변인이 28일 시의회에서 성명 발표 기쟈회견을 열고 있다.김두겸 국민의힘 울산광역시장 후보 선대위가 28일 성명을 발표하고 "공정해야 할 여론조사기관과 민주당 후보 측이 결탁해 경선 판을 뒤흔들었다는 의혹이 사실이라면 선거사에 유례를 찾을 수 없는 초유의 여론조사 농단"이라고 밝혔다.민주-진보 울산시장 후보단일화 경선 여론조사(23일~24일) 중이던 지난 24일 김상욱 후보가 여론조사 중단선언 한 것을 지적한 것인데, 이 문제에 국민의힘이 가세하는 모양새다.선대위 문호철 대변인은 이날 시의회에서 성명 발표 기자회견을 열고 "더불어민주당 김상욱 울산시장 후보는 진보당 김종훈 후보와의 단일화 여론조사를 일방적으로 파기하였다"며 "합의된 경선 규칙을 짓밟고, 객관적 근거나 데이터 제시없이 '역선택 가능성'과 '조직적 개입'이라는 카더라식 주장만 내세웠다"고 주장했다.이어 "이는 명백한 합의 파기이자 정치적 기만 행위인데, 합리적 의심은 단 하나로 모아진다"며 "여론조사 기관이 중간 집계 결과와 응답 흐름, 후보 간 유불리 상황 등을 김상욱 후보 측에 유출하였고, 불리한 결과가 확인되자 민주당이 급히 판을 뒤집었다는 것"이라고 주장했다.문 대변인은 "진보당 조차 '여론조사 도중에 현황을 확인하는 것은 있을 수 없는 일'이라고 강력하게 반발하지 않았던가"라며 "수만 명을 대상으로 매일 진행되는 무수한 선거 여론조사가, 의뢰기관과의 은밀한 내통으로 판이 뒤집힐 수 있다면, 그 어떤 여론조사도 신뢰할 수 없다'고 지적했다.특히 문 대변인은 "민주당이 그동안 발표했던 모든 여론조사 결과 역시 의심 받을 수 밖에 없다"며 "민주당과 김상욱 후보의 이번 행위는 경선 자체를 위계와 사술로 방해한 범죄 행위에 해당할 수 있다"고 밝혔다.이어 "공직선거법상 여론조사 공정성 위반, 위계·사술에 의한 경선 및 선거 자유 방해, 형법상 업무방해, 배임 또는 업무상배임 등 중대한 법적 책임이 따를 수 있는 사안"이라며 "민주당과 김상욱 후보는 여론조사 일방 중단의 진짜 이유와 여론조사 기관과의 모든 접촉 경위를 울산 시민앞에 투명하게 공개해야한다"고 밝혔다.문 대변인은 "이를 이행하지 않을 경우 우리는 민주당, 김상욱 후보, 그리고 여론조사 결과를 유출한 것으로 의심받는 조사기관을 대상으로 신속하고 강력한 법적 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.