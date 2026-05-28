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26.05.28 17:17최종 업데이트 26.05.28 17:17
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박수현 민주당 충남지사후보박수현후보 선거사무소

"누가 확실히 이긴다? 지금 그런 말 하는 건 오만입니다."

제9회 전국동시지방선거를 6일 앞둔 충남의 민심을 한마디로 표현하면 '안갯속'이다. 한때 더불어민주당의 파죽지세로 보였던 판세는 국민의힘의 거센 반격에 막히며 초접전 양상으로 뒤바뀌었다. 도민들은 이제 이념의 깃발보다, 내 삶의 문제를 '지금 당장' 해결할 수 있는지를 매섭게 따지고 있다.

[충남지사 선거] 초반 민주 우세에서 '초박빙'으로

충남지사 선거 흐름은 역동적이다. 선거 초반, 박수현 민주당 후보가 앞선다는 지표들이 쏟아질 때만 해도 흐름은 민주당 쪽으로 기우는 듯했다. 그러나 선거일이 다가올수록 김태흠 국민의힘 후보의 현직 프리미엄과 조직력이 결집하며 격차는 무섭게 좁혀졌다.

선거 구도는 명확하다. '중앙 정부와 연결된 새로운 변화'를 주장하는 박수현 후보와 '시작한 사업을 끝낼 씨감자론'을 강조하는 김태흠 후보의 정면충돌이다. 도민들은 박 후보의 '사람 중심 AI 수도 충남'이라는 비전과 김 후보의 '성과 완성론' 사이에서, 누가 더 실질적으로 예산을 끌어오고 지역 문제를 풀 수 있을지를 두고 고민을 거듭하고 있다.

김태흠 국민의힘 충남지사 후보김태흠 후보선거사무실

연초 충남 선거판을 뒤흔들었던 '충남·대전 행정통합' 이슈는 이제 선거 전면에서 조금 물러나 있다. 하지만 사라진 것은 아니다. 대전에 비해 찬성 여론이 높았던 충남에서 이 의제는 후보들의 '추진력'과 '정치적 일관성'을 가늠하는 척도로 쓰이고 있다. 유권자들은 이제 '통합하자'는 구호보다, '어떤 안으로, 어떤 방식으로 추진할 것인가'라는 현실적 질문을 던지고 있다. 통합 논의는 이제 공약의 핵심이라기보다 후보자의 철학을 읽는 '주변부 의제'로 안착했다.

충남 유권자의 47%가 집중된 천안·아산은 이번 선거의 최대 승부처다.

천안은 정당 결집력이 강하게 작동하는 지역으로, 기업 유치와 일자리 창출을 최우선 과제로 꼽는 도민들이 정당별로 뚜렷한 응집 양상을 보이고 있다. 아산은 젊은 층과 신도시 유입 인구가 많다.

이곳에서는 3040 세대와 중도층의 이동이 곧 승패를 결정짓는 핵심 변수다. 박수현 후보의 초기 우세가 김태흠 후보의 조직력과 보수 결집으로 상당 부분 상쇄된 형국이라, 29일부터 이틀간 열리는 사전투표에 참여할 중도층과 부동층의 표심이 당락의 키를 쥐고 있다.

[충남교육감 선거] 진보 진영(이병도·김영춘)과 보수 진영(이병학·이명수)의 4자 구도

사진 윗쪽 왼쪽부터 김영춘, 이명수(윗쪽 오른쪽) , 이병학(아래 오른쪽), 이병도 (아래 왼쪽) 후보심규상

충남교육감 선거는 1강 없는 '안갯속 혼전'이다. 현직 3선 제한으로 '무주공산'이 된 이번 선거는 진보 진영(이병도·김영춘)과 보수 진영(이병학·이명수)의 4자 구도로 재편됐다.

이병도 후보는 '충남 민주·진보교육감 추진위원회'를 통해 단일후보로 추대되었고, 김영춘 후보는 '합리적 진보·민주 후보 단일화'를 이뤘다고 주장하고 있다. 보수 진영 역시 이병학·이명수 예비후보가 서로 대표주자임을 내세우며 신경전을 벌이고 있다.

교육감 선거는 정당 공천이 없어 유권자의 인지도가 낮은 만큼, 막판 정책 차별화와 세 결집이 최종 당락을 가를 전망이다.

[기초단체장 선거] '무주공산·리턴매치·수성전'의 격돌

충남 15개 시·군의 기초단체장 선거 열기는 도지사 선거 못지않다. 현직 프리미엄 유무와 과거 전력에 따라 크게 세 구도(무주공산, 리턴매치, 수성)로 나뉜다.

현직 단체장 불출마로 인한 '무주공산' 지역(천안·보령·부여·홍성·태안) 5곳에서는 조직력과 인지도를 앞세운 후보들의 막판 결집 싸움이 치열하다. 천안은 장기수(민주당)·박찬우(국민의힘), 보령은 이영우(민주당)·엄승용(국민의힘), 부여는 김민수(민주당)·이용우(국민의힘), 홍성은·손세희(민주당)·박정주(국민의힘), 태안은 강철민(민주당)·윤희신(국민의힘) 후보가 맞붙어 격전 중이다.

리턴매치 지역은 서산(맹정호·이완섭), 당진(김기재·오성환), 공주(김정섭·최원철), 금산(문정우·박범인) 등이다. 이들은 과거 선거에서 승패를 주고받았던 숙적들로, 이번 '삼세판' 대결이 충남 표심의 바로미터가 될 전망이다. 그 외 논산(백성현·오인환), 계룡(이응우·정준영), 서천(김기웅·유승광), 청양(김돈곤·김홍열) 등은 현직 시장·군수가 도전자를 상대로 수성전을 펼치고 있다.

남은 시간, 진정성 검증할 마지막 골든타임

이번 기초단체장 선거의 핵심 키워드는 단연 '정당 결집'이다. 광역·기초 후보를 같은 정당으로 찍겠다는 의향이 70%대에 육박하며, 막판 정당 바람이 광역 선거 결과까지 견인할 가능성이 크다.

결국 이번 6·3 지방선거는 지역에 따라 '안정론'과 '변화론'이 팽팽하게 맞서는 형국이다. 특히 국회의원 보궐선거(공주·부여·청양)가 겹치면서 조직표 동원력이 평소보다 극대화되고 있다. 하지만 선거 막판, 정당을 떠나 지역 현안 해결이라는 '인물론'에 반응하는 중도층의 움직임이 판을 흔들 가능성도 배제할 수 없다.

이제 공은 도민들에게 넘어갔다. '정권 연계'를 통한 도약이냐, '이미 시작된 성과의 완성'이냐. 남은 시간은 도민들이 후보들의 진정성을 검증할 마지막 골든타임이다.
#충남지방선거

6.3 지방선거
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